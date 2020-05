Verzoek Raad van State: verbod misviering is schending Grondwet

Belgische katholieke gelovigen dienen een verzoekschrift in bij de Raad van State tegen het verbod op een publieke misviering. Volgens de verzoekers is dat verbod niet proportioneel en dus een schending van de Grondwet.

Misviering

Het huidig verbod op publieke misvieringen gaat, volgens de verzoekers, in tegen de godsdienstvrijheid. Die wordt beschermd door de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Die redenering is niet uit de lucht gegrepen. In Duitsland leidde een verzoek, met dezelfde redenering, al tot een uitspraak van het Hooggerechtshof. Dat oordeelde dat een verbod disproportioneel is en niet toegelaten.

Ook in Frankrijk startten enkele katholieke verengingen een procedure tegen het verbod. ‘We delen dit idee en wensen vandaag of morgen een procedure te starten voor de Raad van State. Ons doel is het verbod zoals dit nu in werking is in België te laten vernietigen wegens schending van de Grondwet.’ Klinkt het bij de initiatiefnemers. Die namen voor hun verzoek het kantoor van meester Fernand Keuleneer onder de arm.