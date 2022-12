Leg ze het zwijgen op!

De vrije meningsuiting staat meer en meer onder druk in dit land. Maar ook de vrijheid van religie, meer bepaald de vrijheid om je religie te verlaten, blijkt in dit land niet gegarandeerd.

FDW

Linkse activisten die de straatactie niet kunnen laten, hebben Filip Dewinter opnieuw politiek relevant gemaakt. In de buurt van Leuven werd hij tegen de grond getrokken en toen pas wist heel Vlaanderen dat hij een boek had geschreven. En dan nog wel een met de provocerende titel Omvolking. De bokshandschoenen van vandaag. Je moet Dewinter niets leren.

Hij verkocht naar eigen zeggen al meer dan 3.000 exemplaren. Een bestseller voor politieke boeken. Maar hij gaf het uit in eigen beheer, dus je ziet dat in geen enkel lijstje. Zo is FDW terug. De onverdraagzaamheid van links zet hen aan om stemmen waarmee ze het oneens zijn, te proberen weren uit het publieke debat. Desnoods met geweld . Ze maakten van Filip Dewinter zo dé heraut voor vrije meningsuiting. Zou daar bij radicaal-links iemand met strategie bezig zijn of doen die maar wat?

En Rusland?

Dat links protest dreef ook ons naar Dewinter voor een lang interview in het nieuwe Doorbraak Magazine . Wat zegt hij nu eigenlijk in zijn boek? Klopt het allemaal, waarom is er nog geen factcheck geweest? Wat zegt hij niet? Hoe zit dat met zijn Russische connectie? Maakt hij het zijn tegenstanders niet te gemakkelijk? Is hij het beeld van die nieuwe volkspartij? We vragen het hem liever zelf. U kan dan uw oordeel wel vellen.

Afvalligen

Over Dewinter wordt dan veel gesproken, over andere problemen wordt liever gezwegen. We moeten vaststellen -in de kersttijd- dat er een probleem is met de vrijheid van religie in dit land. En dat daarover liever gezwegen wordt. We doken – ook in het Magazine – in de wereld van de ex-moslims. Moslims die van hun geloof vallen en atheïst worden, ‘afvalligen’ in het jargon. Dat veroorzaakt blijkbaar niet enkel in moslimlanden problemen, maar ook bij ons. Onze samenleving blijkt toch niet zo vrij dat de islam verlaten zomaar mogelijk is.

Hoe groot het probleem is, blijkt. Opvallend is hoe bang die mensen zijn. Ook vandaag nog. Op straat kijken ze altijd goed rond of ze niet gevolgd worden. Vaak verbergen ze zich voor hun familie. Situaties waarvan je denkt dat die in het Vlaanderen van vandaag niet meer zouden bestaan.

Slachtoffers

In een tijd dat er zo graag en met zoveel overgave over slachtoffers wordt gepraat, zijn dat echt slachtoffers. Maar ze passen niet in het plaatje van de ‘geliefde slachtoffers’. In de media komen ze amper aan bod en in de politieke lijkt niemand het voor hen op te nemen. De VN-baas waarschuwt voor wereldwijde rechtse bedreiging. Maar over deze daadwerkelijke bedreiging wordt zedig gezwegen.

Gelukkig laat Vlaams minister Somers een onderzoek uitvoeren. We kijken uit naar de resultaten en welke gevolgen die zullen hebben op het beleid van de Vlaamse regering naar ex-moslims toe. De vrijheid van religie betekent ook het recht om van religie te veranderen of er geen te hebben . Dat is een mensenrecht. Is het geen kerntaak van de regering om de rechten van de burgers te garanderen?