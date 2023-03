Matt Hancock: “Wanneer zetten we de nieuwe variant in?”

In een eerder stuk over de lockdownfiles werd de meer dan discutabele rol van de voormalig Brits minister van Volksgezondheid Matt Hancock al duidelijk. Nu er steeds meer informatie naar buiten komt lijkt de minister nog meer grenzen te hebben overschreden dan eerder werd gedacht. Matt Hancock vroeg zich wanneer ze de nieuwe variant moesten inzetten om op deze manier de mensen ‘de stuipen op het lijf te jagen’.

Na een uitgebreide beschouwing van de lockdownfiles in een eerder artikel op deze site zijn er opnieuw WhatsApp-berichten naar buiten gekomen. Ditmaal over de derde lockdown rond de kerst- en nieuwjaarperioden van de jaarwisseling 2020-2021. Verschillende parlementariërs van de Conservatieven hadden veel kritiek op de lockdownstrategie van de regering en waren tegen het instellen van nieuwe vrijheidsbeperkende maatregelen.

‘Project fear’ komt tot leven

Deze ontwikkelingen binnen de Conservatieve Partij waren ook Matt Hancock, de Britse ex-minister van Volksgezondheid, ter ore gekomen. Zo had Hancock op 13 december WhatsApp-berichten gekregen van Damen Poole, een media-adviseur van Hancock, waarin stond dat: ‘Tory-parlementsleden nu al woedend waren over de vooruitzichten van strengere coronamaatregelen’. Er wordt ook direct een mogelijke oplossing aan Hancock aangeboden.

‘We kunnen een nieuwe variant introduceren’, aldus Poole. Twee dagen eerder was Hancock op de hoogte gesteld van de eerste belangrijke variant van het coronavirus, ook wel gekend als de alpha-variant. Op dit bericht van Poole antwoordt Hancock met de woorden: ‘We jagen iedereen de stuipen op het lijf met de nieuwe variant’. Hierop reageert zijn media-adviseur: ‘Ja, hiermee krijgen we een behoorlijke gedragsverandering’. Hancock vraagt vervolgens aan Poole: ‘Wanneer zetten we de nieuwe variant in?’

Verschillende critici beschuldigden de regering rond deze tijd van het inzetten van angst om de door hen gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen. Men had er zelfs een speciale term voor bedacht: ‘Project fear’. De beschuldigingen werden door Hancock afgedaan als misleidend. Nu blijkt dat in ieder woord van deze beschuldigingen meer waarheid zat dan in de volledige berichtgeving van Hancock in de coronaperiode.

Wantrouwen in overheid blijkt terecht

De toon van de conversatie heeft alles weg van de onthulling van de kwaadaardige plannen van een schurk in een James Bond-film, zogenaamd met als doel de wereld te redden. Verschillende psychologen hebben de angsttactiek al meermaals ontmanteld als een tactiek die levens kost en de stress bij burgers verhoogt waardoor de nadelen alle potentiële voordelen teniet doen. Belangrijker is echter dat zelfs als het wél een netto positief effect zou hebben, het nog altijd moreel onaanvaardbaar is. Een overheid heeft de (morele) plicht, zeker tijdens een crisisperiode, de burgers naar eer en geweten in te lichten.

Het laat ook zien dat de arrogantie van de macht niet slechts een concept is van preppers en overheidswantrouwende libertariërs. Het is de harde en pijnlijke realiteit. En dat dezelfde mensen en politieke partijen, die er niet voor terug deinsden om het volk voor te liegen met zogenaamde ‘goede bedoelingen’, nu aan een heilige strijd tegen nepnieuws zijn begonnen zou iedereen zorgen moeten baren.