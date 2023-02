Reclameverbod van Van Quickenborne ruikt naar favoritisme en corruptie

Deze week werd nog maar eens het bewijs geleverd dat België een surreëel land is en dat regeringsgezinde klavierruiters van de mainstreammedia het narratief van de macht ondersteunen, eerder dan verslaggeven. Op donderdag 16 februari 2023 werd een persbericht verstuurd door Bepublic.be in naam van de verzamelde mainstreammedia. Het bericht werd ondertekend door de belangenorganisaties LA PRESSE.be, Vlaamse Nieuwsmedia, WE MEDIA en VIA. Het persbericht is bijzonder kritisch over het koninklijk besluit (KB) van Vincent Van Quickenborne betreffende een reclameverbod…

Deze week werd nog maar eens het bewijs geleverd dat België een surreëel land is en dat regeringsgezinde klavierruiters van de mainstreammedia het narratief van de macht ondersteunen, eerder dan verslaggeven.

Op donderdag 16 februari 2023 werd een persbericht verstuurd door Bepublic.be in naam van de verzamelde mainstreammedia. Het bericht werd ondertekend door de belangenorganisaties LA PRESSE.be, Vlaamse Nieuwsmedia, WE MEDIA en VIA. Het persbericht is bijzonder kritisch over het koninklijk besluit (KB) van Vincent Van Quickenborne betreffende een reclameverbod voor gokken.

Het reclameverbod zou volgens de belangenverenigingen van de mainstreammedia de illegaliteit en daarmee de gokverslaving in de hand werken. Sportclubs zouden cruciale inkomsten zien verdwijnen ten nadele van hun jeugdwerking en de internationale concurrentie. En tot slot zou een degelijke sportverslaggeving in het gedrang komen. Kortom, een maatschappelijke ramp.

Ook de kansspelcommissie is als advies- en controleorgaan geen voorstander van een verregaand reclameverbod. In haar advies pleit ze eerder voor een verscherping van de maatregels naar de meest kwetsbare groepen. De belangenorganisaties van de mainstreammedia maken ook gewag van juridisch geklungel. Zo schrijven ze: ‘Bovendien is het erg waarschijnlijk dat de waslijst aan discriminaties die het KB bevat, door alle betrokken partijen juridisch aangevallen zal worden. ​Het KB zal vermoedelijk de komende verkiezingsperiode niet eens overleven.’

Maar wie dit weekend de kranten las, kan enkel vaststellen dat de woke-journalisten het niet eens zijn met hun broodheren. Want op één uitzondering na hanteren de journalisten niet de argumenten van hun bazen, sterker nog, ze vermelden ze niet. Ze gaan mee in het woke-denken van de cryptocommunisten van deze Vivaldi-regering.

Zwaktebod

Het verbieden van gokreclame is een zwaktebod en een bevestiging van het falen van de overheid om het gokbeleid te kanaliseren, te controleren en te handhaven. Verbieden is het wapen van een zwakke overheid, efficiënt sensibiliseren, controleren en handhaven deze van een sterke overheid.

Het doet pijn in mijn liberaal hart om vast te stellen dat de verdedigers en initiatiefnemers van dergelijk restrictief KB tot een zelfverklaarde liberale partij behoren.

Wereldkampioenschap voetbal 2018

De hetze begon naar aanleiding van het wereldkampioenschap voetbal in 2018. Volgens linkse knuffelactivisten zou te veel reclame aangezet hebben tot een explosie van gokken. Daarom besliste de regering Michel I op 25 oktober 2018 om de reclame voor online gokken met een KB aan banden te leggen. Ook dat was een zwaktebod. Dat KB trad in werking op 1 juni 2019 maar werd met het arrest van 6 februari 2020 door de Raad van State vernietigd onder meer op basis van artikel 10 en 11 van de Grondwet.

Omdat, gelet op het gelijkheidsbeginsel, het grondwettelijk niet kan om enkel het online gokken via een reclameverbod aan banden te leggen, moet volgens de verbodsaanhangers de ganse sector dan maar boeten en bloeden. Samen met de goksector worden ook de media, het voetbal en vele andere sporten geslachtofferd. Van de zestien ploegen in eerste klasse worden er 14 gesponsord door gokbedrijven. Maar ook de nationale voetbal-, hockey-, basket-, rugby- en tennisteams worden door een gokconcern gesponsord (Lotto-Nationale Loterij). Verder worden tientallen sportclubs van handbal, volleybal en tig van andere sporten gesteund via sponsoring door gokconcerns.

Op 7 mei 2019 werd de kansspelwet aangepast en kreeg de regering de mogelijkheid om bij koninklijk besluit de modaliteiten van een reclameverbod op te leggen en te specifiëren.

