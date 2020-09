Over loze beloftes, parlementaire controle en Piper-Heidsieck

Vandaag is het 17 september. Exact zes maand na de verklaring van premier Sophie Wilmès in De Kamer waarin ze het vertrouwen vroeg voor een volmachtenregering om de coronacrisis aan te pakken. In diezelfde verklaring stelde ze dat die regering ten laatste na zes maanden opnieuw het vertrouwen zou vragen aan het parlement. Vandaag is het dus zover. Alleen, een vertrouwensstemming staat niet op de agenda. N-VA: belofte van 17 maart op tafel werpen Peter De Roover (fractievoorzitter N-VA) liet…

Vandaag is het 17 september. Exact zes maand na de verklaring van premier Sophie Wilmès in De Kamer waarin ze het vertrouwen vroeg voor een volmachtenregering om de coronacrisis aan te pakken. In diezelfde verklaring stelde ze dat die regering ten laatste na zes maanden opnieuw het vertrouwen zou vragen aan het parlement. Vandaag is het dus zover. Alleen, een vertrouwensstemming staat niet op de agenda.

N-VA: belofte van 17 maart op tafel werpen

Peter De Roover (fractievoorzitter N-VA) liet al optekenen dat zijn fractie de premier zeker aan haar belofte gaat herinneren. Desnoods willen zij dit punt zelf ter sprake brengen, wanneer de stilte aan de overkant even oorverdovend blijft. ‘Ik kan u nog geen details geven over wat we morgen gaan doen. We moeten het verloop van de zitting afwachten. Misschien gaat de regering nog een eigen initiatief nemen? Maar wij gaan uiteraard het engagement van 17 maart op tafel werpen wanneer dit niet gebeurt.’

De Roover verduidelijkt. ‘Op 17 maart heeft Wilmès haar vraag om vertrouwen gemotiveerd met het engagement om uiterlijk na zes maanden opnieuw het vertrouwen te vragen. Diegenen die toen braaf het vertrouwen hebben gegeven, deden dit dus intentioneel voor zes maanden. Wat mevrouw Wilmès destijds heeft verklaard was een formele mededeling van de regering in het parlement. Ik denk dat we daar niet lichtzinnig mee moeten omspringen. Als zij dit nu negeert, negeert zij dus een parlementair engagement.’

Vlaams Belang: interpellatie en motie van wantrouwen

Barbara Pas (Vlaams Belang) heeft wel concrete plannen. ‘Ik heb enkele weken geleden al een interpellatie ingediend. Het vertrouwen in de premier loopt op 17 september af. Dat heef ze zelf een half jaar geleden verklaard. Maar gezien het vertrouwen technisch gezien loopt tot het einde van de legislatuur, wordt dat stoemelings verlengd, tenzij er iets ondernomen wordt. Het is natuurlijk niet aan de partijvoorzitters om dat achter de schermen onderling te beslissen, dat moet voorgelegd worden aan het parlement. Dat was ook de politieke belofte die Wilmès gedaan heeft.’

‘Het enige parlementaire middel dat ik heb om dit af te dwingen’, zegt Pas, ‘heb ik nu dus gebruikt. Wanneer je wil dat er een motie van wantrouwen wordt gestemd, kan dat in de Kamer enkel na een regeringsverklaring, waarvan we helemaal niet zeker zijn dat die er gaat komen. De enige mogelijkheid die we zélf hebben, is een motie van wantrouwen indienen na een interpellatie. Ik heb die als eerste ingediend en alle vragen die nu nog gaan over de belofte van de premier om opnieuw het vertrouwen te vragen, zal ik aan mijn interpellatie toevoegen.’

Procedureel spel

Pas verduidelijkt hoe het procedureel zal verlopen. ‘Mevrouw Wilmès heeft al toegezegd dat ze in het parlement gaat verschijnen. Na het stellen en het beantwoorden van die vragen kunnen we een motie van wantrouwen indienen. Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel wordt daarover gestemd. Dat kan ten vroegste 48 uur na het indienen van de motie en ten laatste na een week. Dat betekent dus dat er volgende week een vertrouwensstemming komt. Tenzij — dat is de andere mogelijkheid en ook wat ik verwacht — dat één van de Vivaldi-partijen een gewone motie indient waarin gevraagd wordt om over te gaan tot de orde van de dag. Die kan direct gestemd worden en dan vervallen alle andere moties en hoeven ze er niet meer over te stemmen. Dat is de technische kant van de zaak.’

