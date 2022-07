15 juli. Net binnen: start Gentse Feesten

Elk jaar Start van de Gentse Feesten, meerdaags cultureel volksfeest dat sinds 1843 in Gent wordt gehouden. De Gentse Feesten is een van de grootste culturele festivals in Europa met nationale en internationale artiesten, gratis muziek op meer dan tien pleinen, kinderanimatie op verschillende locaties in de stad en honderden binnen- en buitenactiviteiten. In 2022 vinden de Gentse Feesten plaats van vrijdag 15 t/m zondag 24 juli.

De Gentse Feesten kan men niet een éénduidig profiel aanmeten. Dit festival kan zowel als een stadsfestival, een cultureel evenement en een groot volksfeest worden beschouwd. De Gentse Feesten zijn sinds hun ontstaan in 1843 gratis, wat ervoor zorgt dat de lage drempel behouden blijft. De voorbije jaren steeg het aantal bezoekers sterk. De laatste jaren mocht de binnenstad telkens ruim 1,3 miljoen bezoekers verwelkomen, met een bezoekersaantal van meer dan 100 000 bezoekers per dag.

Begin jaren 1990 besliste het stadsbestuur méér aandacht te besteden aan het culturele niveau van de Feesten. Het International Puppetbuskersfestival en het Internationaal Straattheaterfestival werden de nieuwe paradepaardjes.

Vandaag zijn de Gentse Feesten het grootste culturele volksfeest in open lucht in Europa met 10 dagen lang gratis muziek op quasi alle pleinen en honderden indooractiviteiten. Een unicum om te koesteren.

1976 De Russische dissidente schrijver en historicus Andrej Amalrik (1938-1980) arriveert op Schiphol, na jaren van dwangarbeid in Siberië. Hij schreef onder meer Haalt de Sovjet-Unie 1984?, een essay waarin hij de ineenstorting van de Sovjet-Unie voorspelt. Aanvankelijk vestigt hij zich met zijn vrouw Gjoezel in Nederland, maar komt in 1980 om het leven bij een auto-ongeluk in Spanje.

1976 Geboorte in Algermissen (Nedersaksen) van de Duitse actrice Diane Kruger als Diane Heidkrüger, Ze was een topmodel in Duitsland en Frankrijk en schakelt dan over naar de film, waar ze te zien is in onder meer Troy, The piano player, Inglourious basterds, Copying Beethoven, The hunting party, National treasure-serie, Mr. Nobody, The host, Aus dem Nichts en ook in de tv-serie The bridge. Ze was van 2001 tot 2006 getrouwd met de Franse acteur Guillaume Canet.

1970 De wet van 15 juli 1970 ‘houdende organisatie van de planning en economische decentralisatie’ stelt drie gewestelijke economische raden in: een voor Vlaanderen, een voor Wallonië en een voor Brabant. Franstalig Brussel denkt nog altijd dat het heel Brabant op zak kan steken.

1963 Geboortedag in Helsingør, op het eiland Seeland, van Brigitte Nielsen, Deense actrice bekend van films als Red Sonja, Rocky IV, Galaxis, Paparazzi, Doomsdayer, Beverly Hills cop II, Cobra, enz. Ze was van 1985 tot 1987 getrouwd met Sylvester Stallone, en daarna met nog vier andere mannen.

1956 In Antwerpen, eerste betoging van de Volksunie.

1930 Volledige vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent, met August Vermeylen als rector. De Universiteit Gent, zoals de huidige naam luidt, werd in 1817 gesticht door koning Willem I om de intellectuele achterstand van de Zuidelijke Nederlanden te helpen wegwerken die wij hadden opgelopen na 20 jaar Franse bezetting.

1919 Geboorte in Dublin van Iris Murdoch, Ierse filosofe die haar grootste bekendheid dankt aan haar werk als roman- en toneelschrijfster. Haar moeder was afkomstig uit de Ierse vrijstaat, haar vader uit Noord-Ierland, wat mogelijk haar gespleten houding tegenover de Ierse identiteit verklaart. Hetzelfde geldt ongeveer voor haar relatie met het communisme. Als student in Oxford was ze lid van de Communist Party of Great Britain, later zei ze dat dit lidmaatschap haar had doen inzien ‘hoe sterk en hoe afschuwelijk het [marxisme] is, zeker in zijn georganiseerde vorm’. Ze overlijdt in 1999, net geen 80.

