Vergeten vragen van de voorbije week (177)

Ook in de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Welke parlementsleden mag je juridisch bedreigen?

(Aan de media die maar weinig aandacht hadden voor de klacht tegen Chris Janssens. Een rechtbank boog zich vorige week over een Instagram-post van de VB-fractieleider, omdat die kritisch was voor de Diyanet-moskeeën. Doorzichtige poging om een parlementslid juridisch te intimideren, maar voor de meeste media alleen regionaal nieuws. Hoe groot zouden de koppen zijn bij andere fractieleiders? Ondertussen zegt de machtigste politicus van het land dat hij het VB als partij nogmaals voor de rechter wil brengen.)

Over wie mag je veralgemenen?

(Aan iedereen die vond dat Rousseau ‘veralgemeende’ over Molenbeek. We vragen het voor onze goede vrienden, ‘de witte man’ en ‘de bange Vlaming’, die elke dag beledigende veralgemeningen moeten slikken. Je mag heel ‘verkavelings-Vlaanderen’ stigmatiseren zoveel je wil, maar o wee als je iets durft zeggen over het multiculturele paradijs Molenbeek.)

Hoeveel sympathie levert al die heisa op?

(Aan Nieuwsblad-commentator Peter Mijlemans, die de Molenbeek-quote van Conner Rousseau ‘knullig’ noemt. Het tegendeel is natuurlijk waar: dat ene zinnetje van de Vooruit-voorzitter was dubbel briljant. Ten eerste omdat de overgrote meerderheid van de Vlamingen net hetzelfde denkt over Molenbeek. Ten tweede omdat de dagenlange verontwaardiging van de politiek correcte kliek de sympathie voor Rousseau in veel Vlaamse huiskamers enorm versterkt heeft. Conner heeft een BDW-tje gedaan!)

Wat is er communautair aan de inflatie?

(Aan premier Alexander De Croo (Open VLD), die 8 experten heeft aangeduid om België door de crisis te loodsen: 4 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen. Geen journalist kijkt er van op: in België heet het normaal dat de minderheid zelfs in een expertengroep de helft van de stemmen krijgt. Hoe bizar is het eigenlijk dat er zelfs bij economen communautaire pariteit moet zijn?)

Hoe ga je een kunstkadaster aanleggen?

(Aan vakbond ACV, die een nieuwe belasting wil: ‘Alle vormen van ver­mogen moeten belast worden, dus niet alleen effecten maar ook pakweg vastgoed en kunst. Anders kan de rechter oordelen dat er sprake is van discriminatie’. Het is het oude ‘laat de rijken alle problemen oplossen’-riedeltje, maar wat zou dit in de praktijk betekenen? Gaat de overheid bijhouden wie welke kunstwerken bezit? Hoeveel extra ambtenaren met hoeveel extra bevoegdheden zijn daarvoor nodig?)

Wat is er zo problematisch aan uw eigen huidskleur?

(Aan VRT-correspondente Lia van Bekhoven, die onlangs bezoek kreeg van Tom Waes: ‘Zijn ploeg bestond uit zes witte mannen. En jullie maar klagen dat jullie problemen hebben met Noord-Afrikanen die niet willen integreren. ‘Je vraagt erom’, denk ik dan’. U leest het goed: we vragen er om.)

Wie bepaalt de tijdsgeest?

(Aan ‘mediawatcher’ Angela de Jong, die niet graag kijkt naar het Nederlandse voetbalprogramma ‘Vandaag Inside’: ‘Dit programma heeft geen antenne voor de tijdgeest’. De Jong erkent wel het programma zeer populair was, maar blijkbaar gelooft zij dat ‘de tijdsgeest’ vervat zit in politiek-correcte praatprogramma’s die veel minder mensen bekoren. Niet de domme massa, maar een verlichte voorhoede geeft ‘de tijdsgeest’ vorm.)

Welk Brussels bestuur faciliteert illegaliteit?

(Aan Yahia Zouhir, die samen met een groep anderen illegaal verblijft in Brussel: ‘We hebben een overeenkomst met de lokale overheden: we trekken vanavond nog naar een hotel voor zes dagen en daarna zullen we een nieuw gebouw krijgen voor weer zes maanden’. Hoeveel mensen in de Vesdervallei zouden graag een nieuw gebouw krijgen?)

Hoeveel bejaarden zijn gestorven aan snobisme?

(Aan studente Charlotte Teuwens, die ook een opiniestuk schreef over de zaak Sanda Dia: ‘Gek genoeg voelt het ook alsof ik mee schuldig ben voor die gruwel. Ik schaam me in hun plaats en ik schaam me voor mijn ego. Snobisme is een ergere ziekte dan corona’. Die laatste zin – die nooit onderbouwd wordt – vond men zo goed dat het de titel van het opiniestuk werd. Illustratief voor véél soortgelijke opiniestukjes: het klinkt half goed, tot je er 1 seconde over nadenkt.)

Wat is uw échte probleem met de heilige Ignatius?

(Aan districtsburgemeester Marij Preneel (Groen), die een pleintje in Borgerhout niet wil noemen naar Ignatius van Loyola – omdat de oprichter van de jezuïetenorde geen vrouw was. Het gaat om een groenzone vlak voor het Xaveriuscollege, waar ze binnenkort een Ignatiusjaar vieren. Zou het misschien kunnen dat Preneel katholieken en jezuïeten niet zo lust?)

Hoe laf zijn al die afkortingen eigenlijk?

(Aan de katholieke scholen die hun naam veranderen: het Margareta Maria Instituut is omgedoopt tot MMI, het Heilig-Hartcollege werd HHC en Sint-Jozef Sint-Pieter noemt zich SJSP. Van vrijzinnige progressieven begrijp je nog dat ze niet moeten weten van katholieke heiligen. Maar ook veel ‘katholieke’ scholen verloochenen hun geschiedenis. Veiliger. Beter voor de rekrutering?)

Wat als mannen vaker goede boeken schrijven?

(Aan schrijfster Gaea Schoeters, die klaagt dat mannelijke auteurs vaker een (hogere) beurs krijgen van Literatuur Vlaanderen. Elk verschil wordt eindeloos geproblematiseerd. Schoeters vindt zelfs dat de media mee schuldig zijn, die zouden vrouwelijke schrijvers vaker ‘geniaal’ moeten noemen. Wat als mannen gewoon meer aanleg hebben voor obsessies en competities? Dan krijg je meer mannelijke schrijvers, die iets vaker goede boeken schrijven. En is dat dan eigenlijk echt een probleem?)

Welke sprookjesfiguren mogen we nog houden?

(Aan feministe Silvia Federici, die het vreselijk vindt dat je koffiekoppen met heksen of heksenpopjes op een bezem kan kopen: ‘Een commercieel slaatje slaan uit al die vrouwen die zijn gedood, dat is echt walgelijk’. Vroeger werden heksen vervolgd, vandaag lijden vrouwen onder figuren in Doornroosje, Sneeuwwitje, Hans en Grietje …)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.