Socioloog Dirk Geldof: ‘Superdiversiteit is op geen enkele manier nog tegen te houden’

Netto komen er in België jaarlijks zo’n 60.000 nieuwe migranten bij. ‘Het proces van superdiversifiëring is dan ook onomkeerbaar’, concludeert socioloog Dirk Geldof (UA en Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee) in zijn nieuwe boek Superdivers Vlaanderen, geografie van een nieuwe realiteit. ‘De kans dat migratie richting West-Europa de komende tien jaar zal dalen, is bijzonder klein.’

De etnisch-culturele diversiteit groeit in alle Vlaamse steden en gemeenten, leert onderzoek. Maar die diversiteit is ook erg ongelijkmatig gespreid. Zo leven bijna twee op drie Vlamingen nog steeds in eerder witte wijken, met minder dan 15 procent inwoners van niet-Belgische origine.

Dat leidt tot een soort maatschappelijke tweespalt. Enerzijds heb je een nog relatief kleine groep Vlamingen die in superdiverse wijken wonen en daar volgens Geldof relatief weinig problemen mee hebben, anderzijds heb je een meerderheid voor wie de superdiversiteit toch vooral een ver-van-mijn-bedshow blijft. ‘Zij blijven daardoor vaak grotendeels vastzitten in een soort van wij-zij denken’, zegt hij.

Superdiversiteit leidt niet noodzakelijk tot een multiculturele samenleving. Vanuit bepaalde grote steden is er zelfs sprake van een gekleurde stadsvlucht, bijvoorbeeld vanuit BrusselQ naar de Denderstreek. Heel wat mensen – zelfs van allochtone origine – hebben blijkbaar helemaal geen zin om in die superdiverse wijken te wonen en er hun kinderen te laten opgroeien?

Dirk Geldof: ‘Superdiversiteit is al een fase verder dan de multiculturele samenleving, waarin mensen uit een relatief beperkt aantal landen van herkomst nog grotendeels gescheiden naast elkaar leefden. In een superdiverse samenleving zijn er daarentegen véél meer landen van herkomst: de diversiteit binnen de diversiteit groeit.’

‘Ons onderzoek toont net aan dat er in België amper wijken zijn waar één bevolkingsgroep van niet-Belgische origine echt dominant is. Zelfs in een wijk zoals de Sleepstraat in Gent, die al jaar en dag geassocieerd wordt met de Turkse gemeenschap, wonen er vandaag ruim honderd verschillende nationaliteiten. In Vlaanderen vinden we geen etnische enclaves of ghetto’s meer, en ook binnen gemeenschappen met eenzelfde etnische afkomst groeien de verschillen.’

Sommige buurten in grote steden tellen toch 30 procent inwoners van pakweg Marokkaanse origine, blijkt uit uw boek. U kan toch niet ontkennen dat ook een dergelijke concentratie het aanzien van die buurt al ingrijpend verandert?

‘Dat is zo in een heel beperkt aantal wijlen, maar dat is daar vaak ook al dertig jaar het geval. De vraag is dan voor wie dit een probleem vormt. Wanneer ik door dergelijke buurten in Brussel, Gent, Genk of Antwerpen-Noord wandel, dan heb ik het gevoel dat die wijken er nu beter aan toe zijn dan dertig jaar geleden.’

Waarom dan?

‘Omdat die wijken er sociaal-economisch doorgaans op vooruit zijn gegaan. Er is vaak ook zwaar geïnvesteerd in het publieke domein, en het samenlevingsklimaat is er meestal behoorlijk ontspannen. Dat merk ik zelf ook hier in Oud-Berchem, waar ik woon.’

Uw bevindingen worden nochtans flagrant tegensproken door de politieke peilingen dezer dagen?

‘De groeiende diversiteit roep ook verzet op. Mensen hebben perfect het recht om in een andere samenleving te willen leven, maar dit debat is zo twintigste-eeuws. Zelfs al zouden we de grenzen vandaag volledig sluiten, dan nog zal de huidige demografische bevolkingssamenstelling er sowieso voor zorgen dat onze samenleving verder zal diversifiëren. Dat is een empirisch onderbouwde vaststelling.’

U zegt dat we in dit land nog al te vaak blijven steken in een polariserend wij-zij denken. Het aantal landgenoten met een migratie-achtergrond die hier geboren en getogen zijn, neemt dan wel toe, maar dat dringt maar langzaam door tot het publieke en politieke bewustzijn. Wie is verantwoordelijk voor die polarisering?

‘Dat wij-zij-denken is heel menselijk, we doen het allemaal in alle mogelijke situaties. Maar het is bijzonder problematisch op vlak van diversiteit, omdat we Vlaanderen blijven zien zoals het ooit was, terwijl één op vier Vlamingen al hun wortels hebben in migratie.’

Mensen met een migratie-achtergond maken zich daar toch net zo goed schuldig aan? Ik herinner me de taferelen in Brussel tijdens het WK voetbal vorig jaar: van een groot Vlaams of Belgisch bewustzijn gaven de Marokkaanse supporters die toen keet schopten in Brussel niet meteen blijk. Hetzelfde geldt voor heel wat pro-Palestijnse betogingen vandaag?