De politieke boodschap van Vlaams belang is volgens Pas wel duidelijk. ‘Het is al erg dat ze de coronacrisis misbruikt hebben om een regering in het zadel te hijsen die totaal tegen de verkiezingsuitslag inging. Nu gaan ze diezelfde regering, zonder enig draagvlak, langer aan zet laten omdat het hen goed uitkomt. Dit gaat in tegen elk politiek fatsoen. De democratie is hier zo ver weg. Politieke beloftes in het parlement zijn blijkbaar niets meer waard. Georges-Louis Bouchez maakt zich zelfs kwaad dat de afspraak rond die woordbreuk tussen de partijvoorzitters gelekt werd. Dat toont aan hoever de waanzin zit in dit land. Ze hebben lak aan democratie. Ik vind het de taak van de oppositie om hen te nemen op hun woord. Wij vinden dat er over dat vertrouwen gestemd moet worden.’

Geen link met regeringsvorming

Volgens De Roover staat een vertrouwensstemming overigens los van de eventuele regeringsvorming. ‘Wanneer Wilmès al dan niet het vertrouwen krijgt, betekent dit niets voor de formatie. De impact daarvan is nihil. Dat wordt nu allemaal een beetje flauw vermengd. Wilmès heeft gezegd dat ze volheid van bevoegdheid wou omwille van de coronamaatregelen, maar die kan ze perfect doorvoeren in lopende zaken. Johan Vande Lanotte (sp.a) heeft dit ook al aangehaald. Een regering in lopende zaken voert geen nieuw beleid, maar doet wel alles wat acuut nodig is.’

Misschien heeft Wilmès nog een konijn in haar hoed. ‘Het kan natuurlijk ook zijn dat de premier de komende tijd nog grote beleidsdaden wil stellen’, mijmert De Roover, ‘maar dan lijkt het me sowieso correct dat het parlement zijn vertrouwen uitspreekt. Dus ofwel is ze niet van plan om nog iets te doen en dan heeft ze geen volheid van bevoegdheid nodig, ofwel wil ze wél nog beleid voeren en dan moet het parlement groen licht geven. Er is dus geen enkele reden om het gemaakte engagement van 17 maart niet na te komen.’

‘Als de vertrouwensstemming niet op tafel ligt, duidt dat niet op een goede sfeer bij de preformatie’, concludeert De Roover. ‘Als het vertrouwen tussen de Vivaldi-partijen dusdanig slecht is dat men nog liever het parlement negeert dan gewoon onderling af te spreken om er nog veertien dagen aan te breien, is dat misschien geen goed teken…’

Piper-Heidsieck

Jean-Marie Dedecker (LDD) gelooft niet meer in een debat over het vertrouwen. ‘Een stevig debat in de Kamer, dat bestaat niet meer. We zullen wel zien wat er van komt. Ik geloof dat Barbara Pas op een motie van wantrouwen gaat aansturen. Indien dat het geval is sluit ik me daar bij aan, maar veel zal dat niet uitmaken.’

Dedecker doet een voorspelling die kan tellen. ‘Vivaldi komt er, da’s 100% zeker. Zal ik je de ministers noemen voor Open VLD? Noteer: Eerste Minister wordt Alexander De Croo. De andere minister wordt Vincent Van Quickenborne en Goedele Liekens wordt staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. Ik verwed er een fles Piper-Heidsieck op. Kijk, Open VLD ging de MR laten vallen, op één voorwaarde: dat De Croo premier mocht worden. Dat heeft Bart De Wever geweigerd. Dáár is paars-geel op afgesprongen, al de rest is zever. En voor verkiezingen s******* ze allemaal in hun broek, ook N-VA. Dus Vivaldi komt er.’