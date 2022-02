Tsaar Poetin en de hertog van Alva

Het bloeiende Antwerpen viel op het einde van de zestiende eeuw. De hertog van Alva blokkeerde de havenstad gedurende 14 maanden. Een geslaagde economische boycot. Tsaar Poetin krijgt vier eeuwen later hetzelfde aan zijn broek. De Schelde heet deze keer SWIFT. Antwerpen was dood in 1585 na een economische boycot van 14 maanden. De protestanten van dit 'Genève van het noorden' - de ganse bovenlaag - verkasten naar de noordelijke Lage Landen. Amsterdam mestte zich rijk op het kadaver van…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Het bloeiende Antwerpen viel op het einde van de zestiende eeuw. De hertog van Alva blokkeerde de havenstad gedurende 14 maanden. Een geslaagde economische boycot. Tsaar Poetin krijgt vier eeuwen later hetzelfde aan zijn broek. De Schelde heet deze keer SWIFT.

Antwerpen was dood in 1585 na een economische boycot van 14 maanden. De protestanten van dit ‘Genève van het noorden’ – de ganse bovenlaag – verkasten naar de noordelijke Lage Landen. Amsterdam mestte zich rijk op het kadaver van Antwerpen en de Hollandse Gouden Eeuw begon. In de heroverde Antwerpse straten groeide het gras tussen de kasseien en de barokke grandeur van de metropool werd een grafzerk. Economische boycots zijn oud en monden vaak uit in een onbedoeld resultaat.

Kort na de eerste wereldoorlog was er in Praag geen klok meer te vinden, allemaal gesmolten, en in Wenen liepen kinderen gewikkeld in papier want lakens en dekens ontbraken. De winnaars van de oorlog legden zware sancties op aan de verliezers omdat de westerse grootmachten de pas van het communisme wilden afblokken en de vrede consolideren.

SWIFT

In 2010 leefde een derde van de wereldbevolking onder sancties. Triomfalistisch schrijven de Belgische kranten over Little Belgium dat Rusland stevig zou kunnen straffen omdat SWIFT werkt in Terhulpen naast het Zoniënwoud. SWIFT is een coöperatieve van 11.000 banken in 200 landen om de internationale betalingen – dagelijks 400 miljard dollar – te laten vloeien. Eerste hinderpaal: SWIFT is politiek neutraal. Tweede hinderpaal: veel Europese landen drijven handel met de Russen en kunnen tegen boycot zijn. Anderzijds heeft SWIFT essentiële computerapparatuur staan in de Amerikaanse staat Virginia en daarover hebben de VS macht.

Zou het schrappen van de Russische banken bij SWIFT effect hebben? Drie redenen temperen deze verwachting. Ten eerste: in 2014, na de invasie van de Krim, dreigde men al met dit scenario en Rusland heeft zich voorbereid op boycots en een alternatief gesticht voor bancaire verhandelingen: SPFS. Ten tweede: de Amerikaanse boycots via SWIFT zijn tot vandaag gericht op kleine of geïsoleerde landen zoals Cuba, Myanmar en Iran. Rusland is economisch tweemaal groter dan alle landen samen die de Amerikanen ooit al onder embargo brachten. Ten derde: van SWIFT een Amerikaans wapen maken, is voor de Chinezen een generale repetitie om hun land bij conflicten buiten te bonjouren bij de Tervuurse betaalgigant. Daarom bouwt China, zoals de Russen, een alternatief: CIPS.

Economisch wapen

Nicholas Mulder bestudeerde de economische sancties in de dertig jaar na 1918. Hij is hoogleraar internationale politiek van Cornell University (VS) en publiceerde in januari laatsleden The Economic Weapon: the rise of sanctions as a tool of modern warfare. Beter getimed kan niet.

