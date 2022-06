18 juni. Historische dag: Napoleon delft het onderspit in Waterloo

Elk jaar Sinds 2009 de Internationale Sushi Dag. Liefhebbers van sushi grijpen deze dag aan om in een Japans restaurant sushi’s te gaan eten of ze thuis zelf te maken. Sushi is een gerecht uit de Japanse keuken. Het bestaat altijd uit (afgekoelde) gekookte rijst – en vaak ook uit zeewier – en is met rijstazijn gezuurd. Dit wordt typisch gecombineerd met andere ingrediënten zoals vis of zeevruchten, gebakken ei, groenten en soms tropische vruchten. De ingrediënten en presentatie van sushi kunnen sterk uiteenlopen, maar het ingrediënt dat alle sushi’s gemeenschappelijk hebben is rijst. Sushi’s zijn’ hapklare brokken’ met een doorsnede van enkele centimeters en worden meestal geserveerd met gember, wasabi en sojasaus.

2020 Overlijden in Londen van Vera Lynn, op de leeftijd van 103! Deze Engelse zangeres met als bijnaam The Forces’ Sweetheart (de lieveling van de strijdkrachten) maakt furore met haar concerten voor geallieerde militairen in de Tweede Wereldoorlog. Bekend gebleven zijn onder meer haar songs White cliffs of Dover, We’ll meet again, You can’t be true, dear, Auf wiederseh’n sweetheart, There’ll always be an England en films als We’ll meet again en One exciting night. Ze was een weldoenster die opkwam voor veteranen en gehandicapte kinderen. In 1975 werd ze in de Britse adelstand verheven.

2000 De Britse douane in Dover (Engeland) vindt in een afgesloten container op een Nederlandse vrachtwagen de lijken van 58 gestikte Chinese illegalen, 54 mannen en 4 vrouwen. De truck staat op een veerboot uit Zeebrugge. De Nederlandse chauffeur, Perry Wacker (33) uit Rotterdam, wordt aangehouden en wordt later tot 14 jaar celstraf veroordeeld. Bij de mensensmokkel blijken tientallen Nederlanders, Britten en Chinezen betrokken. De slachtoffers waren geen arme jongens: per persoon hadden zij gemiddeld 23 000 euro betaald om Engeland te bereiken.

1976 Geboorte in Ardooie (West-Vlaanderen) van Laura Lynn, artiestennaam van Sabrina Tack. Onvermoeibare schlagerzangeres met nummers als Je hebt me 1000 maal belogen, Stille dromen, Jij doet de wolken verdwijnen, enz.

1967 Geboorte in Alkmaar (Noord-Holland) van Irene Moors, presentatrice en actrice. Op televisie presenteerde ze onder meer Dit is Disney (NCRV), Telekids (RTL4), Hitbingo, Life & Cooking en De TV Kantine (met Carlo Boszhard, RTL4). Verrassend is dat ze in 2002 tot ‘Beste Nederlandse televisievrouw’ werd uitgeroepen.

1940 De gevluchte Belgische regering laat aan koning Leopold III weten dat zij bereid is af te treden van zodra het lot van de Belgische vluchtelingen en soldaten in Frankrijk geregeld is. Enkele dagen later, op 22 juni, reist de diplomaat burggraaf Joseph Berryer vanuit Frankrijk naar Brussel met een brief van eerste minister Pierlot die dit ontslag bevestigt en vraagt of de koning twee ministers zou willen ontvangen. De koning weigert en eist de terugkeer van de regering naar Brussel, waar hij op post gebleven is. Er is dus duidelijk geen sprake van ‘verzet vanaf het eerste uur’ zoals het patriottische sprookje luidt.

