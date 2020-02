Klimaatontkenner of klimaatrealist?

De klimaatsverandering blijft een brandend actueel thema in het nieuws. Vaak is die rapportering eenzijdig. Iedereen die er aan twijfelt wordt verketterd tot klimaatontkenner. Om de dialoog rond dit thema open te houden, nodigden we Jean-Marie Dedecker – onafhankelijk parlementslid – en Marios Bellas – woordvoerder van Extinction Rebellion – uit tot een gesprek voor Doorbraak Radio.

Jammer genoeg was het niet mogelijk beide heren tegelijkertijd te interviewen. Daarom ging David Geens eerst met Dedecker praten, om vervolgens Bellas de kans te geven de eerste van antwoord te dienen.

Jean-Marie Dedecker, klimaatrealist

Dedecker is een man die blijkt zijn geschiedenis te kennen en er lessen uit trekt. Zo ook over het klimaat. ‘Als je doorheen geschiedenis kijkt zijn er verschillende voorbeelden van zowel opwarming als afkoeling van de aarde.’ Hij haalt verschillende voorbeelden aan die tot denken aanzetten over de paniekstemming waarmee over de huidige toestand van het klimaat gerapporteerd wordt.

‘Iedereen die ook maar durft twijfelen aan de invloed van de mens op het klimaat wordt verketterd tot klimaatontkenner.’ Dedecker noemt zichzelf eerder een klimaatrealist. De cijfers en feiten die hij aanhaalt zetten aan tot denken. Maar dat denken wordt in de media versmoord. ‘Ik schrijf al vijf jaar elke week voor Knack, maar als ik afkom met een column over het klimaat, wordt die niet gepubliceerd (vervolgens wordt die op Doorbraak.be wel gepubliceerd — red.). Zo wordt het debat natuurlijk monddood gemaakt.’

‘De miljardenindustrie die rond de hele heisa van de klimaatsverandering is ontstaan weet maar al te goed dat ze geen argumenten hebben tegen wat ik te vertellen heb. Nagenoeg niemand wil nog met mij in debat gaan. En dat is het enige wapen dat ze nog hebben. Als je het argument niet kan winnen, zorg er dan voor dat de tegenpartij niet gehoord wordt, dat alleen jouw verhaal de media overspoelt.’

Extinction Rebellion

We vroegen Marios Bellas naar het doel van Extinction Rebellion. ‘We willen in de eerste plaats dat onze overheden ons de waarheid vertellen over de omvang van de klimaatcrisis en de klimaatnoodtoestand uitroepen, zodat we een discussie kunnen voeren die op feiten gebaseerd is.’

‘In België willen we dat fossiele brandstoffen in de grond blijven, alsook niet meer geïmporteerd worden tegen 2025.’

‘Ten slotte vinden we dat de overheden en het huidige politieke systeem niet ingericht zijn om de veranderingen te maken die nodig zijn.’

Voor Extinction Rebellion is de democratie zoals we die nu kennen niet goed genoeg, maar zou het beslissingsrecht moeten overgedragen worden aan een burgerforum dat geloot wordt uit mensen van alle lagen van de bevolking, die dan moeten geadviseerd worden door allerlei experten uit verschillende hoeken.

Om hun doelen te bereiken maken ze gebruik van burgerlijke ongehoorzaamheid, moedwillig de wet breken. ‘Want’, zo zegt Bellas, ‘zo komen we in de media en dat helpt ons ons om die dingen af te dwingen.’

Op hun tweede doel, het bannen van fossiele brandstoffen, biedt Extinction Rebellion echter geen oplossing. ‘Dat moeten andere mensen maar doen.’

De volledige interviews werpen in meer detail licht op beide kanten van het debat. We nodigen u dan ook graag uit om de aflevering in zijn geheel te beluisteren: