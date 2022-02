Theo Francken (N-VA): ‘Wanneer opent het Westen de ogen?’

Volgens Theo Francken (N-VA) is het in Oekraïne alleen maar zover kunnen komen, omdat Europa het zover heeft láten komen. ‘Wie een allemansvriendje wil zijn, eindigt als straatmadeliefje’, schrijft hij in deze vrije tribune.

Om de Russische agressie te begrijpen, moeten we begrijpen hoe Rusland’s sterke man, Vladimir Poetin, naar de wereld kijkt. Poetin wordt op 7 oktober 2022 70 jaar. Op die leeftijd zijn wel meer mensen bezig met hun ‘legacy’, hun ‘historische rol’, hun vermelding in de geschiedenisboeken. Poetin ambieert een heel hoofdstuk. Hij wil de Russische staatsman zijn die ‘Mother Russia’ terug op de kaart heeft gezet. Hij wil, meer als een tsaar dan als een communistische leider, de oude Russische glorie herstellen en Rusland het internationale respect geven dat het in zijn ogen verdient, maar ontbeert. Hij verzet zich daarbij fel tegen ‘zwakke leider’ Jeltsin en vooral ‘loser’ Gorbatsjov. Zelfs de communistische revolutionair en stichter Vladimir Lenin moest er tijdens zijn lange speech van maandag aan geloven. Lenin’s fout? Hij had de ‘fictieve natie’ Oekraïne gecreëerd.

Val Berlijnse Muur

De val van de Berlijnse Muur was Poetin’s ultieme horrormoment. De daaropvolgende uitbreiding van de NAVO via enerzijds lidmaatschappen voor voormalige Warschaupactlanden als Polen, Bulgarije en Roemenië en voor de ex-Sovjetstaten in het Balticum (Estland, Letland en Litouwen) en anderzijds via NAVO-partnerschappen met landen als Oekraïne en Georgië, tot diep in de zuidelijke Kaukasus, vormt al jaren de doorn in zijn oog.

Vergeet ook niet dat Poetin, buiten even in Oost-Duitsland, nooit in een ander land dan Rusland heeft gewoond. Zijn perspectief zit gebeiteld. Hij deelt zijn mening van het ‘decadente’ en ‘moreel gedegenereerde’ postmoderne Westen ten andere met menig islamist en Moslimbroeder.

Het Russische Rijk

Om een herstel van het Russisch Rijk te bewerkstelligen vernieuwde hij de laatste twee decennia de Russische strijdkrachten met een sterke focus op ballistisch wapentuig. Wat het Westen heeft met gevechtsvliegtuigen, heeft Rusland met raketten. Rusland heeft de beste raketten van de wereld. Met hun skyfall- en poseidonprogramma beschikken ze nu ook over nuclair aangedreven kernraketten- en torpedo’s die met de druk op een knop ganse steden en kustlijnen kunnen wegvegen. Ze zijn ons op dat vlak technologisch voor.

Naast technologische innovatie met de focus op ballistiek en kernwapens, bouwde hij ook een bijzonder ervaren leger uit. Door de jarenlange oorlogsvoering in theaters als Tsjetsjenië, Dagestan, Libië en Syrië is het Russische landleger een van de meest geharde van de wereld. Om nog te zwijgen van zijn private Wagnermilitie die hij inzet om Afrikaanse junta’s als Mali en andere autocratische regimes te ondersteunen.

Energie

Een militair apparaat uitbouwen en vernieuwen kost handenvol geld. Dat weten we ook hier. Met een BBP van een land als Italië stelt de Russische economie nog steeds niet veel voor. Dat blijft zijn zwakke punt. Toch zijn ze erin geslaagd om voldoende cashflow te genereren. Hun troef: fossiele brandstoffen. Hun quasi onuitputtelijke gas- en olievoorraden vormen een geopolitieke meestertroefkaart vis-à-vis de energievretende Europese economie en industrie. Zo bekostigde Poetin zijn militaire innovaties door handige deals te sluiten met Europese landen via stromannen als de Duitse socialist en gewezen bondskanselier Schröder.

Omdat we door het naïeve en zwakke Europese leiderschap van onder andere Merkel aan het Russische gasinfuus liggen, speelt hij het spel nu keihard. Hij heeft ons in de tang. Een verdere stijging van de gasprijzen en de inflatie zal de publieke opinie sterk beïnvloeden, de sociale onrust doen toenemen en het Westen verder destabiliseren. Tel daarbij de onophoudelijke stroom aan fakenews, verkiezingsbeïnvloeding en cyberaanvallen richting het Westen en besef hoe explosief deze antiwesterse cocktail geworden is. En ik hoop dat we de hybride oorlogsvoering met de illegale migrantenstroom uit Wit-Rusland nog niet vergeten zijn? Ik houd mijn hart vast voor de lente.

Declaration of war

Poetin heeft het geld, het wapentuig en de chantagemiddelen. Tijd voor actie. De inval in Georgië in 2008 en in Oekraïne in 2014 waren maar voorproevertjes. Net zoals de recente oorlog Armenië-Azerbeidzjan en de Russische ‘vredesmacht’ die hij er sindsdien mag ontplooien. De januari-opstanden in Kazachstan werden keihard onderdrukt dankzij Russisch ingrijpen en de pro-Westerse verkiezingsuitslag in Wit-Rusland werd straal genegeerd. Sinds enkele weken heeft hij er permanent troepen.

Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Wit-Rusland, Armenië, Moldavië, Oekraïne. Alle oude leden wil hij volledig herwinnen. Diplomatiek als het kan, militair als het moet. Het Balticum wil hij ook, maar aangezien ze NAVO-lid zijn kunnen die drie kleine landen artikel 5 van het Verdrag van Washington inroepen. Dat is waarschijnlijk een te zware dobber. Dat zal worden gezien als een ‘Declaration of war’ tegen ons Westers bondgenootschap en dan gaan de poppen helemaal aan het dansen. Of hij dit aandurft, valt te betwijfelen.

Oekraïne

Deze oorlog in Oekraïne komt dus helemaal niet uit de lucht vallen. Wie Poetins traktaat ‘Over de historische eenheid van Russen en Oekraïners’ van 12 juli 2021 las of zijn lange toespraak van maandag bekeek, weet dat het niet over een irrationele dolleman gaat. Hij heeft een heel heldere visie en een uitgestippelde weg. Poetin is een man met een plan en een missie.

Deze oorlog gaat dan ook niet om de rechten van de pro-Russische separatisten in het verarmde Donetskbekken. Het gaat om de macht in Kiev. De pro-Westerse president Zelensky moet weg en vervangen worden door een pro-Russische marionet zoals het geval is in Kazachstan of Wit-Rusland. Daar gaat deze oorlog over. Hij ontkent het bestaan van de Oekraïense natie zelve. En daarbij zal het niet stoppen. Ook Georgië moet terug bij het moederland komen. Een militaire aanval op hoofdstad Tblisi is allesbehalve uitgesloten. De tot de tanden gewapende Russische troepen zijn al jaren op amper 30 kilometer gestationeerd.

Westerse vadsigheid

Was de val van de Berlijnse Muur voor Poetin een doorn in het oog, voor Europa was ze het begin van economische bloei gecombineerd met militaire vadsigheid en zwak geopolitiek leiderschap. Het is enkel zover kunnen komen omdat we het zover hebben láten komen. Onze zwakte is nu Poetin’s sterkte. Wie een allemansvriendje wil zijn, eindigt als straatmadeliefje.

België is met haar pietluttige defensiebudget in een overvette staat, de ultieme emanatie van die vadsigheid. Dat onze regering na weken radiostilte pas gisterenavond besloot om Oekraïne wat water en dekens te leveren, is – net zoals de kernuitstap – de zoveelste illustratie van het compleet gebrek aan geostrategisch inzicht. Dat een man als Karel De Gucht, met een internationaal cv om U tegen te zeggen, gisteravond nog op Terzake kon declareren dat hij ‘niet kan geloven dat Poetin Oekraïne zou binnenvallen’ spreekt boekdelen over onze vorige generatie ‘leiders’. Petit pays, petit ésprit.

Tijd voor actie

Wat moet er gebeuren?

1) De EU en de hele NAVO moeten zo snel als mogelijk energieonafhankelijk worden. Stop de chantage. Dit moet absoluut als doelstelling in het nieuw NAVO Strategisch Concept én in het EU Strategisch Kompas. Hernieuwbare energie, nucleaire energie en (uitdovend) fossiele brandstoffen moeten een evenwichtige energiemix uitmaken. En houd aub die Belgische kerncentrales open.

2) Indien de energieprijzen verder uit de hand lopen, onderzoek de tijdelijke bevriezing van de energieprijzen op Europees niveau . Beperk zo de inflatie en voorkom sociale onrust.

3) Bestrijd fakenews, beïnvloeding en Russische cyberaanvallen. Sla terug.

4) Neem zware sancties die ertoe doen. Viseer extra het kleine kransje hardliners rond de president.

5) Investeer eindelijk in Defensie. Minister Dedonder heeft geld bij gekregen, maar dat is nog ruim onvoldoende. We moeten tegen 2030 minimaal de 2% BBP bereiken. Er moet een groot maatschappelijk defensiedebat komen. Weerbaarheid moet terug centraal staan. We hebben nood aan een veiligheidscultuur in België.

6) Maak van Collective Defense terug de prioriteit nummer 1. Dit betekent troepenopbouw aan de Oostgrens. Start een nieuwe NAVO-operatie aan de zuidelijke oostgrens (Roemenië, Bulgarije, Slovakije…). Versterk onze militaire aanwezigheid verder in het Balticum. Bewaak en bescherm 24/7 de NAVO buitengrens. Deterrence!

7) Laat de diplomatie niet los. Blijf praten en zoeken naar oplossingen.

8) Probeer minstens alle mogelijke humanitaire hulp te bieden. Zorg voor de tijdelijke (!) opvang van een deel van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen en weer nu eens eindelijk al die asielfraudeurs.

Wanneer gaat het Westen de ogen openen?

