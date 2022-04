Vergeten vragen van de voorbije week (176)

In de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Wat hebben jullie tegen vrolijkheid? (Aan de klimaatactivisten die sportmanifestaties blijven verstoren. Het ergert klimaatklieren mateloos wanneer andere onderwerpen ook aandacht krijgen. Bij de extremisten merk je steeds weer een afkeer voor alles wat leuk en lichtvoetig is. Het zijn akelige mensen die anderen hun plezier…

In de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wat hebben jullie tegen vrolijkheid?

(Aan de klimaatactivisten die sportmanifestaties blijven verstoren. Het ergert klimaatklieren mateloos wanneer andere onderwerpen ook aandacht krijgen. Bij de extremisten merk je steeds weer een afkeer voor alles wat leuk en lichtvoetig is. Het zijn akelige mensen die anderen hun plezier niet gunnen.)

Hoezo, er is ‘geen pensée unique’?

(Aan iedereen die nog doet alsof wij een diverse pers hebben – want er waren weer genoeg staaltjes van verstikkend eenheidsdenken. Is er in Vlaanderen bijvoorbeeld één journalist die Marine Le Pen steunt? Is er één journalist die de verdediging opneemt van de Reuzegom-leden, die door de media gelyncht worden nog voor hun proces begonnen is? Is er één journalist die denkt dat de VRT misschien veel méér dan 116 personeelsleden moet afdanken? Zoveel nieuwsverhalen worden door onze volledige pers met slechts één ondertoon gebracht.)

Wanneer is schaduwbannen nieuws?

(Aan alle media die veel aandacht hadden voor supermodel Bella Hadid, die beweert dat ze een schaduwban krijgt van Instagram als ze berichten post over Palestina. Best grappig, want niet zo lang geleden heette elke klacht over schaduwbannen een ‘complottheorie’ van rechtse ‘Calimero’s’. Het is pas nieuws als het gaat over de juiste mensen, met de juiste meningen.)

Welke journalisten willen een linkse trol ontmaskeren?

(Aan fans van The Washington Post, de kwaliteitskrant die het individu achter het twitteraccount ‘Libs of Tiktok’ ontmaskerd heeft. ‘Libs of Tiktok’ tweet grappige staaltjes van progressieve medemensen die zichzelf compleet belachelijk maken op Tiktok. De burger achter het account wou graag anoniem blijven, maar daar dacht The Washington Post dus anders over: de krant publiceerde haar naam en een resem persoonlijke details. Hoe komt het dat journalisten zo benieuwd zijn naar anonieme burgers ter rechterzijde, maar niet ten strijde trekken tegen even anonieme twitteraars ter linkerzijde?)

Wat willen jullie écht zeggen?

(Aan Muziekcentrum De Bijloke, dat met het minifestival ‘Bad Composers’ aandacht vestigt op het ‘racisme’ van Claude Debussy en het ‘seksisme’ van Henry Purcell. Een krant als De Standaard smult hier van. Want de boodschap is niet: ‘Kijk eens hoeveel aandelen Händel in 1750 had in de Royal African Company’. De boodschap is: kijk eens hoe hard De Bijloke deugt! Zie De Standaard eens woke zijn!)

In welk Vlaanderen leven jullie?

(Aan professor Eric Corijn én de journalist die hem interviewt. Zoals wel vaker zijn interviewer en geïnterviewde het ontroerend eens. Ze hebben het over ‘het rechtse establishment’ en ‘het rechtse beleid’ in Vlaanderen. Welk parallel universum is dat? Onze elite is links-liberaal en ons beleid is etatisme-op-steroïden. Alles rechts van Bart Somers wordt in Vlaanderen verdacht gemaakt – en dan nog zegt zo’n journalist van De Morgen bloedserieus dat ‘rechts zijn agenda met een politieke hold-up doordrukt’.)

Wat voor onnozel straattheater was dit?

(Aan burgemeester Catherine Moureaux (PS), die de mondmaskerplicht in Molenbeek na een weekje weer afgevoerd heeft: ‘We zien een daling van 10% in het aantal besmettingen tijdens de laatste 3 weken. Dat is genoeg om de maatregel op te heffen’. Dit zegt zoveel over het bestuur in Molenbeek, over politiek pandemiebeheer, over totalitaire trekjes, over pseudowetenschap… We kunnen nu wel grijnzen om Moureaux, maar hoeveel beter is het in de rest van België?)

Hoeveel Europeanen staan hier achter?

(Aan Europees ‘president’ Charles Michel, die zegt dat Europa ‘al het mogelijke’ zal doen opdat Oekraïne de oorlog met Rusland wint. Natuurlijk moest Michel naar Kiev nadat Ursula von der Leyen een promobezoek bracht. En natuurlijk konden zijn beloftes niet groot genoeg zijn. Maar ‘al het mogelijke’? Wat als Rusland zulke uitspraken ooit tegen Europa gebruikt? Welk breed publiek debat is hierover geweest? Namens wie spreekt Michel?)

Welke standaard hanteren ze in het Midden-Oosten?

(Aan Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans, die als zoveelste in de rij aanklaagt dat we meer geven om Oekraïense dan om andere vluchtelingen: ‘Het Westen hanteert een dubbele standaard’. Iedereen hanteert meerdere standaarden: dat heet ‘de gave des onderscheids’. In het Midden-Oosten liggen ze meer wakker van de Palestijnen dan van de Oekraïners – en dat is maar normaal. Waarom heeft de linkerzijde zoveel problemen met onze menselijke natuur?)

Hoeveel Europees geld hebt u op zak gestoken?

(Aan Karel De Gucht, die in De Zevende Dag maar minnetjes deed over Hongarije: ‘Een klein landje dat eigenlijk leeft van het geld dat het krijgt van de Europese Unie’. Over welk ander EU-land mag je met zoveel dédain spreken?)

Wie mag er wél nog binnen bij jullie?

(Aan kunstencentrum De Roma, waar ze nu ook Abou Jahjah weren omdat zijn uitgeverij ook een boek uitbracht van voormalig Vlaams Belanger Koen Dillen. De o zo tolerante culturo’s slaan iedereen in de ban die ook maar een beetje gelinkt kan worden aan VB. Hoeveel procent van de Vlamingen (die de Roma financieel rechthouden met subsidies) is nog welkom in de Roma?)

Hoe rock ’n roll is de muziekwereld nog?

(Aan enkele muziekgroepen die gedwongen werden om van naam te veranderen: ‘Eskimo Callboy’ werd ‘Electric Callboy’ (want blijkbaar is nu ook ‘eskimo’ racistisch), ‘Girl Band’ werd ‘Gilla Band’ (want mensen aanvaarden geen ironie van een mannenkwartet), ‘Viet Cong’ werd ‘Preoccupations’ (want blanke Canadezen mogen niet naar de VC verwijzen?) en ‘British Sea Power’ schrapte de ‘British’. Angstige artiesten die verlamd worden door dit soort politieke correctheid zullen nooit grote kunst voortbrengen.)

Wat onderscheidt jullie nog van Libelle of Flair?

(Aan De Morgen, waar ze supersterren met witte hemden linken aan corona en #metoo: ‘Het witte hemd lijkt niet meer of minder dan de vestimentaire culminatie van wat er zich de afgelopen jaren in de maatschappij heeft afgespeeld’. Een ellenlang stuk over bleke blousjes, die stukken van mensen kosten. De Morgen noemt zich kwaliteitskrant, maar publiceert regelmatig pure pulp.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.