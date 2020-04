Heropstarten belangrijker dan hertellen

foto: ©Photo by Tobias Rehbein on Unsplash

Het was een opmerkelijk beeld afgelopen zaterdagnacht. Tijdens de druk bijgewoonde persconferentie van president Trump en coördinerend corona-arts dr. Birx verscheen er een slide met de mortaliteitsgraad (aantal coronadoden per 100.000 inwoners) per land. België prijkt daarin torenhoog bovenaan. Niet dat de Amerikanen zich veel aantrekken van de Belgische positie, het gaat hen er vooral over aan te tonen dat enerzijds zij zelf internationaal gezien niet slecht bezig zijn (‘I’m doing an amazing job!’ om het in de taal van hun president te zeggen) en dat anderzijds China onrealistisch lage cijfers rapporteert.

Tellen

Over het Belgische mortaliteitscijfer zijn intussen boeken vol geschreven. We zouden veel te ruim tellen, aldus de critici. Neen, we zijn tenminste volledig, stellen de believers. Maar eenieder is het erover eens dat internationaal vergelijk best vermeden wordt omdat de telwijze verschilt. Appelen mag je niet met peren vergelijken.

Nu, het klopt dat onze tellingen ruim zijn maar:

– zelfs al je het gros van de overledenen in de rusthuizen zou aftrekken van ons mortaliteitscijfer, zitten we nog hoog;

– niet álle overledenen in de rusthuizen worden geteld als coronadoden, sommigen beweren dit maar dat is niet zo. Het is ook door een gebrek aan tests dat we het soms niet zeker weten, maar als we ze niet kunnen testen dan tellen we de overleden rusthuisbewoners énkel als coronadoden als ze zeer manifeste symptomen hebben, anders niet;

– als je het aantal wekelijkse overlijdens in globo bekijkt dan zit België toch wel hoog.

Heropstart

1) De Belgische telling is ruim, maar dit nu al weken bovenhalen als hét argument om te relativeren is ook weer overdreven.

2) Oproepen om niet te vergelijken is zoals oproepen om niet te hamsteren, het werkt averechts. Dát kalf is verdronken, dat trek je nu niet meer recht. Ook al zijn er ontegensprekelijk negatieve reputatie-effecten (internationaal imago, toerisme…)

3) Zelfs als je dat nog zou willen doen, wie gaat er zich bezighouden met een hertelling? En dan ga je bijvoorbeeld de overleden rusthuisbewoners die niet getest werden — omdat de overheid voor te weinig tests zorgde — maar overleden met alle symptomen van Corona, plots terug van het Belgisch mortaliteitscijfer aftrekken? Wie gaat dat aan de nabestaanden vertellen? Foute boel en komt als een operatie ‘schone schijn’ over.

Daarom adviseer ik twee zaken. (1) Blijf van die cijfers af. En (2) ‘choose your battle’, kies uw gevecht. De heropstart van onze economie is veel belangrijker momenteel, naast zorgen voor voldoende beschermingsmateriaal.

Veilig, duurzaam, doorwerken. Dat moet de boodschap zijn.