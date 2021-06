Vergeten vragen van de voorbije week (145)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Op welke internationale topfunctie mikt u?

(Aan Alexander De Croo, die het bezoek van Biden helemaal uitgemolken heeft en zich steeds scherper profileert in internationale kwesties. Het is een publiek geheim dat De Croo na zijn premierschap graag een internationaal uitbolbaantje zou versieren. Als Vivaldi weer eens helemaal woke gaat, is het ook daarom. De Croo wil niet zozeer zijn blauwe achterban in Brakel plezieren: hij mikt ook op de kosmopolitische kliek die de goedbetaalde jobs uitdeelt.)

Hoeveel discussie is er niet over Black Lives Matter?

(Aan moraalfilosoof Patrick Loobuyck, die de knievallen van de Rode Duivels verdedigt: ‘Ik zou het minder gepast vinden mochten ze iets zeggen over kernenergie of zich draperen in een Vlaamse Leeuw. Dat zijn zaken waar veel discussie over is in onze samenleving’. In de middens van Loobuyck is de Vlaamse Leeuw dus gecontesteerd, maar de uitgebreide politieke agenda achter Black Lives Matter totaal niet. Hoe wereldvreemd kan je zijn?)

Wat is er christelijk aan een rassenleer?

(Aan de Belgische Katholieke Kerk, die Romelu Lukaku prijst als een toonbeeld van de nieuwe christen: ‘een Engel onder de Rode Duivels’. Het is al langer duidelijk dat de Kerk in België de weg wat kwijt is, maar dit slaat alles. Onze bisschoppen jubelen voor het als anti-racisme vermomde racisme en het extremisme van de gebalde vuist.)

Hoeveel schrijnwerkers zijn er niet tekort?

(Aan het Brussels Gewest, dat een opleiding tot ‘YouTuber’ organiseert. De opleiding duurt 12 weken, is ‘gratis’ en mikt onder meer op werkzoekenden die hun eigen YouTube-kanaal willen starten. Ondertussen zie je in Brussel overal de camionettes van stielmannen uit heel Vlaanderen, omdat er in de hoofdstad onvoldoende goede loodgieters, schrijnwerkers en ververs zijn.)

Bij wie kunnen Nederlandstaligen in Brussel terecht?

(Aan de directeur-generaal van de federale politie, nu er nieuwe taalvereisten komen voor agenten: ‘Zeker in Brussel zijn de huidige taaltests een struikelblok voor kandidaten wiens ­eerste taal niet Nederlands of Frans is. Brussels is een taaltje, met veel invloeden van overal, maar in Brussel verstaat iedereen het’. Jammer voor Vlamingen die in de hoofdstad de politie nodig hebben. Straks zullen er nog minder agenten zijn die behoorlijk Nederlands spreken.)

Welke kwalificaties hebt u?

(Aan de oprichtster van ‘KnuffelPunt’, die haar knuffelsessies kritiekloos mag promoten: ‘Mensen die naar een knuffelpraktijk komen zijn vaak eerder mensen die een achterliggend psychisch probleem hebben’. Volgens haar eigen website heeft deze mevrouw ‘zelfstudie’ gedaan via webinars en boeken over mindfulness. Een opleiding als psychologe of therapeute wordt dan weer nergens vermeld. Als wij een charlatan van ver kunnen ruiken, waarom dan De Morgen niet?)

Hoe kan je na zo’n carrière toch zó bitter zijn?

(Aan Linda De Win, die afzwaait bij de VRT: ‘Ik ben niet rancuneus, nee, al weet ik nog heel goed wie ooit wat heeft gezegd’. Het is heel treurig om te lezen hoe ongelukkig mevrouw De Win blijkbaar is. In elk interview en in zowat elk antwoord geeft ze een sneertje naar iemand die haar tekort heeft gedaan. Mevrouw De Win heeft 15 jaar lang een solo-show mogen opvoeren op TV, maar ze herinnert zich vooral iedereen die tegen haar was.)

Welke opiniestukken worden opgepikt en welke niet?

(Aan de VRT, die de megafoon zette op het opiniestuk van een twintigtal politicologen die de opkomstplicht willen behouden. De Vlaamse kranten smijten elke dag opiniestukken naar ons hoofd, en het is ook niet bepaald nieuw dat een hele sliert proffen een open brief ondertekent. Wie beslist welke opiniestukken zo bijzonder zijn dat ze uitvergroot worden op radio en TV?)

Wat zou Melville hiervan zeggen?

(Aan regisseur Gorges Ocloo, die Moby Dick van Herman Melville op de planken brengt: ‘De oude Ahab staat voor de westerse samenleving die denkt dat ze nog steeds de wereld leidt, maar vergeet dat de rest van de wereld al vooruitloopt en zijn eigen ding doet. Hij beseft niet eens dat hij niets meer te zeggen heeft. Het is een bepaald soort dementie’. De Westerse canon als bewijs dat het Westen dement is en maar moet zwijgen. Hoeveel subsidies zou Ocloo vangen?)

Is zelfs Horta niet meer heilig?

(Aan architect Koen Van Synghel, die het in De Standaard opneemt voor de verbouwing van Musée des Beaux-Arts in Doornik: ‘Wat de actievoerders niet willen zien, is hoe het bureau XDGA aan monumentenzorg doet en tegelijk een 21ste-eeuws monument schept’. De tegenstanders moeten niet zeuren: ‘De nieuwe toren steekt amper 16 meter boven de nieuwe museumvleugel uit’. Hoog tijd dat er een grondig debat komt over de schade die moderne architectuur aanricht. Joren Vermeersch deed al een uitstekende aanzet.)

Wie was die hoofdredacteur van De Nieuwe?

(Aan De Morgen, die kunstenaar Gerard Alsteens (GAL) herinneringen laat ophalen: ‘Het gebeurde dat de hoofdredacteur van De Nieuwe mij kwam vragen: ‘Welk item ga je uitwerken voor op de voorpagina? Dan ga ik daar een artikel bij schrijven’. GAL zal die hoofdredacteur zeker bij naam genoemd hebben: Mark Grammens (1933-2017). Maar De Morgen portretteert GAL vooral als icoon van ‘de linkse tegencultuur’, en daarin past de flamingant Grammens en het links-flamingantische De Nieuwe misschien niet meer.)

Is er een rechtse rotzak aan u verloren gegaan?

(Aan Marc Van Ranst, die een anekdote vertelt: ‘Ik herinner me hoe ik jaren geleden iets at bij McDonald’s, en 4 kereltjes van 16 of 17 jaar frieten naar mijn hoofd gooiden. Ik ben na een tijdje opgestaan, heb één van die mannetjes een klets rond zijn oren gegeven en ben weer gaan zitten. Ik weet dat dat niet mag, maar het werkte heel goed’. Van Ranst mag dan wel héél links zijn; vaak lijkt hij verdacht veel op de karikatuur van een autoritaire boomer.)

