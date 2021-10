‘Save America’: Kan Trump nog terugkeren?

Donald Trump (75 jaar) blijft maar campagne voeren en nu met de slogan ‘save America’. Maar heeft hij uberhaupt nog kans om een ‘come back’ te maken in de nationale politiek van de Verenigde Staten ? Het congres Na de verkiezingen van november 2020 leidt Joe Biden (79 jaar) de regering met naast hem vicepresident: Kamala Harris (56 jaar). Dit democratisch duo kan besturen met een krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden: 222 democraten tegen 211 republikeinen en twee…

Donald Trump (75 jaar) blijft maar campagne voeren en nu met de slogan ‘save America’. Maar heeft hij uberhaupt nog kans om een ‘come back’ te maken in de nationale politiek van de Verenigde Staten ?

Het congres

Na de verkiezingen van november 2020 leidt Joe Biden (79 jaar) de regering met naast hem vicepresident: Kamala Harris (56 jaar). Dit democratisch duo kan besturen met een krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden: 222 democraten tegen 211 republikeinen en twee zetels onbezet. In de Senaat is het 50 tegen 50: 48 democraten en 2 onafhankelijken.

De onafhankelijken zijn Senator Sanders uit Vermont en zijn collega King uit de staat Maine. De situatie in de Senaat leidt er toe dat Biden daar continu moet spreken met fractieleider McConnell. Bovendien is de democratische Senaatsfractie ook niet echt één geheel te noemen. In het Huis kan Biden rekenen op zijn trouwe metgezel Nancy Pelosi-Lombardi (81 jaar). Deze ‘Speaker of the House’ behoort tot de generatie Biden. Toch is het zo dat de democratische fractie erg verdeeld blijft over de te voeren politiek. Biden wil in het centrum blijven met het oog op de tussentijdse ‘Midterm’ verkiezingen van November 2022. Maar de linkervleugel, met Alexandria Ocasio Cortez (32 jaar ), ziet dat niet zitten. Overigens zijn ook de republikeinen intern verdeelder dan ooit.

Vier mogelijkheden

Biden heeft vier mogelijkheden met het oog op november 2022. Ten eerste: de democraten behalen de meerderheid in de beide delen van het Congres. Dan kan hij eventueel de fakkel doorgeven aan Kamala Harris. Die rekt meer de wijde wereld in dan de president van wie niemand goed weet hoe en of zijn medische toestand hem daarin beperkt. Harris kan ook terugvallen op het netwerk van haar echtgenoot: de rijke Joodse advokaat Douglas Emhoff.

Secundo, de democraten behouden het Huis maar verliezen de Senaat aan de republikeinen. Dan ligt de aflossing van de macht al moeilijker. Maar President Biden kan het best vinden met de even oude GOP fractieleider: Mitch McConnelll. Het omgekeerde kan zich ook voordoen, de republikeinen winnen het Huis en de democraten halen de Senaat binnen. Dat is dan meteen het einde van de politieke loopbaan van Nancy Pelosi en eventueel de terugkeer van Donald Trump (zie verder). Als de republikeinen in 2022 de beide delen van het Congres binnen halen, dan ziet het er slecht uit voor Joe Biden alsook voor Kamala Harris.

Trump

Kan Donald Trump nog terugkeren? Hij zou bijvoorbeeld een eigen partij kunnen opstarten. Dat is best mogelijk voor deze miljardair. Maar dan gaat hij in de eerste plaats stemmen afsnoepen van de republikeinen. Dat zou helemaal een geschenk zijn voor de democraten. Bovendien heeft de gewezen President ook de nodige vijanden in zijn eigen partij met op kop Senator McConnell. En dan zijn er ook nog eens genoeg vijftigplussers bij de republikeinen die wel eens de nominatie willen binnen halen.

Dus Donald Trump moet in november 2022 aan een mandaat krijgen. Want weer vanuit het niets aan de republikeinse nominatie voor 2024 geraken, lijkt meer dan uitgesloten. In november 2022 is er in zijn thuisstaat Florida één Senaatszetel te verkiezen, namelijk die van partijgenoot Senator Marco Rubio (50 jaar). Deze laatste is bepaald geen vriend van Trump. De tweede zetel in de Senaat is in handen van de gewezen republikeinse Gouverneur van deze staat: multimiljonair Rick Scott (68 jaar ). Scott leidt de GOP Senaatsverkiezingen voor 2022. Van hem wordt ook wel aangenomen dat hij presidentiële ambities heeft. Dit laatste zegt men ook over de huidige republikeinse Gouverneur van de ‘sunshine state’: Ron Desantis (43 jaar ). Desalniettemin zal Desantis eerst gaan voor zijn herverkiezing als Gouverneur in November 2022. Uiteindelijk is het Gouverneurschap nog steeds de beste springplank naar het Witte Huis. Met andere woorden Donald Trump zal zeer moeilijk een rol kunnen spelen voor de Senaat of het Gouverneurschap in november 2022. De vraag is dan: wat rest hem nog ?

Volkstelling

Gezien de resultaten van de volkstelling van 2020 krijgt Florida er één zetel bij voor het Huis van Afgevaardigden. De staat gaat van van 27 naar 28 zetels. Er komt dus een bijkomend kiesdistrict in Florida en het behoort tot de bevoegdheden van de Gouverneur om dit kiesdistrict te omlijnen. Stel dat Donald Trump hier opkomt en verkozen raakt, dan wordt hij lid van het Huis van Afgevaardigden. Dat is perfect mogelijk volgens de federale grondwet De huidige republikeinse fractieleider is de vrij onbekende Kevin McCarthy. Donald Trump kan zich kandidaat stellen voor die functie. Maar stel dat hij verkozen wordt in zijn staat voor het Huis en dat de GOP de meerderheid behaalt in dit deel van het Congres, dan leveren de republikeinen de ‘Speaker of the House’. Stel u voor: Donald Trump als ‘speaker of the house’, de protocollaire nummer drie van het land. Dat zou pas echt de politieke nachtmerrie worden voor Joe Biden en Kamala Harris.

Ik moet er wel op wijzen dat in beide gevallen Donald Trump verkozen moet geraken door de kiezers van dat kiesdistrict. En vooral is het maar de vraag of zijn eigen partij het ziet zitten om hem op een toonaangevende positie te zetten in het Huis van Afgevaardigden.

2024

Eerst moet de kiezer zijn stemmen op tafel leggen in 2022. Die uitslag gaat altijd de campagne voor het Witte Huis in 2024 beïnvloeden. President Biden zal geen rol meer spelen als kandidaat. Kamala Harris kan maar een rol spelen in 2024 als haar partij een degelijke uitslag haalt in november 2022. Ook bij de republikeinen zullen de kandidaten voor het presidentschap 2024 meer dan degelijk moeten presteren bij de ‘midterm elections’ van 2022. Het probleem voor Donald Trump is dat er in zijn eigen staat teveel jongere kandidaten zijn met een politiek oog op Washington DC.