Vergeten vragen van de voorbije week (118)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoe krijgen we de overheid ooit weer terug in haar kot?

(Aan de machtshebbers die elke dag uitpakken met een nieuwe vrijheidsbeperking. De overheid waagt zich steeds verder in onze privésfeer. Journalisten verdedigen de opschorting van grondwettelijke vrijheden. Academici roepen op om buren te verklikken. Deze geesten krijg je niet zomaar terug in de fles. Het machtsvertoon en de media-aandacht werken verslavend voor middelmatige politici en ijdele virologen. Wie zal de bakens straks weer terug plaatsen?)

Welke partij is de grootste in deze peiling?

(Aan de vrienden van Vivaldi, die zo blij zijn met de laatste peiling van HLN en VTM. ‘De partijen die op een positieve manier bruggen slaan om dit land te leiden uit de crisis groeien’, zegt zo’n Egbert Lachaert dan. Terwijl zelfs de grootste Vlaamse regeringspartij niet half zo groot is als Vlaams Belang. En dat op een moment dat bijvoorbeeld het migratiethema tijdelijk afwezig is. Peilingen maken politici extra potsierlijk.)

Hoe werd Groen zo snel zo vadsig?

(Aan Tinne Van der Straeten, die in Humo vertelt over haar nieuwe leventje: ‘Plots heb ik een heel team, en wordt me ’s morgens gevraagd wat ik wil eten tijdens de lunch. Die egards zijn geen overbodige luxe: als minister word je toch een beetje geleefd’. Er zijn véél mensen die geleefd worden, maar toch géén volledige hofhouding (inclusief privékok) ter beschikking hebben. Groen wordt wel érg snel verslaafd aan de vetpotten van de macht.)

Wat is bij antiracisten mainstream en wat is marginaal?

(Aan de Franse filosoof Raphaël Enthoven, die zich niet laat wegzetten als witte man: ‘Ik blijf mij verzetten tegen een antiracisme dat anderen diskwalificeert op grond van huidskleur. Want er bestaat nu een racistisch antiracisme, dat negatieve eigenschappen toekent aan mensen die niet tot de eigen groep behoren’. Lees dat interview: Enthoven slaat spijkers met koppen. Alleen laat hij nog uitschijnen dat racistische antiracisten een randfenomeen zijn. Helaas: de gekken hebben het gekkenhuis overgenomen. Dogmatisch rassendenken voert zeker sinds BLM de boventoon.)

Wanneer is de emmer der vernederingen vol?

(Aan Egbert Lachaert, voorzitter van Open Vld en loopjongen van Paul Magnette (zie deze vernederende uitspraak). Hoe lang blijft dit nog duren?)

Hoeveel belastinggeld werd verspild aan deze onzin?

(Aan het Vlaams Instituut Gezond Leven, dat de ‘Geluksdriehoek‘ lanceerde: ‘De 3 bouwstenen zijn: je goed omringd voelen, je goed voelen en jezelf kunnen zijn. Bij iedere bouwsteen horen 3 vragen die je uitnodigen om na te denken, zoals: wat vind jij belangrijk? Hoe beteken jij iets voor anderen?’. De Vlaamse burgers zouden al iets gelukkiger zijn als hun belastinggeld niet verspild werd aan dit soort onzin.)

Wat gaan jullie tellen: politici of politieke standpunten?

(Aan de mensen die toezicht gaan houden op de onpartijdigheid van de VRT: ‘Er zal bijgehouden worden wie, waar en wanneer aan bod komt in nieuwsprogramma’s’. Het gevaar bestaat dat deze ‘monitoring’ vervalt in het turven van politici. Daaruit zal dan blijken dat op het VRT-scherm regeringspartijen oververtegenwoordigd zijn en Vlaams Belang zwaar ondervertegenwoordigd. Maar het zou nog interessanter zijn om standpunten te turven. Want dan breng je ook de Walter Zinzens, de Dave Sinardets en de Els Keytsmannen van deze wereld in beeld.)

Hoe hadden jullie de islamlogica beter kunnen illustreren?

