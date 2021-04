Weyts: ‘Taalvereiste docenten hoger onderwijs wordt afdwingbaar’

De Vlaamse regering keurde net voor de paasvakantie het nieuwe onderwijsdecreet goed. Tussen de overlegmomenten over coronamaatregelen door vond minister Ben Weyts (N-VA) de tijd om een fijn detail te regelen, dat er op wijst dat de plaats van het Nederlands in het hoger onderwijs zou moeten verstevigen: anderstalige docenten moeten Nederlands leren, anders komen ze niet meer in aanmerking voor een lesopdracht. Gevoelige aanscherping De soep wordt echter niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Concreet moeten anderstalige…

De Vlaamse regering keurde net voor de paasvakantie het nieuwe onderwijsdecreet goed. Tussen de overlegmomenten over coronamaatregelen door vond minister Ben Weyts (N-VA) de tijd om een fijn detail te regelen, dat er op wijst dat de plaats van het Nederlands in het hoger onderwijs zou moeten verstevigen: anderstalige docenten moeten Nederlands leren, anders komen ze niet meer in aanmerking voor een lesopdracht.

Gevoelige aanscherping

De soep wordt echter niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Concreet moeten anderstalige docenten met een lesopdracht aan een Vlaamse universiteit of hogeschool binnen de vijf jaar het B2-niveau halen voor Nederlands. Met een B2-taalniveau heb je talige zelfstandigheid, en kan je bijvoorbeeld vlot gesprekken voeren in het Nederlands.

Volgens Weyts is dit een gevoelige aanscherping van de bestaande taalvereiste. ‘In theorie bestaat er al langer een Nederlandse taalvereiste voor docenten in het hoger onderwijs. Ze moeten geen lesgeven in het Nederlands, maar ze moeten zich de bestuurs- en omgangstaal van Vlaanderen wel eigen maken. In de praktijk bleef deze vereiste echter vaak dode letter. Er was namelijk geen stok achter de deur. Daardoor konden docenten die dit naast zich neerlegden gewoon verder blijven lesgeven.’

Geen Nederlands, geen lesopdracht

Dit was al langer een doorn in het oog van menig Vlaams-nationalist die begaan is met de taalproblematiek in het hoger onderwijs. Weyts legt uit hoe hij de taalvereiste afdwingbaar heeft gemaakt. ‘Nu hebben we die stok achter de deur voorzien. Anderstalige docenten zullen in de toekomst geen lesopdracht meer kunnen krijgen wanneer ze na vijf jaar nog steeds het vereiste B2-niveau van het Nederlands niet halen. Wanneer een personeelslid van een Vlaamse universiteit of hogeschool al langer dan vijf jaar aangesteld is, kan hij of zij alleen nog een onderwijsopdracht uitoefenen met voldoende kennis van het Nederlands.’

Op vijf jaar tijd koelt de soep natuurlijk wel wat af. Is die periode niet wat al te ruim opgevat?

‘De taalvereiste is in elk geval niet langer vrijblijvend‘, antwoord Weyts. ‘We verwachten dat docenten die hier jarenlang leven en werken onze taal leren. We kunnen begrip opbrengen voor het feit dat dit niet van de ene dag op de andere gaat, maar op vijf jaar moet dit mogelijk zijn. En als dat niet lukt, dan zijn lesopdrachten niet meer mogelijk. Helder en redelijk.’

Over hoeveel docenten het in de praktijk gaat, is niet bekend.