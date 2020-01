Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoe betuttelend gaat de VRT dit decennium zijn?

(Aan de VRT nieuwsdienst, die een nieuwe steen des aanstoots gevonden heeft: kerstbomen! ‘Feestelijke kerstboomverbrandingen zijn niet meer van deze tijd’, zegt Martine Tanghe dan. ‘Helemaal géén kerstboom in huis halen is misschien nog de meest ecologische beslissing,’ vult journalist Bart Cortoos aan. Alle vrolijkheid moet weg, de eigen volksgebruiken eerst. Of wanneer maakt de VRT eens een beschuldigend stukje over de ecologische impact van onverdoofd geslacht vlees, dat nu geïmporteerd moet worden?)

Hoeveel extreem-rechtse klimaatterroristen zijn er?

(Aan actrice Violet Braeckman, die aan fictie doet: ‘Zo speel ik dit najaar een extreemrechtse milieuactiviste met een plat Wetters accent in Black-out‘. Misschien is een klimaatterrorist alleen politiek correct als die ook extreem-rechts is. Én terrorist én extreem-links was te veel van het goeie geweest.)

Welke blanke acteur zou weigeren om een racist te spelen?

(Aan acteur Issam Dakka, die kieskeurig is: ‘Ik neem nooit een rol aan als ik mijn geloof daarvoor belachelijk moet maken. Ik zal nooit een terrorist spelen, of al te flauwe moppen tappen: ik heb meer dan genoeg zelfspot, maar mijn cultuur staat op één, en die wil ik niet schaden’. Je kan je amper inbeelden dat een blanke acteur zou weigeren om een racist te spelen, of een pedofiel, of een benepen pastoortype of één van de vele andere clichérollen die onze cultuur in een negatief daglicht stellen. Wat voor acteur ben je, als je alleen de brave Hendrik wil spelen?)

Hoe verbindend is de nieuwe Antwerpse stadsdichter?

(Aan de Stad Antwerpen, die ‘slam poet’ Seckou Ouologuem voor 2 jaar stadsdichter maakt: ‘Seckou staat bekend om zijn scherpe tong die met veel woordspel en humor dialoog en verbinding opzoekt’. Ouologuem zit ook achter ‘Decolonizebelgium’: een actiegroepje dat het koloniaal verleden instrumentaliseert om blank Vlaanderen een schuldgevoel aan te praten. Hoelang gaat het duren vooraleer hij zijn status als stadsdichter gebruikt voor politieke doeleinden?)

Waarom moet een fantasiewereld politiek-correct zijn?

(Aan Bart Eeckhout van De Morgen, die met zijn kinderen naar de bioscoop moest: ‘Beste Studio 100, een film als ‘Nachtwacht 2′, dat kan in 2020 echt niet meer. Die filmcast! Zo blank. Kijk naar alle neven- en figurantenrollen. Elke elf blank, elke herbergbezoeker blank’. Blijkbaar moet ook het Elfenrijk van koningin Melisande mordicus multicultureel zijn. Waarom moet elk aspect van de kinderwereld zo gepolitiseerd worden? De Pieten mogen niet te zwart, de Elfen niet te wit.)

Wat is er mis met een club vol blanke mensen?

(Aan de diensten van minister-president Jan Jambon, die Samana (het vroegere ziekenzorg) streng ondervraagd hebben: ‘Ze vonden ons ook een te witte organisatie’. Er zijn wel meer ‘witte’ organisaties in deze nog altijd overwegend ‘witte’ gouw. Gaan we nu echt verenigingen viseren omdat ze te veel autochtone Vlamingen tellen? Dan ga je veel ledenorganisaties moeten droogleggen. Van een Bart Eeckhout kan je dat gezeur over onze huidskleur verwachten, maar wanneer is de Vlaamse Overheid blijkbaar veranderd in een project van zelfhaat?)

Welke harde bewijzen onderbouwen die racisme-beschuldiging?