(Aan de studenten die hun docent verklikten omdat hij een cartoon over ‘islamlogica’ toonde in een les. De cartoon klaagt aan dat moslims zich wel beledigd voelen door cartoons en kritiek, maar niet door de onthoofdingen, verkrachtingen en genitale verminkingen die uitgevoerd worden in naam van hun profeet. De hysterische reactie op deze cartoon doet vrezen dat die karikatuur dan toch niet zó overdreven is.)

Wie kiest de morele bakens?

(Aan Timmie van Diepen, die in het editoriaal van Het Belang van Limburg de Duitse kanselier prijst: ‘Angela Merkel is uitgegroeid tot het morele baken van Europa’. We weten dat journalisten hier innig van overtuigd zijn, maar wie heeft dat ooit beslist? Hoe heilig is ze echt? Hoe gezond is al die verering?)

Wanneer wordt BPost een performant postbedrijf?

(Aan Petra De Sutter, die wil bekijken of BPost geen broodjes en snoep kan verkopen: ‘Tegen eind volgend jaar gaan we bekijken welke andere maatschappelijke doeleinden het bedrijf zou kunnen vervullen. Dit zou daarin kunnen passen’. Misschien zou BPost geen andere inkomsten nodig hebben, als het erin zou slagen om bijvoorbeeld op tijd pakjes te leveren. Overheidsbedrijf faalt in de absolute kerntaak en wil er dan maar allerlei nieuwe taken bijnemen: dit is België.)

Hoeveel denkfouten krijg je in 1 column?

(Aan Frederik De Backer, die in 1 De Morgen-column onder meer schrijft: ‘Als een globaal verspreid virus kan worden uitgeroeid, dan ook kansarmoede’, ‘Als je als kind niet in je blokkendoos kunt rommelen zonder hepatitis op te lopen, is de kans dat je thuis de juiste normen en waarden meekrijgt eerder klein’ en – onze persoonlijke favoriet – ‘Maak middelen vrij voor kansarmen, die wegenwerken kunnen wachten’.)

Welke grote kunstenaars hadden een vast afvinklijstje?

(Aan het artistiek Wanda Collectief, dat pleit voor een ‘diversity checklist‘ op Vlaamse filmsets. Dat betekent dat subsidies verbonden worden aan de huidskleur, het geslacht en de geaardheid van mensen die meewerken aan een film. Historici gaan zich later afvragen waarom kunstenaars in de vroege 21ste eeuw zelf aandrongen op strikte beperkingen vanuit de overheid.)

Hoe lang duurde de bouw van de langste brug ooit?

(Aan staatssecretaris Mathieu Michel, die aangeeft dat de nieuwe gesloten centra in Zandvliet en Jumet niet voor direct zijn: ‘Na goedkeuring door de ministerraad moet je rekening houden met een termijn van minstens vijf jaar, exclusief verhuis en inrichting’. In België heb je dus een half decennium nodig om een winddichte ruwbouw neer te zetten. De langste brug ter wereld – een spoorwegviaduct van 165 kilometer – werd in China gebouwd in 4 jaar. Maar daar hebben ze natuurlijk geen Groenen om op de rem te staan.)

Wie wil er een militair als minister van Defensie?

(Aan de journalisten die blij zijn dat Lloyd Austin de volgende minister van Defensie wordt in de VS. Austin is namelijk zwart, en dat is anno 2020 erg belangrijk voor journalisten. Terwijl je grote vragen kan stellen bij de voordracht van een ex-generaal: het burgerlijk toezicht op het leger komt op losse schroeven te staan. Er was veel meer kritiek toen Trump zich omringde met militairen, maar ja, dat was Trump.)

Op welke plaatsen heeft een comédienne beveiliging nodig?

(Aan de Vilvoordse comédienne Serine Ayari, die ook een grapje durft te maken over de islam: ‘Op sommige plaatsen is er nog altijd extra beveiliging’. Eerder in hetzelfde interview vertelt Ayari dat ze zelfs totaal níet kon optreden in Schaarbeek, omdat de zaal niet genoeg beveiliging had. Er zijn in dit land no-go-zones voor humor: laat ons die gemeenten en die wijken maximaal benoemen.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.