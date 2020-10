Vergeten vragen van de voorbije week (111)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld — en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Welke cartoon heeft Samuel Paty het leven gekost?

(Aan alle kranten, die bericht hebben over de executie van Samuel Paty: ‘In een les over vrijheid van meningsuiting gebruikte Paty een zogezegde naaktfoto van de profeet Mohammed’. Geen énkele Vlaamse krant vond het nodig om de Mohammedcartoon in kwestie af te drukken. Nochtans is dat de énige gepaste reactie op de intimidatie van de islamisten. Wat zij willen verdrukken, zouden wij als verzet in duizendvoud moeten verspreiden. Maar onze kranten durven niet.)

Mogen leerlingen de klas verlaten als Darwin aan bod komt?

(Aan de geschiedenisleerkrachten die leerlingen de kans willen geven om de klas te verlaten als er Mohammedcartoons getoond worden: ‘Een goede tip’. Dat is misschien een goede tip om je hoofd op je schouders te houden, maar toch niet om de horizonten te verruimen bij je leerlingen? Zo dominant en dreigend kan het worden: dat een deel van ons onderwijs voor een deel van de leerlingen optioneel wordt.)

Wat als de rollen omgekeerd waren geweest?

(Aan elke journalist die de schouders ophaalde bij de snelle vrijlating van de allochtone chauffeur die inreed op een Vlaams-nationale betoging. Stel je even voor dat een groepje blanke jongeren ingereden was op een betoging van allochtone verenigingen. De voorpagina’s zouden te klein geweest zijn. Welke rechter zou zulke blanke jongens hebben dúrven vrijlaten binnen de 24 uur?)

Hoe gaan jullie inwijkelingen uit Frankrijk tegenhouden?

(Aan de federale én de Brusselse regering, nu Frankrijk optreedt tegen radicale moskeeën en islamistische organisaties. Er is een reële kans dat bepaalde organisaties nu zullen uitwijken naar Brussel: Frankrijk is vlakbij, Frans is de voertaal én er is duidelijk een voedingsbodem voor de radicale islam. Gaan we anticiperen, of gaan we opnieuw pas wakker worden als het al te laat is?)

Welke schandalen zijn een fact check waard?

(Aan Knack, dat zich het hoofd breekt over één van de grote vraagstukken van deze tijd: zingt Chiro Aktivo uit Wielsbeke nog altijd over ’10 kleine negers’? Er wordt — dit is geen grap — een opleidingshoofd Multimedia en Communicatietechnologie bijgehaald om te beoordelen of de chiroleiders wel de waarheid spreken als ze zeggen dat een filmpje met dat liedje al 11 jaar oud is. We leven in tijden waarin wanbeheer letterlijk mensenlevens kost. En een gereputeerd journalistiek medium onderwerpt tieners aan een tribunaal.)

Wie is uw vader?

(Aan Arne Brinckman, de woordvoerder van schaduwpremier Frank Vandenbroucke (sp.a). En zoon van Bart Brinckman (De Standaard). Niet dat zonen schuld hebben aan hun vader. Noch kan je vaders hun zoon verwijten. Het is gewoon een leuk weetje. Om in het achterhoofd te houden.)

Wat houdt u tegen om zelf aan herverdeling te doen?

(Aan onderzoeker Jef Leroy, die vindt dat hij te veel kindergeld krijgt: ‘Het heeft geen pas dat de overheid haar schaarse middelen verspilt aan niet-zorgbehoevende kinderen. Geef de meeste middelen aan de kinderen voor wie ze het grootste verschil maken’. Niets belet dat een goedzak als Leroy al zijn kindergeld doorstort aan een goed doel. Maar het is natuurlijk veel leuker (en veel linkser) om ook over het geld van alle ándere mensen te beslissen.)

Hoe lang mogen kinderen nog cowboy en indiaan spelen?

(Aan Disney, dat een waarschuwing plaatst voor bepaalde films: ‘Een dans van Peter Pan met een verenkleed op zijn hoofd is volgens Disney een lacherige aanval op de cultuur van inheemse Amerikanen’. Als een indianentooi een aanval is, dan geldt hetzelfde voor een sombrero, een fez, een rijsthoed en een tulband. Ooit was er niets zo onschuldig als de verkleedpartijtjes van kinderen. Maar vandaag maakt men alles verdacht.)

Waar was de gouverneur van Luik?

(Aan premier De Croo, die een overlegcomité bijeen riep zonder de gouverneur van Luik uit te nodigen. U herinnert zich nog hoe de Antwerpse gouverneur deze zomer ontboden werd op de Veiligheidsraad: Cathy Berx werd ten overstaan van alle ministers de mantel uitgeveegd omdat haar provincie het zo slecht deed. Waarna Berx spoorslags terugkeerde naar Antwerpen en daar de meest draconische maatregelen afkondigde. Nu Luik het nieuwe Bergamo is, merk je veel meer terughoudendheid. Misschien moet een provincie alleen vernederd worden als er veel Vlaams-nationalisten wonen?)

Hoe keizer-koster kan je zijn?

(Aan Zuhal Demir, die het volledig verharden van voortuinen wil verbieden. Het artikel in de krant suggereert ook beperkingen, waarbij de verharding tot aan een garagepoort 3 meter breed mag zijn, de tegels tot aan de voordeur 1,5 meter. Wanneer duikt de eerste ambtenaar-met-meetlint op in een Vlaamse voorhof?)

Welke vrouwen zijn slachtoffer van vrouwenquota?

(Aan Nobelprijswinnaar Reinhard Genzel, die wijst op een pervers effect: ‘We zetten vrouwen in het selectiecomité van de Nobelprijzen om de genderbalans te verbeteren. Maar daarmee verliezen we de helft van de beste vrouwelijke kandidaten’. Natuurlijk kreeg Genzel de helft van zijn collega’s over zich heen, toen hij zijn eigen Nobelprijs toeschreef aan het feit dat zijn collega een vrouw is. Sommige dogma’s nestelen zich ook in de wetenschappelijke wereld.)

Hoeveel rechtszaken worden gefinancierd door de overheid?

(Aan Liesbet Stevens, die met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een dure advocaat betaalt voor de zelfverklaarde slachtoffers van Bart De Pauw. Dat is dus een federale overheidsinstelling. Niet alleen mengt de overheid zich dus rechtstreeks in deze rechtszaak: ze betaalt de gerechtskosten van één partij! Hoe normaal moeten wij dat vinden?)

Wanneer gaat u eindelijk stoppen met proberen?

(Aan Jan Jambon, die weer eens de halve cultuursector over zich heen krijgt. De minister van Cultuur maakt weliswaar meer dan 160 miljoen extra vrij, maar de sector vindt dat het verkeerd besteed wordt. Jambon is een tragische figuur, die maar extra geld blijft zoeken voor mensen die nooit tevreden zullen zijn zolang een N-VA’er hun minister is.)

Zijn er nog liberalen?

(Aan Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open Vld), die het jaarlijks budget van de Senaat verdedigt: ‘Voor u en mij is 40 miljoen verschrikkelijk veel geld, maar als je het in het grote bestel ziet, valt het zeer goed mee’. Ooit trokken de liberalen naar de kiezer met de slogan: ‘Niet u, maar de staat leeft boven z’n stand’. Maar ‘ooit’ is lang geleden.)

Wanneer gaat u op pensioen?

(Aan Marc Van Ranst, die een carrièreprijs kreeg voor wetenschapscommunicatie. Ook de critici kunnen hier blij om zijn. Want is zo’n ‘lifetime achievement award’ niet doorgaans weggelegd voor wie fin de carrière is? Hoop doet leven!)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.