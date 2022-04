Op tijd afspraak bij autokeuring onmogelijk, maar toeslag wegens te laat moet u betalen

Op tijd een afspraak boeken voor de jaarlijkse technische controle van voertuigen is steeds vaker een probleem. Sinds de coronacrisis is bij vele keuringsstations, vooral in Oost- en West-Vlaanderen, enkel nog een keuring op afspraak mogelijk. Vele autobezitters merken nu tot hun ergernis dat het onmogelijk is om na ontvangst van de oproepingsbrief nog tijdig een afspraak te krijgen. Dat levert je een laattijdigheidstoeslag op. Verder rijden met een vervallen keuringsbewijs? Dan riskeer je een boete en een verwijzing naar…

Op tijd een afspraak boeken voor de jaarlijkse technische controle van voertuigen is steeds vaker een probleem. Sinds de coronacrisis is bij vele keuringsstations, vooral in Oost- en West-Vlaanderen, enkel nog een keuring op afspraak mogelijk. Vele autobezitters merken nu tot hun ergernis dat het onmogelijk is om na ontvangst van de oproepingsbrief nog tijdig een afspraak te krijgen. Dat levert je een laattijdigheidstoeslag op. Verder rijden met een vervallen keuringsbewijs? Dan riskeer je een boete en een verwijzing naar de politierechtbank.

Lydia Peeters ziet geen probleem

Bij het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) ontkennen ze het probleem. ‘De gemiddelde wachttijd om een afspraak te maken bedraagt 2 à 3 weken’, meldt ons Jill Haeyen van het kabinet Peeters. ‘Daarnaast zijn er ook keuringscentra waar je zonder afspraak terecht kan. De wagen laten keuren kan al vanaf 2 maanden voor de einddatum op het keuringsbewijs. Er wordt werk gemaakt van het sneller versturen van de groene herinneringskaart. Momenteel wordt die vijf weken voor de vervaldatum verstuurd.’

‘Sinds het begin van de coronacrisis werken de keuringscentra in Oost- en West-Vlaanderen voornamelijk op afspraak. Bij anderen is zowel keuring op vrije aanbieding (zonder afspraak) als met afspraak mogelijk. Voor de keuringen op afspraak worden de afsprakensystemen binnen de ondernemingen permanent geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het afsprakenbeheer valt onder de operationele bevoegdheden van de keuringscentra zelf.’

Geen afspraak binnen de vier weken beschikbaar

Wij namen de proef op de som. Nergens lukte het ons een vrije datum te vinden binnen de vier weken. Wanneer de uitnodigingen pas vijf weken voor het vervallen van het keuringsbewijs verstuurd worden, kom je als autobestuurder al snel in de problemen. Ook buiten Oost- en West-Vlaanderen blijkt het moeilijk om tijdig een afspraak te boeken. Mogelijk omdat steeds meer mensen op zoek gaan naar een tijdig plaatsje buiten de eigen provincie. Het probleem lijkt zich zo verder te verspreiden.

Ondanks die vaststelling blijft het kabinet Peeters bij het standpunt dat alles naar wens verloopt. ‘De Vlaamse keuringscentra organiseren zich maximaal om iedereen toe te laten tijdig een afspraak te maken’, volgens Haeyen, ‘door een permanente afstemming van het geschatte aantal voorgereden voertuigen en de beschikbare keuringscapaciteit.’

‘Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot dringende afspraak aan te vragen, waarbij de ondernemingen de klant alsnog tijdig aan een afspraak proberen te helpen. Het totaal aantal uitgevoerde volledige keuringen blijft stabiel de laatste jaren. Er is dus geen structureel capaciteitsprobleem bij de Vlaamse keuringscentra.’

De schuld van corona

Bij SBAT nv, uitbater van de autokeuringsstations in Oost-Vlaanderen, is men zich beter bewust van de problematiek. Daar kampen ze nog steeds met de gevolgen van de coronamaatregelen. Edward Decleyre, project manager bij SBAT, verduidelijkt.

‘Corona was voor iedereen een enorme uitdaging. Dat was voor de sector van de autokeuring niet anders. Het betekende twee jaar lang voortdurend schakelen als antwoord op de wijzigende omstandigheden. Tot op vandaag worden we geconfronteerd met afwezigheden door corona. Dat heeft er onder meer toe geleid dat een aantal keuringscentra voornamelijk op afspraak werken. We spreken dan over de keuringscentra in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en West-Brabant. Door de toegenomen keuring op afspraak werd een aantal klanten inderdaad verrast door de goed gevulde agenda’s. Zo raakten sommigen niet meer tijdig aan een afspraak, met een ‘toeslag te laat’ tot gevolg.’

Autokeuringsstations strijken met lange tanden toeslag op

Dat is toch niet fair? Als je niet tijdig een afspraak kan krijgen is dat niet de schuld van de burger…

Decleyre: ‘De ‘toeslag te laat’ is een wettelijk opgelegde toeslag met als uitdrukkelijke bedoeling om mensen te ontraden om met een niet-gekeurd voertuig de baan op te gaan. Dat kan immers een gevaar betekenen voor de verkeersveiligheid, een boete opleveren bij een politiecontrole of leiden tot een niet-tussenkomst van de verzekering bij een ongeval. De keuringsondernemingen doen er alvast alles aan om die toeslagen tot een minimum te beperken.

‘In dat licht werd het uitsturen van de groene herinneringskaarten in 2020 al met een week vervroegd. De kalenders worden bovendien permanent bijgestuurd om vraag en aanbod maximaal op elkaar af te stemmen. Het loont dus zeker de moeite om op verschillende dagen/momenten de beschikbare tijdsloten te consulteren. Het kan zijn dat er plaatsen vrijkomen.’

Niet wachten op je groene herineringskaart

‘Daarnaast zijn de keuringsondernemingen bereikbaar via de website en telefonisch via het callcenter om klanten ook last-minute nog tijdig aan een afspraak te helpen. Tegelijk blijven wij oproepen om niet te wachten tot het allerlaatste moment en op tijd een bezoek aan de autokeuring in te plannen. Je wagen laten keuren kan al vanaf twee maanden voor de einddatum op het keuringsbewijs, mét behoud van die datum.’

Op dit moment is minister Peeters niet van plan om bijkomende actie te ondernemen. Op de vraag of de toeslag, die € 8,80 bedraagt tijdens de eerste maand na het verlopen van het keuringsbewijs, kan worden kwijtgescholden indien er geen tijdige afspraak beschikbaar is, bleef iedereen ons het antwoord schuldig.