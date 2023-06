10 juni. Historische dag: Vlaams Comité voor Federalisme opgericht

Elk jaar Sinds 2007 wordt jaarlijks het Brugs Bierfestival gehouden. In 2023 vindt de 15de editie van dit bierfestival plaats op 10 en 11 juni.

Tijdens het bierfestival kunnen bezoekers ruim 540 soorten speciaalbier van meer dan 90 kleine Belgische brouwerijen proeven in het historische centrum van Brugge, onder meer in tenten op de Markt, de Stadshallen en de Burg. Het internationale bierfestival trekt jaarlijks ca. 20 000 bezoekers.

2001 Oprichting in Hilversum van de politieke partij Leefbaar Nederland. De partij wil kiezers meer macht geven door staatkundige hervormingen. Initiatiefnemers zijn oud-VARA-omroepman Jan Nagel (Leefbaar Hilversum, ex-PvdA) en zanger-diskjockey Henk Westbroek (Leefbaar Utrecht). Nagel wordt voorzitter. In het bestuur zit ook Willem van Kooten. De eerste lijsttrekker Pim Fortuyn (1948-2002) wordt in 2002 ontslagen na omstreden uitspraken in De Volkskrant, zijn opvolger was Fred Teeven. Maar even later wordt Fortuyn op 6 mei 2002 door de ‘groene’ Volkert van der Graaf vermoord op het Media Park te Hilversum, negen dagen voor de verkiezingen. Het was de eerste politieke moord in vredestijd in Nederland in eeuwen.

1994 Start van de grondige restauratie van de IJzertoren, de Paxpoort en de ruïnes en crypte van de oude toren.

1967 Einde van de Zesdaagse Oorlog tussen Israël en de Arabische buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië.

1961 Ondertekening van een Belgisch-Nederlands akkoord over het kanaal Gent-Terneuzen. Twee jaar later, op 13 mei 1963, ondertekenden de Belgische premier Theo Lefèvre en zijn Nederlandse ambtgenoot Jan de Quay een nieuw verdrag over de Schelde-Rijnverbinding.

1950 In Brussel wordt het Vlaams Comité voor Federalisme opgericht. Tot de stichters behoorden de Nobelprijsdrager voor Geneeskunde Corneel Heymans (voorzitter), Max Lamberty (secretaris), Eduard Amter, Karel Bogaert, André Delbaere, Vital Celen, Jan F. Fransen, Jozef Clottens, Jef Rombouts en Jozef van Overstraeten. Na voorbereidend studiewerk neemt het VCF begin 1952 contact op met Waalse federalistische groeperingen om gezamenlijk concrete voorstellen uit te werken. In september 1952 wordt

een gemeenschappelijk Federaal Manifest gepubliceerd, ondertekend door een honderdtal Vlaamse en Waalse vooraanstaanden. Ze stellen vast dat er in België twee gemeenschappen bestaan. Brussel wordt erkend als Vlaams grondgebied met een tweetalig statuut. In oktober van hetzelfde jaar publiceert het gemeenschappelijk comité een voorstel tot federale grondwet. Maar de politiek volgt niet.

1949 De Britse schrijver George Orwell brengt een roman uit met de titel 1984. Hij beschrijft daarin een samenleving waarin de gedachten van de mensen gecontroleerd worden door de overheid. Het taalgebruik is strikt gereglementeerd, Newspeak is verplicht. Iedereen moet zich onderwerpen aan de alwetende Big Brother. Die loert altijd en overal met camera’s en spionnen. ‘Big brother is watching you’ wordt een vaste uitdrukking. Ze verwijzen naar een totalitaire, alles controlerende staat, waarin mensen leven zonder vrijheid, zonder liefde voor elkaar en zelfs zonder eigen oordeel.

1935 Alcoholics Anonymous (zelfhulp bij drankverslaving) wordt opgericht in New York. De eerste groep in Nederland start in 1948, in België in 1953.