1936 Overlijden in Moskou van Maxim Gorki (68), auteursnaam van Aleksej Maksimovitsj Pesjkov, Russisch roman- en toneelschrijver. Hij sterft onder verdachte omstandigheden, mogelijk door vergiftiging op bevel van Stalin. In 1906 had Gorki een ‘school voor revolutionairen’ gesticht op het Italiaanse eiland Capri. Hij is de grondlegger van het ‘socialistisch realisme’, maar komt vaak in conflict met de communistische partij, omdat het Politburo vond dat zijn teksten niet ver genoeg gaan in de Stalin-verheerlijking. Bekende boeken van hem zijn onder meer. De moeder, Foma Gordejev, Zesentwintig mannen en een meisje, de autobiografische werken Kinderjaren, Onder de mensen, Mijn universiteiten en tientallen toneelstukken en filmscripts.

1930 Oprichting van het Nationaal Instituut voor de Radio-Omroep (NIR), de Belgische officiële radio. In 1960 zal het NIR worden gesplitst in twee autonome omroepinstituten, de BRT en RTB en lopen de wegen in de daaropvolgende jaren verder uit elkaar. Zie onze Vandaag van 18 mei.

1930 Begin van de ‘kwestie Voeren’. De taalwet van 18 juni 1932 voorzag dat in die gemeenten waar een meerderheid van de bewoners bij de volkstelling van 1930 verklaard had een andere taal dan die van de regio te spreken, deze taal ook moest worden gebruikt voor de interne gemeentelijke diensten en de officiële briefwisseling.

Dit bracht op administratief vlak een grote verandering mee. Deze gemeenten worden verplicht het Nederlands als interne taal in hun administratie te gebruiken. Hun bekendmakingen moeten vanaf dan tweetalig zijn. Ook op het vlak van het onderwijs versterkt een bijkomende wet in die gemeenten de positie van het Nederlands. Op meerdere vlakken ressorteren de Voerense gemeenten vanaf dat ogenblik al onder de provincie Limburg. Zo werden reeds vanaf de jaren 1930 de Voerense gemeenten stilaan van de provincie Luik ontvoogd.

1928 In Tromsø, in het noorden van Noorwegen, stapt de vermaarde poolreiziger Roald Amundsen, toen 55, op een Frans watervliegtuig. Hij wil hulp bieden aan zijn vriend Umberto Nobile en diens bemanning die tijdens zijn tweede poolreis met zijn luchtschip Italia gestrand is en in nood verkeert. Het watervliegtuig verdwijnt in de arctische eenzaamheid en wordt nooit teruggevonden. In februari 2009 nog startte de Noorse marine een nieuwe zoektocht naar het lichaam van Amundsen. Op 5 september 2009 werd bekend dat de marine niet in haar missie geslaagd was. Het lichaam van Amundsen is dus tot op heden niet gevonden.

1915 Begin van het activisme in Vlaanderen. Een aantal activisten (de naam bestond nog niet), georganiseerd in de Vereniging van Vrienden der Vlaamse Zaak, heeft een eerste gesprek met de Duitse bezettende macht over de toepassing van de taalwet van 1914 voor het lager onderwijs in het Brusselse. Stadsbestuur en inspectie weigerden deze wet toe te passen, wat ook elders, bijvoorbeeld in Gent, het geval was.

1908 In het tijdschrift Nature wordt door A. A. Campbell Swinton een volledig elektronisch televisiesysteem beschreven.

1815 Slag bij Waterloo. Napoleon wordt definitief verslagen door een coalitie van Engelse troepen (onder leiding van Wellington), Pruisische legers (onder Blücher) en Nederlandse eenheden (onder prins Willem van Oranje-Nassau en David Hendrik baron Chassé). Het Franse leger bezwijkt en slaat op de vlucht. Napoleon wordt vervolgens verbannen naar het eiland Sint-Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan. In Waterloo laten meer dan 4000 Noord- en Zuid-Nederlanders het leven. Na 20 jaar Franse bezetting ligt de weg open voor een hereniging van de Nederlanden.

1580 Overlijden op slot Dillenburg (Hessen) van Juliana van Stolberg (74), moeder van Willem van Oranje.

1155 Frederik I Barbarossa wordt in Rome door paus Adrianus IV gekroond tot keizer van het Heilige Roomse Rijk.