Nee, Donald Tusk is allesbehalve een linkie-winkie

Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad, maar intussen zijn alle twijfels weggenomen. Het Burgerplatform van Donald Tusk kwam bij de Poolse parlementsverkiezingen niet als grootste partij uit de bus, het won wél de verkiezingen. Een behoorlijk verrassende uitslag, maar de framing alsof er nu binnenkort een linkse regering aan de macht komt in Warschau slaat nergens op.

Met een score van ruim 35 procent incasseerde de regerende PiS-partij, die al acht jaar aan de macht is in Polen, een stevige electorale opdoffer. In 2019 kaapte PiS nog meer dan 43 procent van de stemmen weg. Donald Tusk, ex-premier en gewezen voorzitter van de Europese Raad, deed het dan weer fors beter dan vier jaar geleden. Zijn liberale Burgerplatform was goed voor net geen 31 procent van de stemmen, tegenover 27 procent in 2019.

Tusk heeft intussen aangekondigd dat hij een coalitie wil vormen met een nieuwe centrumrechtse partij die pas dit voorjaar het levenslicht zag en met een kleinere linkse partij. Samen zouden die drie partijen goed zijn voor 54 procent van de stemmen, wat hen een comfortabele meerderheid oplevert. Toch blijft het voorlopig nog even afwachten: als grootste partij is PiS immers als eerste aan zet om een regering te vormen. Bij gebrek aan geschikte partners zal hen dat meer dan waarschijnlijk niet lukken.

Andere koers

De kans dat Polen – de voorbije jaren de snelst groeiende economie in de EU en soms weleens omschreven als ‘het nieuwe Duitsland’ – binnenkort een andere koers gaat varen, is dus meer dan reëel. Die koers zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een stuk minder conservatief én minder polariserend zijn tegenover de EU. De uittredende regering onder leiding van premier Mateusz Morawiecki kwam de voorbije jaren meermaals op ramkoers te liggen met Europa. Onder meer door een aantal omstreden hervormingen van het rechtssysteem en de almaar groeiende grip van de regering op de openbare omroep.

Donald Tusk heeft een meer uitgesproken pro-Europees profiel, en zal zich ook een stuk coulanter opstellen tegenover Duitsland, waarmee de huidige Poolse regering al een tijdlang in de clinch lag. Ook met de Franse president Macron, die andere sterkhouder in de EU, heeft Tusk een behoorlijk goede band. Zeker nu de Europese eensgezindheid tegenover Oekraïne zwaarder onder druk komt te staan en de VS de handen meer dan vol hebben in het Midden-Oosten, is een goede relatie tussen Berlijn, Parijs en het nieuwe militaire zwaargewicht Polen cruciaal.

Migranten

De zucht van opluchting in de meeste Europese hoofdsteden na de overwinning van Tusk was wellicht te horen tot op de maan, maar het moge duidelijk zijn: ook met Donald Tusk komt er in Polen geen linkse regering aan de macht. Zo liet de woordvoerder van Tusks Burgerforum intussen al weten dat Polen zich zal blijven verzetten tegen om het even welk Europees plan dat Polen met nieuwe migranten zou opzadelen.

Hij verwees daarbij ook naar de miljoenen oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne die Polen vandaag al opvangt. Enkele maanden geleden had Tusk ook al de toon gezet, nadat hij in een video de PiS-regering bekritiseerde omdat ze ‘duizenden migranten uit islamitische landen’ zou hebben binnengelaten. Hij verzette zich toen ook nadrukkelijk tegen het EU-herhuisvestingsprogramma van migranten uit andere EU-landen. En links Pools parlementslid vroeg zich toen zelfs hardop af of het nu Donald Tusk dan wel Donald Trump was die sprak. Het blijft dus maar de vraag of de EU in Tusk altijd een onvoorwaardelijke bondgenoot zal vinden.

Grove borstel

In eigen land zal Tusk het de komende jaren ook niet onder de markt hebben. Niet enkel omdat Polen economisch in woeliger vaarwater is beland, maar ook en vooral omdat hij sowieso op vele fronten zal moeten opboksen tegen sterke PiS-oppositie. Zo beschikt president Duda – zelf ook van PiS-signatuur – over relatief veel macht, en zitten ook het Poolse hooggerechtshof en de Poolse centrale bank vol PiS-getrouwen.

Hij komt bovendien ook aan het hoofd van een coalitieregering te staan, met daarin ook een linkse partij. Die is ongetwijfeld niet vergeten dat Tusk, toen hij een eerste keer premier was (2007-2014), de pensioenleeftijd in Polen optrok naar 67 jaar. Die maatregel werd later door de PiS-regering opnieuw ongedaan gemaakt. Tusks belofte om met de grove borstel doorheen de zwaar gepolitiseerde Poolse instellingen te gaan én economisch een stevig liberaal beleid te voeren, zou op het terrein dus wel eens een stuk lastiger kunnen uitvallen dan in zijn verkiezingspamfletten.