2 december. Net binnen: Waddeneiland Texel wil geen naaktstrand

1971 De Verenigde Arabische Emiraten worden gevormd. De federatie omvat zeven emiraten, namelijk Abu Dhabi (hoofdemiraat), Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaywayn, Ras al-Khaimah en Fujairah.

1969 De gemeenteraad van het Waddeneiland Texel steekt met 11 tegen 4 stemmen een stokje voor het inrichten van een kilometer strand op het eiland als ‘naaktstrand‘. En dit ondanks ludieke acties en een smeekbede van naturisten. Veel raadsleden vrezen dat Texel een reputatie van ‘naaktloperseiland’ zou krijgen. Later zullen bij Den Hoorn en De Cocksdorp alsnog naaktstranden komen. In België dateert het eerste officiële naaktstrand van 2001. Het bevindt zich in Bredene.

1954 Treinramp in Wilsele (Leuven). Een trein met Duitse toeristen ontspoort. Men telt 20 doden.

1946 Geboorte in Reggio Calabria (Italië) van de modeontwerper Gianni Versace. Hij maakte creaties voor de ‘groten der aarde’ en werkte veel met leder. In 1997 werd hij bruut vermoord voor zijn huis in Miami Beach (Florida) door de seriemoordenaar Andrew Cunanan (27) Die pleegde tien dagen later zelfmoord op een woonboot in Miami toen hij door een arrestatieteam van de politie werd omsingeld. Het modehuis werd na Gianni’s dood zonder veel succes voortgezet door zijn zus Donatella en broer Santo Versace.

1940 Het Belgische schip Ville d’Arlon zinkt op de Atlantische oceaan. Alle 56 opvarenden sterven.

1923 Geboorte te New York van Maria Callas, Amerikaans-Grieks operazangeres, met haar ware naam Maria Kalogeropoulos. Ze is een van de beroemdste operazangeressen van na de Tweede Wereldoorlog en kreeg misschien nog meer aandacht door haar privéleven. Na een liefdesverhouding met Aristoteles Onassis tussen 1959 en 1968, die wordt beëindigd als Onassis haar verruilt voor Jacqueline Kennedy, weduwe van de Amerikaanse president John F. Kennedy, trekt Callas zich geleidelijk uit de operawereld terug en verblijft zij in haar appartement in Parijs. Wel laat ze zich overhalen om van 1973 tot 1974 een afscheidstournee te geven, de hele wereld rond.

1916 De Franse maarschalk Joseph Joffre (1852-1931) wordt als stafchef van het Franse leger vervangen door de grootsprakerige generaal Robert Nivelle (1856-1924) die het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1917 belooft. Nivelle blijkt bovendien loslippig. Tijdens een Londens diner spreekt hij zelfs met de dames over het komende offensief.

De grote Frans-Britse aanval, de tweede slag van de Aisne, werd voorafgegaan door een nooit gezien artilleriebombardement met elf miljoen granaten, maar het offensief loopt al in de eerste uren hopeloos vast. Toch gaat Nivelle door met bloedvergieten van zijn eigen manschappen. In de maanden april en mei 1916 boeken de geallieerde troepen slechts een minimale terreinwinst, waar een verlies van 350 000 man tegenover staat. Het Franse leger begint te muiten vanwege de onzinnige en misdadige manier waarop door Nivelle met mensenlevens wordt gesmeten. Hij wordt ontslagen en overgeplaatst naar Noord-Afrika. Philippe Pétain volgt hem op als opperbevelhebber.

1915 Het Duitse generaal-gouvernement beslist gelden op de begroting voor 1916 vrij te maken voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit.

1908 De nog geen drie jaar oude peuter Pu Yi (1906-1967) wordt officieel uitgeroepen tot keizer Xuantong van China. Hij is – onder regentschap van zijn vader – de laatste keizer van China. Pu Yi’s leven is in 1987 verfilmd door de Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci (1941-2018), als The last emperor (L’ultimo imperatore).

