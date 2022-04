Vergeten vragen van de voorbije week (175)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Hoe democratisch is het sultanaat Oman? (Aan Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen), die de grootste onzin durft te verkopen: 'Voor de import van groene waterstof hebben we al overeenkomsten met Oman en Namibië, twee democratische landen'. Dat passeert geruisloos, terwijl Oman een absolute monarchie is, waar…

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoe democratisch is het sultanaat Oman?

(Aan Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen), die de grootste onzin durft te verkopen: ‘Voor de import van groene waterstof hebben we al overeenkomsten met Oman en Namibië, twee democratische landen’. Dat passeert geruisloos, terwijl Oman een absolute monarchie is, waar wetten gebaseerd worden op de sharia, opposanten actief worden onderdrukt en gastarbeiders beestachtig worden uitgebuit. Bevoorrechte handelspartner van Groen.)

Welke trollen zijn salonfähig?

(Aan Kristof Calvo (Groen), die in een opiniestuk met veel instemming ‘Pensioenspook’ citeert. Voor wie het geluk heeft niet op Twitter te zitten: @Pensioenspook is een anoniem account – een zelfverklaarde ’trol’ die N-VA bestrijdt en Vooruit promoot. Weldenkend Vlaanderen heeft doorgaans niets dan misprijzen voor anonieme twittertrollen, maar dit Pensioenspook wordt door dezelfde mensen op handen gedragen. Als je de juiste debatfiches volgt, is anonimiteit geen enkel probleem.)

Hoe slim was die belasting?

(Aan de stad Gent, die zelf bankautomaten wil gaan plaatsen omdat de banken zelf ze weghalen. De berichtgeving vermeldt niet dat Gent een van de weinige gemeenten is die belastingen heft op bankautomaten. Het is nochtans het Gentse stadsbestuur in een notendop: eerst deugpronken met een pestbelasting en de nefaste gevolgen ‘oplossen’ met alweer extra overheidsinterventie.)

Waar gaat al ons geld naartoe?

(Aan de federale overheid, nu commissaris-generaal Marc De Mesmaeker de nieuwe besparingen op de politiediensten aanklaagt. En er was al onderfinanciering, met grote gevolgen: gebrek aan mankracht, verouderde infrastructuur, niet genoeg middelen meer om alle opdrachten uit te voeren… We betalen zowat de hoogste belastingen in Europa, maar de overheid schiet tekort op kerntaak nummer 1: veiligheid. Hoe kan dat?)

Hoe normaal moeten wij dit allemaal vinden?

(Aan De Morgen, waar een zetelend minister in een opiniestuk (!) een oppositieleider de les mag spellen: ‘Tijd om schoon schip te maken, mijnheer Van Grieken’. Alsof Vincent Van Quickenborne met Open Vld geen eigen deur heeft om voor te vegen. Alsof de regering niet al genoeg media-overwicht heeft op de oppositie in het algemeen en Vlaams Belang in het bijzonder.)

Wat met de lessen muzikale opvoeding op school?

(Aan presentatrice Nora Gharib, die vindt dat meisjes en vrouwen met een hoofddoek een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van islam: ‘Er zijn heel veel dingen die een vrouw met een hoofddoek perfect kan doen, maar zingen en dansen horen daar niet bij’. En dan te bedenken dat Gharib doorgaat voor een moderne moslima…)

Hoe krijg je de Walen echt uit de hangmat?

(Aan Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die vindt dat Vlaanderen meer moet doen om Waalse werklozen aan te trekken. Er was al de jobbonus, de halvering van de registratierechten en taalcoaching op de werkvloer, maar CD&V wil nog meer financiële stimulansen bieden aan werkzoekenden uit Wallonië. Terwijl ze niet komen omdat ze niet moeten: omdat de transfers een comfortabele hangmat vormen. Wanneer gaat CD&V dáár structureel op ingrijpen?)

Wat is de grootste bedreiging voor de liberale democratie?

