Moordende Belgenmop

Als de afloop niet zo dramatisch en droevig zou zijn, kwam je niet bij van deze Belgenmop : een geseinde gevaarlijke gek legt zijn hart bloot bij de politie en vertelt zonder blozen dat hij een agent wil vermoorden. Maar ondanks die bekentenis wordt hem niets in de weg gelegd om dat een paar uur later ook ongehinderd te doen.

Voor veiligheidsdiensten is het behoorlijk moeilijk om te weten wanneer terroristen zullen toeslaan. Het is immers evident dat die meestal niet op voorhand mededelen wanneer ze een aanslag zullen plegen.

Toch was dat wat vrijdag in Brussel gebeurde.

Potentiële Gevaarlijke Extremist

Yassine Mahi stapte donderdag een politiekantoor binnen en zei dat hij een onbedwingbare drang voelde om agenten te vermoorden. Werd hij dan verzocht zijn identiteitskaart te tonen ? Misschien wel, maar was Mahi die vergeten. Of het werd hem gewoon niet gevraagd. Een andere mogelijkheid is dat er iets mis was met de computers aldaar. Het resultaat in ieder geval wel dat blijkbaar niemand opmerkte dat de verwarde bezoeker door het OCAD klaar en duidelijk geregistreerd stond als een PGE, een ‘Potentiële Gevaarlijke Extremist’ die tijdens een gevangenisstraf van zes jaar zelfs een tijd geïsoleerd werd omdat hij zijn medegevangenen wilde radicaliseren.

Er volgde geen arrestatie of grondig verhoor. Er werd niet over en weer getelefoneerd om informatie te vinden over wat die vreemde man bezielde. Neen, Mahi werd gewoon als een beetje onevenwichtig beschouwd. Het parket liet behulpzame en begripsvolle agenten hem naar de psychiatrische afdeling van een hospitaal brengen. De agenten vergaten daar de medische dienst ervan op de hoogte te brengen dat het om een gevaarlijke man ging en lieten hem onbewaakt achter in de wachtzaal. Na een tijd stapte hij gewoon op.

Combi bij verkeerslicht

En dus liep de ‘Potentieel Gevaarlijke Extremist’ gewoon vrij rond in Brussel, hoewel hij zijn plannen duidelijk aangekondigd had: hij wou agenten doden. En dat is ook net wat hij deed, toen hij een combi zag stilstaan bij een verkeerslicht. Hij aarzelde geen seconde, klopte op het raampje. Agent Thomas N. vroeg hem wat er aan de hand was. Toen schreeuwde Mahi luid dat Allah groot was, stak hem met een mes in de hals en verwondde zijn collega. Thomas N. overleefde de aanslag niet. Een bijgeroepen patrouille kon Yassine neerschieten.

Dramatische flaters

De jonge agent is helaas het slachtoffer van dramatische flaters van enkele collega’s en het parket. De procureur zag echter geen fouten. Hij waste zijn handen in onschuld door te melden dat er geen objectieve reden was om Mahi vast te houden, omdat hij geen misdrijf had gepleegd. Nog niet…

Wat is de zin dan van speurwerk en identificatie van gevaarlijk geradicaliseerden als zelfs in een politiekantoor niet werd opgemerkt dat Yassine geseind was, een strafblad en een bijzonder kwalijke reputatie had? Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een man die zelf had gewaarschuwd voor zijn moorddadige neigingen gewoon zijn gang mag gaan?

Ontslag

Het zou de ministers die verantwoordelijk zijn voor de werking van de politie en het gerecht sieren als ze meteen hun ontslag zouden aanbieden aan de eerste minister. Dat zou getuigen van nederigheid in het licht van dit menselijk drama dat een rechtstreeks gevolg is van het collectieve falen van de politiediensten en het parket.

Deze vreselijke aanslag toont ook aan dat het islamitische terroristisch elan niet voorbij is. Nu zal weer opgemerkt worden dat de verantwoordelijke van deze aanslag psychisch gestoord was. Dat hoort men wel vaker zeggen over aanslagplegers waarmee men de impact van de islamitische ideologie wil relativeren. De waarheid is dat zowat al wie bereid is onschuldige slachtoffers te vermoorden in naam van een ideologie behoorlijk gestoord moet zijn. Laat ons tenminste Thomas N. eer bewijzen door die terroristische dreiging niet weg te relativeren.