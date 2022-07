Het nieuwe graan komt eraan!

Reeds in april lazen we bij Doorbraak en De Tijd dat de oorlog in Oekraïne niet meteen tot graantekorten zou leiden. Zelfs bij de FAO (de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties) hoorde je een soortgelijke commentaar. In maart projecteerde deze organisatie voor 2022 zelfs een wereldwijde toename van de graanproductie met 1,5% (tarwe en gerst). Hierbij hield ze expliciet rekening met een aantal tegenvallers, zoals het conflict in Oekraïne. Kwantiteit & kwaliteit In de algemene pers blijf je intussen vooral…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Reeds in april lazen we bij Doorbraak en De Tijd dat de oorlog in Oekraïne niet meteen tot graantekorten zou leiden. Zelfs bij de FAO (de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties) hoorde je een soortgelijke commentaar. In maart projecteerde deze organisatie voor 2022 zelfs een wereldwijde toename van de graanproductie met 1,5% (tarwe en gerst). Hierbij hield ze expliciet rekening met een aantal tegenvallers, zoals het conflict in Oekraïne.

Kwantiteit & kwaliteit

In de algemene pers blijf je intussen vooral nieuws over tegenvallers horen. Recent verlegde men hierbij de aandacht naar de droogte in Italië. Niettegenstaande deze catastrofe ziet de prognose voor de graanoogst van west en centraal Europa er goed uit. Dat kon ik zelf opmaken tijdens een recente rondreis doorheen het kerngebied hiervoor binnen de Europese Unie (EU) (Frankrijk, Duitsland en Polen) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Alle handelspartners loofden de kwaliteit van wat er op de akker staat.

Over de ingezaaide oppervlakte hoorde je tegenstrijdigheden. Handelspartners zonder specifieke belangen bevestigden ronduit dat de graanproductie weer licht toenam. Ze zien dat eenvoudigweg aan de door hun geleverde meststoffen en ziektebestrijders. Partners met belangen in graanhandel wisten soms van geen groei. Ze keken je met grote oogjes aan als je hierover sprak, maar daar kon je doorheen prikken. Ze willen eerder de graanprijzen ondersteunen en niet direct de waarheid vertellen. Een simpel voorbeeld van hoe men constant probeert onze perceptie aan te sturen.

Een eerste balans

Nu de graanoogst op het noordelijk halfrond overal op gang kwam, wijst alles erop dat we de groeiprognose van de FAO zullen halen.

Naast de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kennen ook Canada en Rusland positieve vooruitzichten. In de Verenigde Staten (VS) heerst opnieuw optimisme na de droogte van afgelopen winter. Rusland gaat zelfs fors meer tarwe exporteren. Wie herinnert zich nog de berichten over een exportstop vanuit dat land?

Nog meer dan in andere sectoren laat men in de landbouw zeer zelden het achterste van zijn tong zien. Definitieve cijfers zullen hierdoor pas na september beginnen door te komen. Maar toch, een eerste tendens toont dat meevallers tegenvallers ruim zullen overstijgen. Volgens de reeds vernoemde prognose van de FAO geeft dat dan wereldwijd een slordige 15 miljoen ton extra graan.

Oorsprong Oekraïne

Doordat de Oekraïense havens gesloten blijven, werkt men reeds maanden met man en macht aan het opzetten van alternatieve routes. Zulke corridors draaien uiteindelijk alsmaar efficiënter. Bevriende traders spraken daarom reeds vroeg in de cyclus over een residuele graanexport vanuit Oekraïne van 10-15 miljoen ton. Zelfs in klassieke media vind je dat cijfer intussen terug.

Samen met de hierboven beschreven organische groei, geeft dat een totaal van 25-30 miljoen ton graan. Een volume dat overeenkomt met wat Oekraïne – zonder oorlog – zou uitvoeren. En wie weet, na de herovering van het Slangeneiland, gaat de haven van Odessa misschien zelfs terug open. Maar zelfs zonder deze maritieme route, blijft er uiteindelijk voldoende graan in omloop om de wereld van het nodige voedsel te voorzien.

Enkel een indicator

Het totaal van de aanwezige tarwe en gerst vormt een belangrijke indicator voor wat de wereld te wachten staat, toch gaat het niet om exacte wetenschap. Daarnaast spelen nog andere gewassen een belangrijke rol: aardappelen voor het Noord-Atlantische gebied, maïs (inclusief meelmaïs) voor het zuiden van de VS, Mexico, Centraal- en Zuid-Amerika, en we kennen allemaal het belang van rijst voor een groot deel van Azië.

Voor aardappelen hebben we Oekraïne niet nodig, en Amerika en Azië zitten niet op Oekraïense maïs of rijst te wachten. Als bepaalde delen van de wereld honger kennen, steek je dat best voor eens en voor altijd niet meer op die oorlog in Oekraïne.

Een explosieve cocktail

De oorzaak voor de onrust en honger die vandaag een deel van de wereld teisteren, ligt in het samengaan van andere factoren. Om te beginnen lijden heel veel landen, die een lage koopkracht en een hoge prijsdruk hebben. Speculanten dreven deze reeds lang voor de aanvang van de oorlog de hoogte in. Tijdens de coronacrisis grepen ze elke mogelijke ontwrichting van aanvoerlijnen aan om prijzen een duwtje in de rug te geven. Toen de oorlog in Oekraïne begon, ging dat crescendo.

In het rijke westen beseffen de meeste mensen al lang niet meer dat als je geen honger en geen koude lijdt, je in feite alles hebt om gelukkig te zijn. In armere landen ligt dat wel anders. Wanneer je daar veel geld moet uitgeven aan energie en voedsel, krijg je een explosieve cocktail.

Kuuroord Davos

Wie iets tegen de honger in de wereld wil doen, moet geen smeekbeden naar Poetin sturen, maar andere mensen aanspreken. Je kan gerust stellen dat achter de betrokken actoren uiteindelijk personen staan die je terugvindt op de jaarlijkse bijeenkomsten van het Wereld Economisch Forum. In mei van dit jaar ontmoetten deze rijken en andere wereldleiders elkaar in hun geliefde Davos.

Was daar iemand van de aanwezigen, grote internationale ngo’s incluis, die trachtte de verantwoordelijke speculanten te bewegen een deel van hun overwinsten weg te schenken onder de vorm van bijvoorbeeld goedkope tarwe voor voedselhulp? Niets wijst erop dat men ook maar een poging ondernam. Blijkbaar hadden ze het te druk met het bespreken van hun nieuwe wereldorde.

Brood of kogels

Naast hoge prijzen spelen ook tal van lokale conflicten een rol, waardoor voedselhulp gewoon niet ter plaatse geraakt. Hiervoor kan je de schuld volledig bij lokale krijgsheren leggen. Trouwens, als hun soldaten een paar keer per dag hun lader leeg schieten, verschieten ze ook flink wat geld. Voor de kost van 1.200 kogels (40 laders) kan je zelfs aan de huidige graanprijzen een ton tarwe kopen, goed voor 1.650 broden.

Hoeveel krijgers er vandaag met machinegeweren rondlopen blijft koffiedik kijken. Voor Afghanistan ten tijde van de mujahedin kwam men ooit aan een schatting van 60.000 tot 70.000 strijders. Het gaat vandaag over een veelvoud van het gebied van toen. Hoeveel broden verschieten ze daar dan niet per dag in de lucht, voor de ogen van hun eigen hongerlijdende mensen?