1887 Geboorte in Antwerpen van Antoon Pira, Vlaams pacifist. In augustus 1914 wordt hij oorlogsvrijwilliger. Na de terugtocht van het Belgisch leger uit Antwerpen naar de IJzer verblijft Pira als instructeur in het kamp van Auvours bij Le Mans waar hij kennismaakt met en onder invloed komt van de Franse oud-premier Joseph Caillaux die, uit louter pacifistische overwegingen, streeft naar beëindiging van de oorlog via een akkoord met de Duitse vijand. In februari 1918 komt Pira aan het IJzerfront en voert er een pacifistische campagne in deze geest. Dit sloeg nogal aan omdat de Russische Revolutie met zijn soldaten-sovjets, op de verbeelding van vele oorlogsmoede soldaten werkte.

Pira probeert aanvankelijk zijn ideeën via de Frontbeweging te verbreiden. Hij slaagt daar gedeeltelijk in, hoewel hij geen toegang heeft tot de structuur van de eigenlijke organisatie. Hij sticht dan het Algemeen Vlaams Democratisch Verbond, binnen het 5de linieregiment. Als geboren volksmenner heeft hij grote invloed op de soldaten en zet hen met enig succes tot desertie aan. In Westvleteren lokt hij een werkstaking uit. Pas op 19 juli 1918 wordt hij daarvoor aangehouden. In januari 1919 ontsnapt hij uit de gevangenis, maar in mei wordt hij weer gearresteerd.

In november 1920 verschijnt hij samen met Maurits Geerardyn en andere ‘defaitisten’ voor de krijgsraad in Antwerpen. Na zijn pro deo advocaat neemt hij zelf het woord en verdedigt zich sprankelend. Toch veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid wordt hij in 1928 vrijgelaten. Antoon Pira begint nog in Antwerpen met de exploitatie van een bioscoop, maar overlijdt in 1939 op de leeftijd van 52.

1877 Voor het eerst wordt zuurstof vloeibaar gemaakt, door de Franse natuurkundige Louis-Paul Cailletet (1832-1913).

1828 Overlijden in Dendermonde (Oost-Vlaanderen) van de Nederlandse dwerg Simon Jane Paap (1789-1828). Longontsteking. Hij was ongeveer 80 cm. klein en woog 14 kilo. Hij verdiende de kost als attractie op kermissen en jaarmarkten waar hij zich ook – tegen betaling – liet rondgooien. Hij zou daarmee de uitvinder zijn geweest van het ‘dwergwerpen’.

1804 In de Notre Dame te Parijs kroont Napoleon Bonaparte (35) zichzelf tot ‘keizer Napoleon I der Fransen’, in het bijzijn van Paus Pius VII. Maar hij neemt tijdens de plechtigheid de kroon uit de handen van de paus en kroont vervolgens zichzelf, om te tonen dat hij de baas is en niet de kerk. Op 18 mei 1804 had de senaat al besloten om Bonaparte tot keizer te benoemen. Daarmee komt een eind aan de schijndemocratie van de Franse Revolutie in Frankrijk en kan Napoleon regeren als alleenheerser, tot 1814. En daarna nog ‘honderd dagen’ in 1815.

1814 Overlijden van de Franse schrijver Donatien Alphonse François markies de Sade (74). Hij sterft in het ‘asiel van Charenton’, een soort psychiatrische inrichting. Deze aartslibertijn schreef gewelddadige, erotische en pornografische boeken: Justine ou les malheurs de la vertu, L’Histoire de Juliette, La vérité, Les 120 journees de Sodome, La marquise de Gange. Werd twee keer ter dood veroordeeld, maar ontsnapte beide keren. Hij zat veel in de gevangenis. De term ‘sadisme’ is van zijn naam afgeleid.

1521 Keizer Karel V herovert Doornik, waarvan Frankrijk een tegen de Nederlanden gericht bolwerk had gemaakt. Door deze overwinning daalt de Franse druk op onze zuidergrens aanzienlijk.

1409 Stichting van de Universiteit van Leipzig in Saksen, één van de oudste Europese universiteiten.