‘Absoluut, het wij-zij-denken bestaat ook bij Vlamingen met een migratie-achtergrond. Maar vanuit welke richting het ook komt: het reduceert de andere tot één dominant kenmerk. Een huidskleur, een religie, een taal, noem maar op. Terwijl superdiversiteit nu net benadrukt dat iedereen een meervoudige identiteit heeft. We zijn veel meer dan onze herkomst.’

Toont u zich nu niet blind voor het feit dat bij heel wat migranten in ons land toch vooral één kenmerk allesbepalend is: hun geloof? Dat kan je de autochtone Vlamingen toch bezwaarlijk aanwrijven?

‘Wat we met dit boek vooral willen aantonen, is dat de diversifiëring binnen alle gemeenschappen groeit. Ook binnen de moslimgemeenschap nemen de gradaties in gelovigheid heel snel toe. Ook binnen die groep zien we een groeiend pluralisme.’

Bent u niet bijzonder naïef? De Nederlandse socioloog Ruud Koopmans, die veel onderzoek deed naar migratie en naar de positie van de islam in Europa, toont zich net veel pessimistischer over het groeiende fundamentalisme bij de moslims in Europa?

‘Tegelijk zie je binnen die groep ook een proces van secularisering, waarbij geloof minder belangrijk wordt. Het schaarse onderzoek dat er bij ons bestaat, geeft aan dat het ook maar een minderheid van de moslims is die hier nog wekelijks de moskee bezoekt. Bovendien blijken we ook systematisch het aandeel moslims in onze samenleving te overschatten.’

De hoofddoek is vandaag veel prominenter aanwezig in het leven van jonge moslima’s dan twintig jaar geleden, en blijkt ook maatschappelijk steeds vaker een item.

‘Dat klopt, maar dat is niet enkel een religieus gegeven, het maakt ook deel uit van het debat rond identiteit. We moeten mensen erkennen in de verschillende identiteiten die ze hebben. Wanneer ik in mijn aula mensen met een hoofddoek zie, zijn dat in de eerste plaats studenten. Daarnaast zijn het vrouwen en uiteraard hebben ze ook een religieuze achtergrond.’

Die achtergrond is blijkbaar zo allesbepalend dat ze omwille van hun hoofddoek zelfs bereid zijn om interessante werkaanbiedingen te weigeren?

‘Dan blijft natuurlijk de vraag waarom die hoofddoek een probleem moet zijn in een land waar de vrijheid van godsdienst in de grondwet staat, en dat de universele verklaring voor de rechten van de mens ondertekend heeft? En voor alle duidelijkheid: ons boek gaat niét over godsdienst, het gaat over de groeiende diversiteit binnen onze samenleving onder invloed van migratie. We hebben geen gegevens over welk percentage van de migranten nu welk geloof aanhangt.’

We moeten een kat een kat durven te noemen: vaak is het net de allesbepalende rol die de islam bij heel wat migranten speelt, die ertoe leidt dat heel wat autochtonen zich verzetten tegen nog meer diversiteit?

‘We moeten daar niet blind voor zijn, maar nogmaals: ook bij moslims bestaan er heel veel verschillende strekkingen en stromingen. Het veralgemenende denken over dé moslim proberen we in dit boek nu net achterwege te laten. Wij pleiten er dan ook voor om voortaan vooral rekening te houden met de groeiende diversiteit binnen de verschillende groepen in onze samenleving.’

‘Als wijken diverser of jonger worden, dan vertaalt dat zich ook in andere ruimtelijke behoeften of in meer gebedsruimtes. Ons pleidooi is vooral dat de verschillende overheden daar beter op moeten inspelen. Wat me bijvoorbeeld opvalt in Nederland is de normalisering van moskeeën, die daar soms heel zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld.’

‘Bij ons zijn dat, op enkele uitzonderingen in Limburg en in de grote steden na, vooral nog onzichtbare en enigszins verdoken panden. Roept dat weerstand op bij een deel van de bevolking? Wellicht wel. Je moet er dus voor zorgen dat er geen overlast ontstaat, maar tegelijk moeten we dit erkennen als onderdeel van de nieuwe realiteit.’

Onderzoek van onder meer arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) geeft aan dat de werkloosheid onder migranten van niet-Europese afkomst veel hoger ligt dan bij de rest van de actieve bevolking. Moeten we geen rekening houden met die factor in ons beleid tegenover het proces van superdiversifiëring?

‘Ons boek is een analyse van de evolutie van de voorbije dertig jaar, we maken geen beleidskeuzes. Daarbij stellen we vast dat het proces van diversifiëring enerzijds een gevolg is van de arbeidsmigratie van de voorbije decennia en anderzijds van de leeftijdsstructuur van die nieuwkomers. Dat leidt ons tot de vaststelling dat, zelfs mochten we de grenzen nu volledig dichtgooien, de Vlaamse samenleving toch diverser zal blijven worden.’

