Lockdown-lessen: van bier brouwen tot Reinaert de Vos

De lockdown is z’n derde week toe en Netflix begint uitgeput te geraken. De ongelezen boeken tuimelen de kast uit. Een Petrarca smeekt me voor een recensie, Hitchens roept me uit de hel, Milton vanuit het herwonnen paradijs. Aan leesvoer geen gebrek dus. De boekhandels zijn dan wel dicht — wat een droevige tijden — maar de Doorbraakwinkel blijft open. Er zijn ook nog andere opties. Zoals online les volgen. Kwestie van eens te voelen wat de kinderen meemaken. Of gewoon uit interesse natuurlijk.

MOOC

Het digiversum grossiert in afkortingen en portmanteauwoorden als ‘digiversum’. MOOC is er daar één van. Het staat voor ‘Massive Open Online Course’: cursussen die online aangeboden worden, meestal in de vorm van video’s, en die voor een ‘massief’ publiek bereikbaar zijn. Dat ‘open’ mag je met een korreltje zout nemen. Meestal zijn ze inderdaad redelijk ‘open’ toegankelijk, maar als je er graag een certificaat aan over houdt, dan zal je in de buidel moeten tasten. En moet je meestal ook taken en testen maken. Bij deze mijn volstrekt eclectische lijst.

Science Matters: Let’s Talk About COVID-19 (Imperial College London)

100% gratis, geen certificaat. 19 uur.

Heel wat informatie doet de ronde vandaag over dat verdomde coronavirus, een kat vindt er haar jongen niet in terug. Imperial College Londen biedt een volledig gratis cursus aan van circa 19 uur, waarin experts de laatste en beste wetenschappelijke informatie geven. Ideaal voor de geïnteresseerde leek. En duidelijk succesrijk: de inschrijvingen gingen open op 24 maart en nog diezelfde dag stond de teller al op een kleine 60 000 studenten.

Beschikbaar via Coursera.

Religion, Conflict and Peace (Harvard)

Gratis te volgen, € 46 voor certificaat. 8 weken, 4-8 uur per week.

Over het samenspel van religie en conflict zijn bibliotheken vol geschreven. Over de rol van religie in het opbouwen van vrede ook — iets kleinere bibliotheken dan wel. Harvard University biedt een cursus van acht weken waarin gekeken wordt naar ‘de diverse en complexe rollen die religies spelen in zowel het promoten als verminderen van geweld’.

Beschikbaar via edx.

Beer: the science of brewing (KU Leuven)

Gratis te volgen, € 92 voor certificaat. 13 weken, 4-6 uur per week.

Uiteraard blijven ook de Belgische universiteiten niet achter. De KU Leuven moet zich achter de oren gekrabd hebben om een typisch Belgisch onderwerp te vinden. Bier brouwen dus. Let wel, verwacht niet dat je aan het einde van de cursus direct aan de slag kan gaan in je eigen microbrewery — daarvoor moet je bij onze huiscartoonist zijn.

In deze cursus van dertien weken leer je wel de onderliggende wetenschap en chemie begrijpen. Je leert over de basisingrediënten: malt, hop, kruiden, gist, en water. Je krijgt uitleg over het brouwproces, fermentatie, filtratie en bottelen. De lessen worden gegeven door onderzoekers van de KU Leuven, maar ook door experts van onder andere Orval en Moortgat.

Beschikbaar via edx.

International Law (UC Louvain)

Gratis te volgen, € 139 voor certificaat. 12 weken, 6-8 uur per week.

Ook aan de andere kant van de taalgrens spring men op de MOOC-kar. De UCL biedt verschillende cursussen aan, waaronder deze over internationale wetgeving. Wat je er ook van denkt, internationale wetgeving is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Of het nu gaat over debatten over al dan niet wettelijk bindende verdragen — hoorde ik daar iemand ‘Marrakesh’ zeggen? — of rechtvaardigheid voor slachtoffers van oorlogsmisdaden — al-Bashir? — internationale wetgeving vormt de basis voor contacten tussen staten. En meer en meer wordt ze ook toegepast op niet-statelijke actoren zoals bedrijven, organisaties, en individuen. Een goed begrip van wat internationale wetgeving juist is, is dan ook cruciaal voor de geëngageerde burger.

De cursus maakt trouwens deel uit van het ‘Micromaster’-programma Internationaal Recht. Als je ook de cursussen International Human Rights Law, International Humanitarian Law en International Investment Law volgt, krijg je 20 studiepunten die je kan gebruiken voor de Master-na-master Internationaal Recht aan de UCL.

Beschikbaar op edx.

MOOC Middelnederlands (KANTL)

100% gratis, geen certificaat.

Afsluiten doe ik met m’n persoonlijke favoriet. De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde publiceerde een paar jaar geleden een MOOC over de Middelnederlandse literatuur. In korte video’s word je meegetrokken in een literatuur die ons tegelijk vertrouwd is, maar bij nader inzien toch ook weer bijzonder vreemd. Was hebban olla vogala nu echt het eerste Nederlands? Wie was de eerste Nederlandstalige dichter die we bij naam kennen? En sprak die eigenlijk wel Nederlands?

Van Karel ende Elegast tot de magnifieke mystiek van Hadewijch, de onderzoekers nemen je mee op sleeptouw door de helemaal niet zo duistere middeleeuwen. Een certificaat zal je er niet aan overhouden, maar liefde voor en begrip van onze eigen geschiedenis des te meer.

Beschikbaar via KANTL.