Hij citeert in een gesprek bij Yahoo News het beknotten van de Iraanse groei van 2011 tot 2015 door het halveren van zijn olie-uitvoer als een voorbeeld van een geslaagde economische boycot. Voor Mulder is het boycotten van Rusland moeilijker omdat de Russische economie massiever is. En het wordt ingewikkeld om de weerslag van die ingreep op de wereldmarkten vooraf te berekenen. Daarom zijn boycots meestal gericht tegen individuen of specifieke sectoren en niet tegen landen. Een voorbeeld is de boycot van het Chinese Huawei door de VS uit schrik dat het bedrijf spionage-software stopt in zijn producten. Huawei kreeg verbod in 2019 om Amerikaanse componenten en technologie te kopen. De verkoop van smartphones door Huawei kreeg daardoor een fikse klap. Hun toestellen vielen uit de vijf meest verkochte merken en het bedrijf verkocht het huismerk Honor, voor lager geprijsde telefoons,.

Maatregelen van de VS en de EU tegen de handel in elektronische onderdelen met Rusland kan de Russische defensienijverheid en economie remmen. Wat tot nu beslist werd is een waarschuwingsschot, zeggen experts. Vandaag of morgen de productie van electronica door de ene of de andere Russische oligarch moeilijker maken, zal weinig effect hebben. Mulder noemt de hinder voor de Russen moeilijk in te schatten omdat de Russische export en import sedert 2014, toen het sancties opliep na de aanhechting van de Krim, verschoof naar Azië. Niet-westerse landen zullen hun handel met de Russen niet laten verstoren door maatregelen van de Amerikanen en de Europeanen.

Geld

Nicholas Mulder noemt in zijn boek de internationale financiën een nieuwe en belangrijke factor. Tussen 1844 en 1914 steeg de internationale handel van 5% naar 14% van het wereld-BBP. De geallieerden tegen Duitsland controleerden de belangrijkste financiële centra van de wereld en economen gooiden boycotideeën op papier. Het doel was de aanvallers te treffen op een zwakke plek: hun financiële noden. Kleine landen kon je grof aanpakken met economische strafmaatregelen, en Mulder citeert de jaren 20 toen de dreiging met sancties tegen Balkanlanden daar twee keer een conflict bekoelden zonder oorlog.

Twee lessen heeft de Amerikaanse professor voor de architecten van economische boycots. Een: de meeste strafmaatregelen werken niet, zij hebben bijvoorbeeld niet belet dat Duitsland in 1940 opnieuw koos voor de wapens. Daar speelde ook nationale sentimenten in mee. Politiek Washington vond boycots on-Amerikaans. De Britse regering, hiertoe aangespoord door de banken, ageerde half de jaren dertig tegen economische sancties want de Londense financiehuizen hadden massaal krediet verstrekt aan de Duitsers en vreesden dat die niet zouden afgelost geraken na een boycot waardoor de City in nood zou geraken. Besluit nummer twee van Mulder: sancties hebben vaak een ongewild effect. Dat was al zo onder de hertog van Alva: die beoogde niet dat Antwerpen als economische wereldmacht zou omvallen ten voordele van het calvinistische Amsterdam.

Boycots voeden onheil

In de jaren dertig van de vorige eeuw was de politiek en de economie drastisch anders dan in de jaren twintig. De economische crisis in de tien jaar voor de Tweede Wereldoorlog was dramatisch. Er waren miljoenen werklozen en het fascisme marcheerde. Het vuur van het economisch onheil werd hoger geblazen door sancties want de getroffen landen verlieten deels de internationale economie om hun strategische onafhankelijkheid te vergroten. Duitsland bouwde in de Hitlerjaren grootschalige Ersatz-industrieën uit om onafhankelijker te worden van de internationale grondstoffenmarkt. De nazi’s namen het voortouw in deze ruk naar ‘autarchie’: economische onafhankelijkheid als nationaal politiek wapen. Tussen 1930 en 1940 versplinterde de internationale economie en de economische crisis verhevigde waardoor het doek opende voor de Tweede Wereldoorlog. Die twee trends dreigen vandaag eveneens te woekeren. Grootschalige boycots voeden dat onheil.