‘De diversiteit zit immers vooral in de jongere leeftijdsgroepen. Vlaanderen zal dus nooit meer zo wit zijn als vandaag. Je vraag is terecht, maar als we vandaag in een van de rijkste regio’s ter wereld leven, dan hebben we die rijkdom deels ook aan arbeidsmigratie te danken. Of we daar ook in de toekomst zo zwaar op moeten blijven inzetten, is een actueel debat, maar we maken nu eenmaal deel uit van de EU waarin het vrije verkeer van werknemers gegarandeerd is.’

‘Toegegeven, op arbeidsmigratie van buiten de EU hebben we iets meer impact, maar het lijkt me vooral belangrijk om in de toekomst meer aandacht te besteden aan de sociale en economische impact van migratie. Migranten moeten sneller kunnen instromen op onze arbeidsmarkt, we zullen ze nodig hebben.’

Heeft de lokale bevolking dan niet het recht om zich te verzetten tegen een verdere diversifiëring van onze samenleving?

‘Iedereen heeft dat recht. De term superdiversiteit houdt geen waardeoordeel in, we willen er wél mee aangeven dat ook het niveau van diversiteit en complexiteit op alle beleidsniveaus hierdoor is toegenomen. Ik kan perfect begrijpen dat mensen soms angst hebben van nog meer diversiteit, maar net daarom heb je op dat vlak meer en beter beleid nodig. Dat gezegd zijnde: er zijn geen indicatoren dat we dit als maatschappij niet zouden aankunnen, ook al groeit de polarisering.’

‘Daarnaast moeten lokale, regionale en federale overheden ook beseffen dat hun impact op meer of minder migratie veel beperkter dan ze zelf denken. Toen Bart De Wever in 2013 aantrad als burgemeester van Antwerpen, telde de stad 42 procent inwoners met een migratie-achtergrond. Vandaag is dat al opgelopen tot 54 procent. Dat is niet zijn schuld en al evenmin zijn verdienste, het geeft wel aan dat ook een rechts beleid finaal weinig impact heeft op de nieuwe instroom.’

Migratie is natuurlijk bij uitstek een Europese bevoegdheid. En vandaag stellen we vast dat er voor het eerst ook op Europees niveau almaar meer stemmen opgaan om de instroom te beperken?

‘Dat klopt, maar hoe je het ook draait of keert, West-Europese landen zijn immigratiesamenlevingen geworden. Dat heeft veel te maken met onze welvaart, die een belangrijke aantrekking uitoefent, en met de nood aan arbeidskrachten. We kunnen die migratie richting Europa een stukje lastiger maken en ontmoedigen, maar de structurele trend zullen we de volgende decennia niet kunnen keren.’

Het is toch aan de politiek om de spelregels desnoods te veranderen, of waar nodig internationale verdragen op te zeggen?

‘Jazeker, maar het aantal verdragen waardoor migratie vandaag een legitiem onderdeel is geworden van onze Europese samenlevingen is zo groot dat ook de politiek daar weinig invloed op heeft. De kans dat de migratie richting West-Europa de komende tien jaren zal dalen, is bijzonder klein. Wie het tegengestelde beweert, maakt de bevolking blaasjes wijs. We moeten er vooral beter leren mee omgaan.’

De politieke linkerzijde gruwt van de term omvolking die bij radicaal-rechts almaar meer opgang maakt. Wat u in uw boek empirisch vaststelt, komt daar in praktijk toch op neer?

‘Ik vind dat discours vooral als socioloog problematisch, omdat het vertrekt vanuit een heel statisch beeld. Alsof er zoiets bestaat als dé Vlaming of dé Duitser. Bevolkingen zijn per definitief veranderlijk en dynamisch, en dit geldt ook voor culturen. Het hele omvolkingsdiscours gaat er nu net van uit dat dé Vlaming met zijn of haar leidcultuur bestaat. Daarnaast benadrukt het vanuit een wij-zij-denken ook constant de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen, en reduceert het mensen tot één aspect van hun identiteit.’

Uitgerekend de moslims bezondigen zich daar constant aan: zij versus de ‘ongelovigen’?

‘Eigen aan de analyse van superdiversiteit is dat we nu net op zoek gaan naar de meervoudige identiteit van mensen. Leren leven met diversiteit is dan essentieel, voor alle inwoners.’

Wetenschappelijk gezien houdt dat misschien steek, in de dagdagelijkse realiteit toch veel minder? De aanwezigheid van de islam in onze zogenaamd ‘superdiverse samenleving’ is de voorbij jaren enkel maar toegenomen, dat staat net haaks op die superdiversiteit?

‘Nogmaals, er bestaan geen betrouwbare cijfers over het aantal moslims in ons land. Voor sommige moslims is die religieuze identiteit inderdaad sterk overheersend, maar voor vele anderen is dat helemaal niet zo en gaat het over de bredre culturele invulling ervan. Het lijkt me cruciaal om vandaag de polarisering te overstijgen, en het debat niet langer daartoe te beperken. Dat is een dwingende uitdaging voor héél de samenleving.’