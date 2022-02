15 februari. Net binnen: Adiel Debeuckelaere, stichter van de Frontbeweging, overleden

Elk jaar In Japan en Taiwan herdenking van de Dood van Boeddha (Parinirvana). Deze dag staat centraal dat Boeddha nirvana bereikt heeft door de dood van zijn fysieke lichaam. De reden dat dit gevierd wordt is dat boeddhisten geloven dat Boeddha sinds deze verlichting bevrijd is van de pijn van het fysieke bestaan. Geschriften over de laatste dagen van het leven van Boeddha worden op deze dag vaak gelezen. Daarnaast herdenken boeddhisten deze dag door meditatie en het bezoeken van boeddhistische tempels. Ze beschouwen het als een uitgelezen moment voor mensen om na te denken over hun eigen toekomstige dood en die van hun dierbaren.

2015 De terreurbeweging Islamitische Staat verspreidt een video waarin de onthoofding van 21 Koptische christenen te zien is. In de video verklaart de beul dat IS ten zuiden van Rome staat. Als reactie op deze video bombardeerde Egypte verschillende IS-doelen in Libië.

1999 Op de luchthaven van Nairobi wordt de leider van de Turks-Koerdische beweging PKK, Abdullah Öcalan, gearresteerd door geheim agenten van Turkije met actieve hulp van de Verenigde Staten.

1991 In het Hongaarse stadje Visegrád, op een top van de regeringsleiders van Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije wordt de Visegrádgroep opgericht, een economisch en politiek samenwerkingsverband. De drie landen zijn er vanaf 1993 vier, door de deling van Tsjechoslowakije. De leden van de Visegrádgroep worden op 1 mei 2004 lid van de Europese Unie. De naam heeft een historische achtergrond: hij is afgeleid van een bijeenkomst van de koningen van Bohemen, Hongarije en Polen in Visegrád in 1335.

De oprichting van de Visegrádgroep sluit aan bij een interessante tendens in Noord- en Oost-Europa om kleine landenassociaties op te richten tussen buurlanden met een gemeenschappelijke culturele en historische relatie. De Benelux is natuurlijk hét voorbeeld, maar daarnaast zijn er de Scandinavische landen die samenwerken in de Noordse Raad: Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. De Baltische staten hebben in 1991 de Baltische Assemblee opgericht waarin Estland, Letland en Litouwen naar coördinatie streven.

1979 Overlijden in Ninove van Adiel Debeuckelaere (90), Vlaams-nationaal politicus en voordien, tijdens de Eerste Wereldoorlog, de leidende figuur van de Frontbeweging aan de IJzer. Debeuckelaere, geboren in Handzame, studeert in Gent en promoveert er tot doctor in de klassieke filologie. Aan de universiteiten van Marburg, Leiden en Rijsel verdiept hij zich verder in het Oudgrieks en Byzantijns. Hij staat klaar om naar Rome te vertrekken, als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Met die achtergrond en zijn bedachtzame, pragmatische natuur is hij een buitenbeentje in de rumoerige Vlaamse Beweging.

Hij wordt opgeroepen, weigert een officiersopleiding en komt in de loopgraven terecht. Daar begint hij in de herfst van 1916 met de organisatie van de Frontbeweging waarvan hij de ‘ruwaard’ (leider) is. Debeuckelaere neemt de beslissingen aangaande de acties van de Frontbeweging meestal na overleg met zijn secretarissen Filip de Pillecyn en Hendrik Borginon en de zogenaamde Legervergadering die vertegenwoordigers uit elk van de zes legerdivisies telt, daaronder onder meer Hilaire Gravez en Joris van Severen. Debeuckelaere is de opsteller van de eerste Open Brief van de Frontbeweging aan de koning der Belgen, Albert I. In september 1918 wordt hij echter gevangengenomen door de Duitsers. Die proberen hem te gebruiken voor hun propaganda, maar dat pakt niet.