(Aan Open Vld-ondervoorzitster Stephanie D’Hose, die de coronapas vurig verdedigt: ‘Het is immers bewezen dat wie niet gevaccineerd is, makkelijker het virus doorgeeft. Als ik jouw vrijheid bedreig, dan mag het beleid ingrijpen. Dat is mijn visie op het liberalisme’. In hetzelfde interview maakt D’Hose zich druk om een tweet (!) van Zuhal Demir, omdat die de liberale democratie in gevaar zou brengen. Kan er iemand nog iets doen voor Open Vld?)

Wie zal Louis Paul Boon vervangen?

(Aan professor Yves T’Sjoen (UGent), die wil dat meer allochtonen Nederlands gaan studeren aan de unief: ‘Maar zij kunnen zich niet identificeren met de literatuur van vooral witte, mannelijke en ook heel erg dode schrijvers. Zoals Louis Couperus, Louis Paul Boon en Hugo Claus’. T’Sjoen wil de leeslijsten aanpassen, maar geeft geen enkel voorbeeld van een (moderne? allochtone?) auteur die pakweg Boon kan vervangen. Omdat hij zich sowieso belachelijk zou maken?)

Hoe wantrouwig kan een mens zijn?

(Aan rapper K1D (Badara Niasse uit Sint-Niklaas), die voorstelt om ‘woke’ gewoon ‘gezond verstand’ te noemen. In het interview spreekt K1D zijn wantrouwen uit tegen zowat alles en iedereen: tegen het café in zijn straat dat de Vlaamse Leeuw uithangt, tegen blanke mensen die zich op sociale media solidair tonen met Black Lives Matter (‘ze verroeren wellicht geen vin als ze een racistisch incident zien’) en tegen de media die hem nu promoten (‘ze kiezen elk jaar een paar ’token black people”). Zowat de hele wereld is fout, behalve K1D zelf. Je kan dit woke noemen, maar of het gezond verstand is?)

Wanneer gaat u dat grapje verwerkt hebben?

(Aan actrice Joey Kwan, die nog steeds kwaad is om de flietjes-grap die een jaar geleden in ‘Thuis’ zat: ‘Als je dat soort racisme in primetime op televisie toelaat, ontmenselijk je ons’. Het is één ding om in een opwelling even meegesleept te worden in de woke-roes. Maar een jaar later nog steeds niet kunnen relativeren, dat verraadt extremisme.)

Wat dan met pubers die van geslacht veranderen?

(Aan gynaecoloog Hendrik Cammu, die geen twintigers wil steriliseren: ‘Een twintiger is niet gesetteld en heeft een turbulent leven. Er kan nog verschrikkelijk veel gebeuren’. Jonge mensen krijgen aangepraat dat voortplanting onverantwoord is en je moet daar als arts inderdaad niet zomaar in meegaan. Maar wat dan met jonge mensen die aangepraat krijgen dat ze het foute geslacht hebben, dat ze als kind hormonale behandelingen moeten krijgen, dat ze als puber omgebouwd moeten worden? Hoeveel permanente schade is men daar aan het aanrichten?)

Wanneer is huidskleur relevant?

(Aan de Amerikaverslaggevers, die huidskleur niet altijd in de verf zetten. Zo werd nergens benadrukt dat de schutter die toesloeg in de metro van New York zwart is. Het was een paar dagen later wél groot nieuws dat een agent in Michigan een zwarte man doodschoot tijdens een worsteling na een verkeerscontrole. Is huidskleur alleen zichtbaar bij slachtoffers, en niet bij daders?)

Op welke internationale baan hoopt u?

(Aan Alexander De Croo (Open Vld), die een tour maakte in Oost-Europa. Eerder scherpte de premier zijn internationale profiel al aan door 800 miljoen te beloven voor Oekraïne. Iedereen in de Wetstraat weet dat De Croo zijn toekomstige carrièreopties voorbereidt, maar niemand benoemt het. Hij doet het nochtans op onze kosten.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie onder dit stuk.