1884 Na de heftige schoolstrijd en het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan is het wachten op de uitslag van de parlementsverkiezingen. Die zijn voor de katholieken voordeliger dan ze zelf hadden verwacht. De

nederlaag van de liberalen is enorm. Zelfs de twee liberale ministers, Pierre van Humbeeck en Xavier Olin, worden niet herkozen. In Brussel komt geen enkele liberaal aan het nodige stemmenaantal. Ontslagnemend premier Frère-Orban noteert: ‘Dit is geen nederlaag, maar een ramp’. Binnen de week is er een volgende regering, een katholieke deze keer.

1863 Geboorte in Den Haag van schrijver en dichter Louis Couperus, een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur. Vertegenwoordiger van het naturalisme. Hij bracht een deel van zijn jeugd op Java door. Schreef tientallen werken, psychologische romans, cultuursprookjes, historische romans en reisverslagen. Bekende werken van hem zijn onder meer De stille kracht, Eline Vere, Iskander, De boeken der kleine zielen en Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Hij overlijdt in 1923, pas 60.

1863 Inname van Mexico-stad door een Frans expeditiekorps, uitgestuurd door de Franse keizer Napoleon III. Voor het vervolg, zie Vandaag van 10 april 2023.

1859 Geboorte in Dordrecht (Zuid-Holland) van dichter Jacques Perk, een voorloper van de vernieuwende beweging De Tachtigers. Werken: Mathilde, Iris, Proeven in dicht en ondicht, Woudzang of het lied des storms. Hij was een vriend van Willem Kloos (1859-1938). In 1881 overlijdt hij op 22-jarige leeftijd aan een longaandoening.

1846 Californië verklaart zich onafhankelijk van Mexico.

1829 Op 10 juni 1829 wordt The Boat Race, een traditionele roeiwedstrijd tussen de ploegen van de universiteiten van Oxford en van Cambridge, voor het eerst gehouden. De bootreis vindt plaats op initiatief van de vrienden Charles Merivale (die in Cambridge studeert) en Charles Wordsworth (die in Oxford een studie volgt).

Het parcours van de bootrace bevindt zich op de rivier de Theems tussen Putney en Mortlake en is ongeveer zeven kilometer lang. Leden van de universiteit van Cambridge roeien in het lichtblauw en worden de blues genoemd. Oxford roeit in donkerblauw. Sinds 1856 wordt de race jaarlijks gehouden. Cambridge heeft in totaal 81 keer gewonnen en Oxford 76. In 1877 bleef de wedstrijd onbeslist.

1804 De Bretoense verzetsleider Georges Cadoudal wordt ter dood veroordeeld omdat hij een moordcomplot tegen Napoleon heeft georganiseerd. Op 25 juni wordt hij onthoofd. Napoleon had hem nochtans, na het mislukken van de Chouannerie, voorgesteld het bevel in het republikeinse leger op zich te nemen, maar hij verkoos de dood boven het verraad.

1673 Geboorte in Saint-Malo van de Franse zeevaarder René Duguay-Trouin, wiens leven een lange opeenvolging was van zeeoverwinningen en romantische avonturen. Zijn memoires verschijnen pas in 1740, vier jaar na zijn dood.

1610 De eerste Nederlandse kolonisten vestigen zich op het eiland Manhattan.

1580 Overlijden in Lissabon van de Portugese schrijver en dichter Luís Vaz de Camõens. Zijn Lusiades (1572), die de avonturen van de navigator Vasco da Gama in mythologische termen omzetten, zijn een meesterwerk van de Portugese literatuur.

1525 De ridder Florian Geyer, een van de leiders van de Boerenopstand, wordt in de buurt van Würzburg vermoord door een bediende van zijn zwager. Als lid van de familie Geyer van Geyersberg was hij solidair met de zaak van het volk tegen de prinsen en het pausdom.

1190 Tijdens de Derde Kruistocht verdrinkt Frederik Barbarossa, keizer van het Heilige Roomse Rijk, als hij in Zuid-Turkije het riviertje de Cydnus wil doorwaden. Zijn zoon laat zijn as naar Tyrus overbrengen, waar Guy de Lusignan, koning van Jeruzalem, ter ere van hem een marmeren mausoleum doet oprichten.