In 1919 wordt Debeuckelaere in Antwerpen verkozen voor de Kamer, op de lijst van de Frontpartij. Als voorbereiding op zijn nieuwe taak schrijft hij zich op 9 mei 1920 in aan de KULeuven, waar hij op 7 juli 1921 promoveert tot doctor in de rechten.

Op 10 november 1921, tien dagen voor de nieuwe wetgevende verkiezingen, waarin Debeuckelaere was aangekondigd als kandidaat voor Brugge, wordt hij aangehouden op beschuldiging van samenwerking met de Duitsers en aansporing tot defaitisme.

Een gemene zet van het Belgische establishment om zijn verkiezing onmogelijk te maken, stellen zijn advocaten Hendrik Picard en Edmond van Dieren. Op 24 augustus 1922 wordt Debeuckelaere vrijgesproken. Maar dan zijn de verkiezingen voorbij…

In 1929 stuurt het arrondissement Aalst hem als Vlaams-nationaal vertegenwoordiger naar de Kamer, waar hij zetelt tot 1932. In 1939 tot 1946 is hij provinciaal senator voor Oost-Vlaanderen, gekozen op een VNV-lijst. De omzichtige Debeuckelaere heeft in die jaren lang niet meer het gezag van een ‘ruwaard’ en wordt zelfs stilaan een buitenbeetje. In mei 1940 is Debeuckelaere het enige Vlaams-nationale parlementslid dat de Belgische regering naar Frankrijk volgt. Dat belet niet dat hij bij de bevrijding, in september 1944, wordt aangehouden. Tot een aanklacht komt het niet, men laat hem op 24 december 1944 zonder meer vrij.

Na de oorlog blijft Debeuckelaere buiten de partijpolitiek, maar zet zijn Vlaams engagement verder, als voorzitter van het Amnestiecomité en ondervoorzitter van het IJzerbedevaartcomité. Daarnaast is hij een talentrijk bankier.

1972 Decimal-Day in Groot-Brittannië. Met het oog op de toetreding tot de Europese Gemeenschap gaat het land samen met Ierland over op het decimale stelsel. De shilling (waarvan er twaalf in een pond zaten) wordt afgeschaft en in het pond zitten voortaan 100 in plaats van 240 penny’s.

1928 Overlijden op het Achterbos in Mol van Jakob Smits, Nederlands-Vlaams kunstschilder, en bezieler van de Molse school.

1913 Geboorte in Antwerpen van de beroemde striptekenaar Willy Vandersteen, geestelijke vader van onder meer Suske en Wiske.

1828 Geboorte in Sluis van Johan Hendrik van Dale, hoofdonderwijzer, archivaris in Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) en woordenboeksamensteller. Van Dale wordt vooral bekend als naamgever van het Groot woordenboek der Nederlandse taal, beter bekend als ‘de Dikke Van Dale’.

1815 Het Weens Congres van de grote mogendheden bepaalt dat de Nederlanden, Noord en Zuid, opnieuw worden verenigd in het Koninkrijk der Nederlanden met Willem I van Oranje-Nassau als vorst.

1506 Geboorte van Juliana van Stolberg, moeder van Willem van Oranje. Ze kreeg twaalf kinderen. Bij haar dood was zij grootmoeder en overgrootmoeder van 160 nakomelingen

495 In Rome worden tot afgrijzen van de paus de Lupercalia gehouden. Die worden gezien als een wellustige viering, vol van het zoeken van willekeurige partners, dit alles in de hoop om boze geesten en onvruchtbaarheid af te weren. Mannen trekken de naam van een willekeurige vrouw uit een pot, met als doel bij elkaar te blijven gedurende het feest. In latere stadia van het feest waren ook de mannen geheel gekleed. Het feest werd ook bij de christenen populair en was nog springlevend in 494 na Chr., toen paus Gelasius I een poging deed ‘dit laatste openlijk toegestane restant van de heidense godsdienst’ te verbieden