1904 Overlijden in Badenweiler (Baden-Württemberg) van Anton Tsjechov (44), Russische (toneel)schrijver. Als schrijver van korte verhalen wordt hij algemeen beschouwd als een der grootsten uit de literatuurgeschiedenis. Bekend gebleven zijn onder meer De kersentuin, Ivanov, De zwarte monnik, Oom Wanja, Drie zusters, De meeuw, Zaal nr. 6, De dame met het hondje.

1901 Geboorte in Beek bij Nijmegen (Gelderland) van Pyke Koch, schilder, magisch realist. Hij schilderde onder andere portretten, kermistaferelen en achterbuurten en ontwierp ook postzegels. Bekende werken van hem zijn onder meer Zelfportret met zwarte band, De schiettent, Nonnenglijbaan, Vrouw met dode vogel, Rustende slaapwandelaarster, Koorddanser. Pyke Koch was lid van het Verdinaso (Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen) van Joris van Severen. Hij overleed in 1991 op zijn 90ste.

1869 De Franse voedselchemicus Hippolyte Mège-Mouriés (1817-1980) verkrijgt patent op margarine. Napoleon III gaf opdracht een ‘goed doch goedkoop botersubstituut voor de arbeidersklasse’ te zoeken. Margarine blijkt van grote waarde omdat het, in tegenstelling tot boter, een lang houdbare bron van vetten is. Mège-Mouriés mengt een rundvetfractie met magere melk en verkreeg zo een stabieler product dan traditionele boter. Hij verkoopt zijn patent in 1871 voor 60 000 Franse francs aan het Nederlandse bedrijf van Anton Jurgens, een van de pijlers onder het latere Unilever. Er wordt nog veel gesleuteld aan het product. In 1902 krijgt de Duitse chemicus en bioloog Wilhelm Normann (1870-1939) patent op zijn methode om vloeibare oliën om te zetten in vaste vetten. Het dierlijk vet kan daarmee vervangen worden door plantaardige oliën.

1837 Op aandrang van de in 1836 opgerichte Maetschappy tot bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde benoemt de regering uit de leden der Maetschappy de zogenaamde Taelcommissie, bestaande uit Jan F. Willems (voorzitter), Jan H. Bormans (secretaris) en Jan-Baptist David, Leo d’Hulster, Karel L. Ledeganck, J.J. de Smet en Jan F. Verspreeuwen. Op 18 augustus 1839 keurt de Taelcommissie acht taal- en spelregels goed die nagenoeg volledig met het Noord-Nederlandse gebruik overeenstemmen. Op 6 september worden de acht regels door de Moniteur belge bekendgemaakt.

1606 Te Leiden in de Weddesteeg wordt Rembrandt geboren als Rembrandt Harmenszoon van Rijn, negende kind van de molenaar Harmen Gerritszoon en de welgestelde bakkersdochter Neeltje van Zuytbrouck. Rembrandt wordt onze grootste schilder van de 17de eeuw. Omdat de kunstenaar veel zelfportretten heeft gemaakt, weten we vrij goed hoe hij eruit heeft gezien. Hij beschouwde zichzelf vooral als een historie- en portretschilder. Hij maakte in totaal ongeveer 300 schilderijen, 300 etsen en 2000 tekeningen. Algemeen bekend bleven zijn De Nachtwacht, De Staalmeesters, De Drie Kruisen, Mozes met de tafelen der wet.

In Leiden wordt ieder jaar op de geboortedag van de kunstenaar een zogenaamde Nacht van Rembrandt gehouden met onder meer een stadswandeling langs locaties die nog aan Rembrandt herinneren.

1099 Godfried van Bouillon, zoon van Eustaas II, graaf van Bonen (Frans-Vlaanderen), bevelhebber van de Eerste Kruistocht, plant de standaard van de kruisvaarders op de wallen van Jeruzalem. Naast groothertog van Lotharingen was Godfried ook markgraaf van Antwerpen.