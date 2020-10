Vergeten vragen van de voorbije week (108)

(Aan journalist Bruno Struys, die in De Morgen schrijft over een ‘haatpropagandist’. We vernemen over ‘E.M.’ waar hij woont, met wat voor auto hij rijdt, waar je een foto van zijn oprit kan vinden en wanneer hij over welk thema al eerder in de media kwam. Genoeg, kortom, om volledige voor- en achternaam terug te vinden met één zoekopdracht. Misschien is E.M. een neonazi, maar heeft hij daarom dan geen enkel recht meer op privacy?)