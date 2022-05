Vergeten vragen van de voorbije week (178)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Over welke dingen zwijgen jullie nog? (Aan de kranten, die besloten om niet te berichten over het nieuwe interview van Eveline Dellai - de favoriete pornoster van Alexander De Croo (Open VLD). Als een regeringsleider in het buitenland belachelijk gemaakt wordt op TV, dan…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Over welke dingen zwijgen jullie nog?

(Aan de kranten, die besloten om niet te berichten over het nieuwe interview van Eveline Dellai – de favoriete pornoster van Alexander De Croo (Open VLD). Als een regeringsleider in het buitenland belachelijk gemaakt wordt op TV, dan is dat nieuws – ook al is het pijnlijk voor de premier. Wie houdt de berichtgeving hierover tegen?)

Welke problemen hebt u structureel aangepakt?

(Aan staatssecretaris voor Asiel Sammy Mahdi, nu ex-commissaris-generaal Marc Bossuyt vingers op zere wonden legt: ons asielsysteem wordt op grote schaal misbruikt, asielzoekers doorkruisen soms tientallen perfect veilige landen om naar België te komen en het terugkeerbeleid stelt niets voor . Het komt Mahdi héél goed uit dat hij nu kan uitwijken naar het partijhoofdkwartier van CD&V. Zijn asielbeleid is een puinhoop. Welke journalist zal hem achtervolgen met die analyse?)

Wanneer namen jullie voor het laatst de trein?

(Aan de politici die het schrappen van de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer uitgesteld hebben wegens ‘agendaproblemen’. Je zou denken dat de ministers wat tijd konden maken voor honderdduizenden reizigers. Of dat het Overlegcomité makkelijk digitaal kan vergaderen. Ondertussen moet je geen mondmasker meer dragen in een propvol vliegtuig, maar nog wel in een lege bus. Hoe durven ze eigenlijk?)

Hoeveel Franstaligen willen een cordon rond N-VA?

(Aan MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die in Franstalige debatten moet uitleggen waarom hij geen cordon wil rond N-VA. Als hij dan zegt dat N-VA geen extreemrechtse partij is, volgt er ‘gejoel vanuit de zaal’. Een deel van Franstalig België droomt misschien van een cordon rondom heel Vlaanderen?)

Hoe kán dit een probleem zijn?

(Aan Brussels Airport, waar ze vrezen voor lange wachttijden als er niet snel 1.200 vacatures ingevuld worden. De luchthaven zoekt onder meer bagagebehandelaars, check-in-medewerkers en horecapersoneel: veel jobs voor laaggeschoolden, vlak naast een reservoir van meer dan 85.000 (!) werkzoekenden – ook wel bekend als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe moeilijk kan het zijn om al die vacatures in te vullen? En als het desondanks toch moeilijk is: wat zegt dat dan over de Brusselaars?)

Welke liberale toppers hebben u lastiggevallen?

(Aan auteur Pinar Akbas, die ook een verleden heeft bij Open VLD: ‘Ik had last van het seksisme, dus ben ik gedegouteerd vertrokken. Twee liberale toppers stuurden mij niet mis te verstane berichten die zeer seksueel georiënteerd waren. Een feministe in de partij zei dat ik het maar moest ondergaan’. Akbas is van Limburg, moeten we in die VLD-afdeling zoeken?)

Hoeveel belastinggeld gaat er naar jullie advocaat?

(Aan Unia, dat zich burgerlijke partij heeft gesteld in een rechtszaak rond een caféruzie. Twee blanke mannen hebben met elkaar gevochten, maar in het heetst van de strijd zou een van hen ook iets lelijks gezegd hebben over linksen en Marokkanen. ‘Door zijn uitlating heeft hij een inkijk in zijn hoofd gegeven’, zegt de advocaat van Unia. Genoeg voor het Gelijkekansencentrum om er een rechtszaak van te maken. Dat is toch ronduit akelig?)

Welk ras heeft het alleenrecht op klassieke muziek?

(Aan De Morgen, waar ze 2 volle bladzijden kauwen op de vraag of er niet te veel blanke rappers zijn: ‘Hiphop is en blijft een zwart genre. Daardoor zal een witte rapper zich niet snel tot koning van het genre kunnen kronen. Da’s een brug te ver’. Welk ander muziekgenre kan je opeisen voor een huidskleur? En wie vraagt Yo-Yo Ma om zijn cello in te leveren?)

Wie houdt minderheden tegen om ook grappig te zijn?

(Aan onderzoekster Anke Lion, die er niet mee lacht : ‘Humor wordt vooral uitgeoefend door de witte mannelijke middenklasse’. In hetzelfde artikel vergoelijkt Lion moslimreacties op Mohammedcartoons met een verwijzing naar ‘Bakske vol met stro’ van Urbanus – u moet het echt lezen om het te kunnen geloven. Dit is allemaal niet onschuldig: wie een probleem heeft met humor, heeft een probleem met vrijheid en vrolijkheid.)

Welke beroepsgroep vindt wél nog genade?

(Aan de zwarte medemensen die ons voortdurend vertellen hoe vreselijk Vlaanderen is. Neem nu alleen nog maar de meest recente weekendkranten: in HLN klaagt acteur Yemi Oduwale dat de media ‘de echte wereld niet weerspiegelen’, in De Standaard jammert atlete Cynthia Bolingo dat er in de sportfederaties ‘alleen maar blanke mannen’ zitten, in De Tijd beweert auteur Tinotenda Chibebe dat durfkapitaal een ‘wittemannenzaak’ is. Dat zijn maar een paar voorbeelden van één dag, maar het is bijna elke dag zo, in alle kranten.)

Wat maken de Oekraïners ons nog allemaal wijs?

(Aan onze media, die ietsje te vlot meegaan in Oekraïense retoriek en propaganda – zoals de leugens over ‘de geest van Kiev’. Het zijn niet de eerste verzinsels van de Oekraïners – al spreken onze journalisten vergoelijkend over ‘oorlogslegendes’, als de Oekraïners het doen. Natuurlijk ligt de sympathie bij de natie die aangevallen wordt. Maar die sympathie mag niet zo blind blijven.)

Heeft Elon ooit een lief van jullie afgepakt?

(Aan de journalisten die maar karaktermoordjes blijven plegen op Elon Musk die Twitter wil overnemen. Nu, Twitter is helemaal niet zo belangrijk als Musk én de Vlaamse journalisten geloven. Maar het is wéér iets waar onze journalisten allemaal hetzelfde over denken, haast blindelings.)

Welke sector heeft echt de beste lobby?

(Aan de Acteursgilde, die door de Vivaldi-regering getrakteerd wordt op een gunstregime voor werkloze artiesten: zij worden minder streng behandeld dan andere werklozen. Artiesten klagen altijd dat ze niet gehoord worden, maar eigenlijk hebben ze zowat de beste lobby van alle sectoren en een zeer directe toegang tot politici.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.