Achterkamerpolitiek en favoritisme

Begin mei 2022 bracht Jean Marie Dedecker reeds aan het licht dat de Vivaldi-regering zich liet omkopen door de Nationale Loterij. In oktober van 2021 gooide justitieminister Vincent Van Quickenborne het op een akkoordje met Jannie Haeck, gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij. In de nieuwe beheersovereenkomst tussen de federale regering en de Nationale Loterij zou laatstgenoemde de komende drie jaar 30 miljoen euro extra monopolierente betalen. De extra monopolierente kwam er wel onder drie strikte (opschortende) voorwaarden:

In uitvoering van de herhaalde rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (arrest 114/2021) wordt elke aanvullende vergunning gekoppeld aan één website (domeinnaam en URL’s) waarop uitsluitend die kansspelen mogen worden geëxploiteerd die het voorwerp zijn van de vergunning. De spelersrekeningen tussen verschillende vergunningen dienen gescheiden te zijn; De reclame voor de kansspelen bedoeld in de kansspelwet van 7 mei 1999 wordt beperkt door strengere regels inzake reclame op te leggen naarmate een kansspel gekenmerkt wordt door een groter risico op gokverslaving. In de strijd tegen de schijndagbladhandels zal er een KB worden uitgewerkt om de nevenactiviteiten van krantenwinkels inzake weddenschappen strikter te omschrijven;

Grootste gokbedrijf van het land

Deze uitzondering is op zich vreemd want de Nationale Loterij is nochtans het grootste en meest gediversifieerde gokbedrijf van ons land. Voor elke specifieke verslaving bestaat er een spel.

Krasloten: Win for life, Subito, Lucky 13, Winter Magic, Cash, Astro, Super 20, Bingo Tree, ‘21’, Hit the Jackpot en Presto. Loterijen: Vikinglotto, Lotto, Keno, Joker +, Pick 3 en Euromillions. Sportweddenschappen: Scoore. Online gokken: maar liefst 64 online gokspelletjes (Woohoo-games). Deze spelletjes hebben een format dat ook kinderen en tieners aantrekt. Oordeel zelf.

Verschillende internationale studies hebben al aangetoond dat krasloten (11 verschillende soorten bij de Nationale Loterij) net zo verslavend zijn als casinospelen, bingo’s of sportweddenschappen. Uit de factsheet ‘Gokken’ (december 2021) van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) blijkt dat ongeveer 30% van alle +15-jarigen met een van de producten van de Nationale Loterij speelt. Voor sportweddenschappen, casino’s, poker en andere spelen is dat amper 2%.

In 2018 werd gevraagd aan mensen die de laatste 12 maanden voor geld speelden, welke gokspelen, hetzij cumulatief of niet, ze speelden. 54% speelde met een van de loterijspelen, 44% kocht krasbiljetten. 6% speelde op sportweddenschappen, 5% op informele weddenschappen en 3% op videospelen. Gokken op casinospelen (2%) en poker (1%) kwamen minder voor. Nog volgens het rapport werden in 2019 ongeveer 2 miljoen spelersaccounts voor online gokken geopend. Zowat de helft of 1 miljoen daarvan werd geopend bij de Nationale Loterij.

Samenvattend kunnen we stellen dat het grootste deel van de Belgische bevolking dat geld vergokt dat doet bij de Nationale Loterij en dat van alle gokkers die geld verliezen het overgrote deel geld laat bij de Nationale Loterij.

Online gokken bij de Nationale Loterij

Ik haalde het hierboven al aan, de Nationale Loterij heeft het grootste aanbod online gokspelletjes (Woohoo Games) en de meeste online gokaccounts. Op 16 november 2022 liet de kansspelcommissie in een gemotiveerde en juridisch goed onderbouwde nota aan de minister van Justitie Van Quickenborne weten dat de Woohoo Games van de Nationale Loterij conform de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (de kansspelwet), moeten gekwalificeerd worden als gokspelen onderhevig aan de kansspelwet.

Over de Woohoo Games is de kansspelcommissie duidelijk. Zo schrijft ze in haar nota: ‘Deze laatste spelen hebben een audiovisuele presentatie, duurtijd en spelverloop die gelijkaardig zijn aan klassieke kansspelen die worden aangeboden door de houders van een vergunning klasse A+ of B+. Wat de speelervaring betreft, is er nagenoeg geen verschil tussen de Woohoo-games en klassieke kansspelen. Dit vooral gelet op de korte spelduur en op de audiovisuele presentatie van het spel. Er zijn daarentegen weinig gelijkenissen tussen de Woohoo-games enerzijds, en loterijen en krasloten anderzijds.’

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne legt dit advies naast zich neer en danst naar de pijpen van de Nationale loterij.

De private legale spelers krijgen een reclameverbod en het grootste online gokbedrijf, de Nationale Loterij, een publiek bedrijf, mag voor soortgelijke gokspelletjes blijven reclame maken en zijn monopolie en machtspositie uitbreiden.

Besluit

Overal in Europa gelden er beperkte restricties op gokreclame. Nergens is er een significant verschil tussen de private en publieke gokconcerns. Nergens konden publieke gokbedrijven de wetgeving sturen.

In België kan ik alleen maar vaststellen dat een van de meest gediversifieerde gokconcerns van dit land met een jaaromzet van om en bij de 1,5 miljard euro via zijn beheerscontract en het betalen van een monopolierente bij de regering wetswijzigingen kan kopen. Ik kan niet anders dan dit omschrijven als ‘ondemocratisch favoritisme en gelegaliseerde corruptie’.