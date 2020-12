Tom Van Grieken: ‘Uitspraken De Wever symbool van politieke onmacht’

Het ziet er naar uit dat Bart De Wever (N-VA) de deur naar een toekomstige samenwerking met het Vlaams belang definitief heeft dicht getrokken. In de Gazet van Antwerpen en Humo laat hij het volgende optekenen: 'Als dit de toekomst is, dan zal ik daar niet toe behoren. Ik ga mijzelf niet verloochenen om hier een ambt te kunnen blijven bekleden. Dan doe ik de deur dicht en met de glimlach.' Straffe uitspraken symboliseren onmacht Tom Van Grieken, voorzitter van…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Het ziet er naar uit dat Bart De Wever (N-VA) de deur naar een toekomstige samenwerking met het Vlaams belang definitief heeft dicht getrokken. In de Gazet van Antwerpen en Humo laat hij het volgende optekenen: ‘Als dit de toekomst is, dan zal ik daar niet toe behoren. Ik ga mijzelf niet verloochenen om hier een ambt te kunnen blijven bekleden. Dan doe ik de deur dicht en met de glimlach.’

Straffe uitspraken symboliseren onmacht

Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, begrijpt het niet goed. ‘Ik weet niet wie De Wever adviseert, maar hoe meer de N-VA in de peilingen achteruit gaat, des te harder roept hij dat ze een deal moeten maken met Waalse socialisten en niet met mede-nationalisten. Ik denk dat de rechtse en Vlaamse N-VA-kiezer daar toch wel teleurgesteld in is. Hij krijgt wél applaus van Kristof Calvo (Groen) en Gwendolyn Rutten (Open Vld). Dan denk ik dat hij de bal compleet heeft misgeslagen’.

‘Zijn straffe uitspraken’, meent Van Grieken, ‘symboliseren eigenlijk zijn politieke onmacht. Vroeger moesten de Belgische systeempartijen De Wever smeken om hen mee te nemen. Vandaag moet De Wever smeken om mee te mogen doen met diezelfde systeempartijen. We weten allemaal dat je van die partijen schouderklopjes krijgt wanneer je schimpt op Vlaams-nationalisten. Daarmee geraak je het verst. Ten bewijze de goedkeuring van Calvo en Rutten. Op zich is dat weer een drama voor Vlaanderen’.

Van Grieken wil wel één kanttekening maken. ‘De Wever heeft al wel meer uitspraken gedaan waar nadien niet veel van terecht kwam. Zo stond het in 2012 in steen gebeiteld dat hij in 2014 geen voorzitter meer zou zijn. Hij ging nooit van z’n leven met de socialisten besturen, maar na de gemeenteraadsverkiezingen heeft hij dat wel georganiseerd. Hij was de beste garantie dat de PS niet aan de macht zou komen, maar hij heeft heel de tijd geprobeerd paars-geel in de steigers te krijgen. De Wever heeft dus al een stevig bochtenparcours achter de rug. Ik sluit niet uit dat hij na de verkiezingen in 2024 weer een bocht maakt. Dat kan wel alleen wanneer het Vlaams Belang dan een sterk resultaat neerzet’.

Zelfde techniek als linkerzijde

Bart De Wever haalt in de interviews aan dat de Vlaams Belangfractie op elke gemeenteraad minstens drie keer moslims en Afrikanen achterlijk noemt. Sam van Rooy (fractieleider Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad) spreekt dit tegen.

‘Om te beginnen wil ik zeggen dat hij heel mijn fractie over één kam scheert. Hij noemt mij of Filip De Winter niet bij naam, en over ons gaat het natuurlijk. Ten tweede citeert hij ons niet. Dat kan hij ook niet, want het is gewoon een leugen die hij vertelt. Hij hanteert hier dezelfde techniek als de linkerzijde die ons al decennia lang verdacht maakt. Die zeggen ook steeds dat we stigmatiseren en alle moslims en Afrikanen over dezelfde kam scheren. Ook die citeren ons niet, eveneens omdat ze zo verhullen dat het eigenlijk over onwaarheden gaat’.

Interpellatie in de Antwerpse gemeenteraad

Van Rooy heeft na het lezen van het interview ogenblikkelijk een interpellatie ingediend voor de volgende gemeenteraad die op 25 januari 2021 plaatsvindt. ‘Ik ga hem in eerste instantie vragen of hij de citaten wil geven die zijn beweringen onderbouwen. Ik zal dan zien waar hij mee afkomt. Ik denk dat ik hem nadien op het verschil zal moeten wijzen tussen een cultuur of een ideologie achterlijk noemen en individuele mensen – of zelfs alle mensen – die tot die cultuur behoren of die ideologie aanhangen van achterlijkheid te beschuldigen’.

‘De Wever is historicus. Hij is intelligent genoeg om het verschil te begrijpen tussen de Afrikaanse cultuur of de islamitische ideologie achterlijk noemen en alle moslims of Afrikanen met hetzelfde adjectief bedelen. Dat eerste heb ik uiteraard al wel gedaan, maar dat laatste staat mijlenver van de waarheid. Dat is net wat hij nu beweert en niets staat verder van de waarheid’.

Bart Somers achterna

‘Ik heb me vorige week toevallig nog tegen Bart Somers (Open Vld) moeten verdedigen die op gelijkaardige wijze beweerde dat ik alle moslims tuig had genoemd. Dat is eveneens een schandelijke leugen. Ik heb dat nooit gezegd en ik zal dat ook nooit zeggen. Ik heb hem dan ook in mijn slotrepliek in het parlement van antwoord gediend’.

Van Rooy zal zijn interpellatie in de gemeenteraad baseren op die slotrepliek. ‘Het gaat over een cultuur en een ideologie. Die vind ik inderdaad achterlijk. Ik ga dat ook blijven zeggen. Maar dat betekent niet dat er geen slimme, intelligente, moedige, leuke, warme, goed integreerbare mensen uit die cultuur komen. Mijn eigen vriendin komt uit de islamitische cultuur. Haar ouders en Iraanse vriendinnen applaudisseren voor mijn tussenkomsten’.

Politieke strategie

‘Dit alles moet je kaderen in een politieke strategie’, meent van Rooy. ‘De Wever is slim genoeg om het verschil te kennen tussen een cultuur of ideologie en de mensen die daartoe behoren of behoorden. Sinds een aantal maanden hanteert De Wever deze strategie omdat de N-VA in de peilingen steeds meer achteruit gaat. Voor alle duidelijkheid: ik betreur dat. Je mag dat gerust opschrijven: ik wil met het Vlaams Belang niet groter worden ten koste van de N-VA. Dat groter worden moet gebeuren op de kosten van de systeempartijen. Maar om af te ronden: De Wever hanteert deze strategie om zich salonfähig te maken, vooral bij de Open Vld. Het maakt blijkbaar niet uit hoeveel messen die hem al in de rug gestoken hebben’.

Van Rooy sluit zich verder aan bij de woorden van zijn voorzitter. ‘De verkiezingen van 2024 zijn nog ver weg. De Wever heeft al zoveel gezegd. Wanneer de kiezer de kaarten schudt zoals de peilingen dat nu voorspellen, zal hij snel op zijn woorden terugkomen. Ik neem dit dus eigenlijk niet zó serieus’.