(Aan Het Nieuwsblad, dat de nr. 1 reden kent waarom de Britten Meghan Markle niet lusten: ‘Ze is gekleurd’. Zonder échte argumenten worden alle critici van de hertogin van Sussex weer gelinkt aan racisme. Terwijl gekleurde celebs in Groot-Brittanië veel beter ingeburgerd zijn dan bij ons, waar ook kranten als Het Nieuwsblad nog zo goed als homogeen blank zijn. Er zijn genoeg niet-raciale redenen om je te ergeren aan mevrouw Markle.)

Moet een VRT-directeur niet met iedereen praten?

(Aan de vakbonden bij de VRT, die bezorgd zijn omdat hun directeur Media overlegt met Vlaams Belang. Op dit moment bezet Vlaams Belang een vijfde van de zitjes in de Commissie Media. Het zou ronduit onprofessioneel zijn om niet te praten met het Vlaams Belang. Hetzelfde geldt trouwens voor werkgeversorganisaties, consumentenorganisaties én vakbonden. Wie anno 2020 nog steeds mordicus weigert om zelfs maar te praten met Vlaams Belang is gewoonweg idioot.)

Wie onderdrukt vrouwen het meest?

(Aan actrice Natali Broods, die haar tegenstanders opsomt: ‘De Jef Hoeyberghsen, Thierry Baudets en Jair Bolsonaro’s van deze wereld vinden dat we onze plaats moeten kennen, ze vinden het maar niks dat de vrouw vooruit wil’. Dezelfde namen keren steeds terug. Nooit eens duikt in die feministische opsomming een ayatollah Khamenei of een koning Salman op. Met geografische nabijheid heeft het niets te maken, want het Brasilia van Bolsonaro is nog een paar duizend kilometer verder weg dan Riyad of Teheran…)

Hoe populair was het regime in de DDR?

(Aan ‘Wetstraatwatcher’ Jan Callebaut, die vreemde herinneringen heeft: ‘De Berlijnse Muur is gevallen door westerse nieuwsbronnen die Oost-Duitsers een utopisch beeld verkochten van de vrije wereld. Fake news is áltijd al een instrument geweest in de politiek’. Typisch zo een platitude van een marketeer. Alsof het Vrije Westen een luchtkasteel was en de burgers van de DDR opgehitst moesten worden tegen hun onderdrukkers. De Muur is in de eerste plaats gevallen omdat het communisme een onmenselijk en onhoudbaar systeem is.)

Hoeveel kosten al die maatschappelijke werkers?

(Aan Claire Liebmann van het Brusselse Beroepenpunt, die een universeel basisinkomen niet te duur vindt: ‘Mijn collega’s en ik, alle overheidswerknemers die zich inzetten om kwetsbare groepen aan de slag te krijgen, wij kosten de samenleving veel meer, hoor’. Mevrouw Liebmann kletst uit haar nek. Zelfs heel vriendelijke schattingen, die allerlei terugverdieneffecten in rekening brengen, schatten dat het 15 miljard euro extra zou kosten om iedereen een basisinkomen van minder dan 1000 euro te geven. Er zijn een pak OCMW-ambtenaren en gesubsidieerde ‘trawanten’, maar zelfs zij kosten nu ook geen 15 miljard per jaar.)

Waar is uw ruggengraat gebleven, mijnheer de decaan?

(Aan de decaan van de Leuvense faculteit Theologie, die bibbert en beeft voor boze Turken: ‘Met de leerstoel van Gülen hebben wij niets te maken. Die wordt georganiseerd door de faculteit sociale wetenschappen, de lessen voor de toekomstige imams vinden plaats op de faculteit theologie’. Als collegialiteit kan dat tellen. De decaan had natuurlijk moeten zeggen: ‘Rot toch op met jullie stammentwisten. Als er één groep niet moet melken over mogelijke politieke beïnvloeding, dan zijn het wel Erdogan-Turken’.)

