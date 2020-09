Stan Van Samang laat wat zien

Olala, tien BV’s die letterlijk in hun blootje staan op sociale media. Pikante foto’s doen de ronde waarin onder meer zanger/acteur Stan Van Samang, radiopresentator Peter Van de Veire en zanger Sean Dhondt uitgebreid masturberen, iets dat ze dus ook filmden en blijkbaar deelden. Daar moet iets misgelopen zijn, wegens een ruzie, een kwade partner die er lucht van kreeg, wie zal het zeggen.

Het leverde een strafklacht tegen onbekenden op vanwege Stan Van Samang en een pathetische verklaring van Peter Van de Veire. De media beslisten eerst eendrachtig om niets over deze zaak te berichten, ook al omdat er van andere BV’s én hun advocaten signalen kwamen die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten. Alleen het satirisch webkrantje ’t Scheldt, dat de foto’s in de mailbox gekregen had, bracht een en ander uit en werd vervolgens bij kortgeding verplicht om het (geblurde) beeldmateriaal weer te verwijderen.

Ik wil hier de moraalridder niet uithangen en een oordeel uitspreken over andermans hobby’s zolang het op vrijwillige basis gebeurt en er geen minderjarigen mee gemoeid zijn. En het is niet netjes om die beelden te lekken op de sociale media, duidelijk bij wijze van afrekening. Toch blijft het amusante idee hangen van een stel Vlaamse showbizzers die masturberen én dat voor het nageslacht bewaren. Ik probeer me met het grootst mogelijke inlevingsvermogen de kick voor te stellen, helaas, mijn seksleven is daarvoor niet opwindend genoeg.

Heel terzijde stel ik me ook de ongemakkelijke vraag hoe die exploten in de respectievelijke huishoudens worden onthaald, en hoe een en ander te rijmen valt met hun afgestofte mediaverschijning. Noteer dat genoemde Sean Dhondt in een VTM-programma opdraafde als verpleger in een kinderrevalidatiecentrum, en dat Peter Van de Veire bekend werd als presentator van de VRT-jeugdzender Ketnet.

Los van de heisa zegt dit dus wel degelijk iets over een milieu waar verveling en opwinding dicht bij elkaar liggen, hier en daar al eens met de nodige dosis cocaïne, en waar seks iets anders betekent dan intimiteit tussen twee mensen. Dat mag, moet kunnen, alleen hebben die BV’s, die voor de rest uit de boekskens niet weg te slaan zijn en letterlijk leven van sensatie, niet altijd in de hand wat er precies in de openbaarheid komt. Ach, misschien is die aftrekclub toch ook een metafoor van een milieu waarin veel onder elkaar geregeld wordt en het exhibitionisme sowieso de norm is. In het verleden ging diezelfde Stan Van Samang overigens onder het motto ‘Laat wat zien’ publiek uit de kleren voor een goed doel, in de veronderstelling dat mensen dat ook interessant vinden.

De verontwaardiging in deze van Child Focus-woordvoerster Heidi De Pauw begrijp ik niet goed, want bij mijn weten zijn Van Samang en Co geen kinderen die bescherming nodig hebben. Ja, kinderen kunnen die beelden zien, en met een simpele klik nog veel straffere porno, gewoon op het internet.

De tussenkomst van Vlaams mediaminister Benjamin Dalle (‘Dit kan u of mij ook overkomen’… echt?) maakt het helemaal grotesk, want daarmee wordt het aftrekfeestje van een stel BV’s een staatszaak, terwijl de Vlaamse regering toch wel andere katten te geselen heeft.

Conclusie: Stan, Peter en Sean hebben zich als grootheden van de Vlaamse vermaakindustrie nog eens helemaal kunnen waarmaken. In deze droeve tijden een verdienste van formaat, laten we hen daarvoor ook met het gepaste applaus bedanken.

Schrijf u in voor de online boekvoorstelling op 16 september, waar Johan Sanctorum met Paul Cliteur in gesprek gaat. Het boek zelf kan u nu hier al bestellen.