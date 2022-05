Sam Van Rooy: ‘Het echte identiteitsdebat gaat over omvolking en islamisering’

In zijn artikel ‘Dewinter moet plaats maken voor het echte identiteitsdebat’, maakt auteur Julien Borremans een aantal denkfouten.

Volgens Borremans is er geen sprake van een ‘bewuste’ omvolking en islamisering. Dat behoeft toch enige nuance. Dat het geen complot betreft, staat buiten kijf, maar er worden door beleidsmakers van zowel linkse als economisch rechtse snit wel bewuste (en openlijke) politieke acties ondernomen om vele migranten naar Europa en naar België te halen.

In mijn boek heb ik dat als volgt verwoord:

‘De kapitalist, de liberaal, de ‘links-progressieve’ wereldverbeteraar en gutmenschliche utopist hebben elkaar gevonden in open grenzen en zogenaamde (super)diversiteit. De kapitalist kan het weinig schelen welke armoedige en achterlijke religieuze cultuur nieuwe werkkrachten (die vaak werkloos blijven) en consumenten met zich meebrengen – de maatschappelijke en sociaaleconomische kosten daarvan worden immers op de belastingbetaler afgewenteld. De liberaal gelooft dat mensen louter individuen zijn die men, al dan niet door er veel belastinggeld en energie in te steken, kan kneden en omvormen tot de gewenste westerse modelburger. De ‘progressieve’ wereldverbeteraar en gutmenschliche utopist kan het in wezen niet echt schelen of de ‘cultuurverrijkers’ willen en zullen werken en iets zullen bijdragen of kosten, want ze dromen slechts van een ‘superdiverse’ samenleving die niet meer dominant blank en christelijk is, en de afkeer van hun eigen cultuur en identiteit, die ze overladen met alle zonden van Israël, is zo groot dat ze alles omarmen wat er vijandig tegenover staat, zoals de islam.’

‘Het is dit decadente, giftige conglomeraat, zich uitstrekkend van ‘links’ tot ‘rechts’, dat hele wijken en gemeenten uit handen geeft aan de islam en militairen, politie met machinegeweren, hekwerk, betonblokken, camera’s en metaaldetectoren neerplant rond kerstmarkten, culturele en sportevenementen, synagogen, kerken, monumenten, stations, (politieke) instellingen en toeristische attracties – en aparte vrouwzones inricht op evenementen, vrouwen aanraadt ‘een armlengte afstand te houden’ en hen het advies geeft niet ’s avonds en alleen te gaan joggen.’

Resolutie van Straatsburg

Dat het migratiebeleid ‘onbestaand’ zou zijn en het integratiebeleid ‘selectief’, zoals Borremans beweert, klopt dus niet. Het migratiebeleid is er altijd al op gericht geweest veel (of meer) migranten binnen te halen, want: ‘Vergrijzing, diversiteit, arbeidskrachten!’, u kent het politiek correcte riedeltje wel (en uiteraard: ‘Oil for immigration’, de Resolutie van Straatsburg, 1975). Dat ook de illegale migratiewegen al decennialang wagenwijd openstaan , is het gevolg van een gebrek aan politieke wil om die strikt aan banden te leggen (er zouden in België naar schatting ondertussen al zo’n 150.000 tot 200.000 illegalen zijn).

Tegelijkertijd is het integratiebeleid tot op vandaag een flets en vrijblijvend cursusje – ik heb recent als parlementslid zo’n sessie bijgewoond – zonder een echte resultaatsverbintenis en vooral ook zonder het logische sluitstuk dat wie niet slaagt het land wordt uitgezet. Ook wordt de islam ontzien en draait de Vlaamse belastingbetaler nog altijd op voor meer dan 90% van de kostprijs ervan (meer dan 4.000 euro per traject).

Dat Conner Rousseau, Mark Elchardus en Dyab Abou Jahjah tegenwoordig uitspraken doen of boeken schrijven inzake immigratie, integratie en Molenbeek die men jaren geleden nooit voor mogelijk had gehouden, bewijst alleen maar het decennialange gelijk van het Vlaams Belang en van iemand als Filip Dewinter. Dat sommigen zijn stijl niet lusten is goed mogelijk, maar dat doet niets af van de essentie: Dewinter had en heeft gelijk.

Omvolking

Elchardus heb ik uiteraard wel een pak hoger zitten dan Rousseau en Abou Jahjah, want hij noemt ‘omvolking een reëel gebeuren in het hedendaagse Europa’, waarmee hij dus op onze lijn zit. Rousseau en Abou Jahjah brandmerken de termen ‘omvolking’ en ‘islamisering’ echter als ‘extreemrechts’ en/of een ‘complottheorie’ (terwijl Abou Jahjah nota bene tegenwoordig zelf ook – onterecht – wordt verweten aan complotdenken te doen, met zijn strijd tegen de wokers en de globalisten). En voor zover ik weet ziet tot nader order geen van de drie heren de ware aard van de islam (totalitair en veroveringsgezind) onder ogen.

Hopelijk komt dat ooit nog, Dewinter en ikzelf zullen alleszins op die nagel blíjven kloppen, en we bevinden ons in goed gezelschap. De Joods-Hongaarse intellectueel György Konrád, die zowel het nazisme als het communisme overleefde en helaas in 2019 is overleden, stelde immers: ‘Na het nazisme en het communisme is de islam de derde totalitaire ideologie die de mensheid bedreigt.’

Erdogan

Toch vindt Borremans dat de rol van Dewinter is uitgespeeld. Zo vindt hij het niet kunnen dat Dewinter vijf jaar geleden De Wever heeft omschreven als de profeet van Allah.

Nochtans liep Dewinter ook met die uitspraak weer voorop. Immers, wat kenmerkte het jaar 2021 van burgemeester De Wever? Hij schreef een verzoenend boek met een dubieuze imam en ging zoete broodjes bakken met de imam in de Mehmet Akif-moskee in Antwerpen, onderdeel van het vrouwenonderdrukkende, homohatende en antiwesterse islamiseringsnetwerk Diyanet, van de islamitische tiran Erdogan. Dat is nota bene een moskee waarvoor de Staatsveiligheid waarschuwde en waarvan toenmalig minister Homans de erkenning wou intrekken. Bizar dat Borremans dan Dewinter (en niet burgemeester De Wever) ‘roekeloos en blind’ noemt.

Ook onder De Wever wordt Antwerpen helaas voller, armer en islamitischer. In Borgerhout, ook wel gekend als ‘Borgerokko’, waar een derde van de raadsleden ondertussen moslim is, werd zopas de districtsraad rond zonsondergang meer dan 25 minuten lang geschorst ten behoeve van de ramadan. Ik diende dan ook een klacht in bij de Vlaamse overheid en bij het Bureau voor Integriteit van de stad Antwerpen. Zover zijn we dus vandaag, al onze waarschuwingen voor de omvolking en islamisering van onze samenleving ten spijt.

Wie, zoals Julien Borremans, vindt dat Filip Dewinter nu plaats moet maken voor ‘het echte identiteitsdebat’, wens ik veel succes. Want zoals Pim Fortuyn zei: ‘Maar het probleem meneer, dat blijft!’ En ook: ‘Ik wens iedereen die denkt dat het wel zal meevallen met de agressie van de islam veel sterkte. Zalig zijn de onnozelen van geest.’