Sahra Wagenknecht: ‘Die Grünen zijn de gevaarlijkste partij!’

‘De Groenen zijn de meest hypocriete, wereldvreemde en incompetente partij’: Sahra Wagenknecht van de linksradicale Die Linke windt er geen doekjes om. Ze voegt eraan toe dat ‘die Grünen’ gelet op de schade die ze veroorzaken, de ‘gevaarlijkste partij in de Bondsdag’ zijn. De flamboyante politica stelt dat de groene regeringspartij Duitsland in de oorlog (met Rusland) stort en ‘onze economie en de natuur’ vernietigt.

Met dit laatste bedoelt ze dat de groenen in hun haat tegen kernenergie zelfs voor vervuilende steenkolencentrales gaan. En dat ‘onze economie’ naar de haaien gaat, ziet Wagenknecht als een gevolg van de economische sancties tegen Rusland. De ‘Ampel’ – de verkeerslichtcoalitie van de sociaaldemocratische SPD (rood), de liberale FDP (geel) en Bündnis90/Die Grünen – zou een ‘catastrofale politiek’ voeren door Duitsland af te snijden van de levering van goedkope grondstoffen en goedkope energie ‘zonder over alternatieven te beschikken’.

‘Kremlin-propaganda’

Ook al zit ze in de oppositie, Die Linke zelf verdedigt de sancties tegen Rusland en verzet zich tegen de inbedrijfstelling van Nord Stream 2, de pijpleiding die in normale omstandigheden Russisch gas naar Duitsland had moeten aanvoeren. Wagenknecht zit niet op de partijlijn en maakte dat ook duidelijk door begin september in een rede in de Bondsdag te fulmineren tegen de ‘Wirtschaftskrieg’ (‘economische oorlog’) die het Westen volgens haar tegen Rusland voert.

Het kwam toen tot een zware crisis binnen ‘Die Linke’. Sommige parlementsleden beschuldigden haar ervan ‘Kremlin-propaganda’ te verspreiden en eisten zelfs haar ontslag uit de partij. De partijtop sloot echter de gelederen. Wagenknecht heeft immers nog heel wat aanhangers binnen de partij én ze is een stemmenkanon. Haar uitstoten zou de partij uiteen doen vallen.

Gevaren

Maar de plooien zijn niet gladgestreken. Wagenknecht blijft omstreden. En niet alleen omwille van haar andere kijk op de oorlog. In het verleden bekritiseerde ze ook al de politiek van ongecontroleerde migratie omdat die ten laste van de gewone Duitsers zou gaan. In haar in 2021 verschenen boek ‘Die Selbstgerechten’ (zie artikel van doorbraak) hekelde ze de politieke correctheid en de zelfgenoegzaamheid van de zogenaamde lifestyle-linksen die geen voeling meer hebben met de arbeidersklasse.

Sinds ze in een youtube-filmpje de groenen met de bovengenoemde bewoordingen over de hekel haalde, zijn de poppen weer aan het dansen gegaan. Haar uitspraken zijn gewaagd; Die Linke regeert immers in drie Duitse deelstaten met de Grünen. Fractievoorzitter Dietmar Bartsch (Die Linke) reageerde daarom ook als volgt: ‘De gevaarlijkste partij in de Bondsdag is en blijft de AfD’ (nvdr – AfD is de afkorting van Alternative für Deutschland).

Wagenknecht wees er in een gesprek met Der Spiegel op dat het sterker-worden van de AfD haar met zorg vervult, en toch, ‘anders als die Grünen hat die AfD aktuell weder die Macht, unsere Industrie zu zerstören und Millionen Menschen arm zu machen, noch die, uns in einen großen Krieg hineinzuziehen‘ [‘anders dan de Grünen heeft de AfD op het ogenblik noch de macht om onze industrie te vernietigen en miljoenen mensen in de armoede te storten, noch de macht om ons bij een grote oorlog te betrekken’] Wat ze hier als gevaren aanduidt, zijn ‘reële gevolgen van de politiek van de Grünen, die er overigens ook een wezenlijke oorzaak van is dat de AfD altijd maar sterker wordt’ (nvdr – volgens recente opiniepeilingen van de Politbarometer van de openbare omroep ZDF haalt de AfD rond de 15% en flirt Die Linke met de kiesdrempel van 5%).

‘Een soort Horst Mahler in bontmantel’

Met haar kritiek op het Ruslandbeleid van de federale regering oogst Wagenknecht ook bijval bij de AfD. Haar vijanden binnen en buiten de partij verwijten haar daarom naar rechts te lonken. Ze zou volgens Konstantin Kuhle, vicevoorzitter van de FDP-Bondsdagfractie, zelfs een ‘Querfront-Kurs’ (dwarsfrontkoers) tussen links- en rechtsextremisme vervolgen. Kuhle deinst er niet voor terug haar ‘eine Art Horst Mahler im Pelzmantel’ (‘een soort Horst Mahler in bontmantel’) te noemen (nvdr – de advocaat Horst Mahler behoorde in 1970 tot de oprichters van de extreemlinkse terreurorganisatie Rote Armee Fraktion en bekeerde zich na een tienjarige celstraf tot het extreemrechtse gedachtengoed).

Eigen partij

Soms wordt er wel eens gespeculeerd over de mogelijkheid dat Wagenknecht een eigen partij zou willen oprichten. Ze probeerde in 2018 met het iniatief ‘Aufstehen’ tevergeefs een brede linkse protestbeweging uit de grond te stampen en onlangs drukte ze de wens uit dat er in Duitsland een partij zou ontstaan ‘die de politiek van de regering kan veranderen’. Volgens een peiling van het INSA-instituut zou 30% van de kiezers zich kunnen voorstellen om voor een Wagenknecht-partij te stemmen. 66% van de kiezers van Die Linke en 63% van die van de AfD zou het zelfs toejuichen, mocht zo een partij aan de Bondsdagverkiezingen deelnemen.