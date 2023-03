20 maart. Historische dag: Fronter Frans van der Linden vrijgesproken voor Krijgsraad

2022 Een personenwagen rijdt in op een carnavalsgroep in Strépy-Bracquegnies (Henegouwen) en veroorzaakt 6 doden en minstens 40 gewonden, waaronder een paar zeer zware.

2010 De gletsjervulkaan Eyjafjallajökull op IJsland barst uit. In grote delen van Europa wordt het vliegverkeer dagenlang volledig stilgelegd vanwege de aswolken die de vliegtuigen kunnen beschadigen.

2003 Begin van de Irakoorlog. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië beginnen een invasie in Irak met als doel massavernietigingswapens op te sporen (die er niet zijn) en Saddam Hoessein te verdrijven.

1921 De bevolking van Oberschlesien (Opper-Silezië) kiest in een referendum massaal voor de hereniging met Duitsland. Maar Polen weigert te buigen. Nadat een aantal Duitse burgers door de Polen worden vermoord, proberen 15 000 vrijwilligers van de Freikorps, onder bevel van generaal Franz Hofer (1862-1939), de verdediging van de steden en de bescherming van de inwoners te organiseren. Ze worden onmiddellijk teruggefloten door de regering van Weimar. Op 24 november laat de minister van Binnenlandse Zaken ze ontwapenen.

1920 De voorzitter van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) Berten Pil (1892-1940) organiseert het Zoldercongres, dat de traditie van de oude Heel-Nederlandse Studentencongressen wil verderzetten. Pil richt als KVHV-voorzitter ook een brief aan de paus, om aan te klagen dat studenten die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de vernederlandste Gentse universiteit hadden gestudeerd, na 1918 aan de KULeuven worden geweigerd.

1918 Op het geruchtmakende proces van de 6de legerafdeling aan de IJzer wordt Frans van der Linden vrijgesproken. Deze Antwerpse student (Sint-Ignatiushogeschool) was lid van de studentengilde Eigen Taal Eigen Zeden. In 1911 is hij medestichter en voorzitter van de oud-studentenbond De Vlaamse Telgen en een paar jaar later sluit hij aan bij de Katholieke Vlaamse Wacht te Antwerpen. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldt Van der Linden zich als vrijwilliger. Aan het IJzerfront richt hij een Vlaamse studiekring op en wordt verantwoordelijke voor de geheime Frontbeweging binnen het 3de regiment karabiniers. Van der Linden lanceert de kreet ‘Omver en erover’, nadat de Belgische legerleiding een manifestatie van Vlaamse soldaten in Hoogstaden gewelddadig uiteendreef. Deze leuze wordt de slogan van de Frontbeweging.

Na een ‘vliegtocht’ (aanplakken van Vlaamse pamfletten) te Hondschote wordt hij door de militaire veiligheidsdienst aangehouden op verdenking van ‘het in gevaar brengen van de veiligheid van de staat’. Na zijn vrijspraak op 20 maart wordt hij terug naar een gevaarlijke sector van het IJzerfront gestuurd. Enkele maanden later, tegen het einde van de oorlog wordt hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij op 3 november, enkele dagen voor de wapenstilstand sterft aan de gevolgen van de Spaanse griep. Hij is dan 24.

1899 Ook hier naar de gelijkheid van man en vrouw? Martha M. Place (49) is de eerste vrouw op de elektrische stoel. Vorige vrouwen die tot de doodstraf op de elektrische stoel waren veroordeeld werden allemaal begenadigd. Zij niet. Ze wordt geëxecuteerd in de Sing Sing Correctional Facility voor de moord op haar stiefdochter Ida Place.

Martha Place werd geboren als Martha Garretson op 18 september 1849 in Readington Township (New Jersey). Place wordt op 23-jarige leeftijd door een slee op het hoofd getroffen. Haar broer getuigt op haar proces dat ze nooit helemaal hersteld is en dat ze door het ongeluk mentaal onstabiel is geworden. In 1893 verhuist Martha naar New York en gaat als huishoudster werken voor een man genaamd William W. Place. Ze trouwt later dat jaar met hem. Hij had een dochter, Ida, uit een eerder huwelijk. De relatie tussen Martha en haar stiefdochter is barslecht.

Op de avond van 7 februari 1898 arriveerde William Place in zijn huis in Brooklyn, New York, en wordt door Martha aangevallen met een bijl. William ontsnapt en rent om hulp. Als de politie arriveert, vonden ze Martha Place in kritieke toestand na een zelfmoordpoging met gas. Boven ontdekten ze het lichaam van de 17-jarige Ida Place, liggend op een bed, met bloed uit haar mond. Martha Place wordt in het ziekenhuis opgenomen en gearresteerd wegens moord. Ze schreeuwt haar onschuld uit, in afwachting van haar proces. Maar ze wordt schuldig bevonden aan de moord op haar stiefdochter Ida en ter dood veroordeeld. Haar man is kroongetuige tegen haar.

De gouverneur van de staat New York, Theodore Roosevelt, werd gevraagd het doodvonnis van Place om te zetten, maar hij weigert. Omdat ze nog nooit een vrouw in de elektrische stoel hebben geëxecuteerd, bedacht de beul Edwin Davis een nieuwe manier om de elektroden op haar te plaatsen, en besloten ze haar jurk open te snijden en de elektrode op haar enkel te plaatsen. Ze was op slag dood. Martha Place werd begraven op de familiebegraafplaats in East Millstone (New Jersey) zonder religieuze ceremonie.

1852 Het boek De negerhut van Oom Tom van Harriet Beecher Stowe wordt gepubliceerd. Het werk gaat over de lotgevallen van een aantal slaven in en om een plantage in de Amerikaanse staat Kentucky. Het is een aanklacht tegen de slavernij en wordt een wereldsucces.

1834 Verkoop in Brussel van de paardenstoeterij van prins Willem, zoon van koning Willem I, en de latere koning Willem II. Een aantal orangisten uit onze streken hadden een inschrijving geopend op de vier

belangrijkste paarden te kopen en als geschenk aan te bieden aan de prins van Oranje. Het Brusselse dagblad Le Lynx, van orangistische strekking, publiceert de lijst van de intekenaars, waaronder veel leden van de adel. De krant wijst op de gehechtheid van de bevolking aan het huis van Oranje en de eenheid der Nederlanden. Dit lokt in Brussel zware ongeregeldheden uit. De kantoren van het dagblad en ook de woningen van verscheidene orangisten worden geplunderd en vernield. De politie kijkt toe.

1828 Geboorte in Kien (Telemark) van de Noorse toneelschrijver en dichter Henrik Ibsen, auteur van drama’s met filosofische en sociale grondslag (Brand, Peer Gynt, Een poppenhuis, Hedda Gabler). Hij presenteerde zichzelf als een ‘aristocratische anarchist’. Hij overlijdt in 1906 op de leeftijd van 78.

1912 Uitgeput slaan de Engelse ontdekkingsreiziger Robert Scott en zijn laatste twee metgezellen hun tent op op de Ross Barrier, vlakbij de Zuidpool, en ontspannen zich daar voor de laatste keer. Negen dagen later sterven ze.

1919 In Moskou geeft de bolsjewistische partij toestemming voor de publicatie van een sociaal-revolutionaire krant met de titel Delo Naroda (Het belang van het volk). Deze wordt negen dagen later verboden, omdat zij vrije instellingen eist.

-43 Geboorte in Sulmona, in Midden-Italië, van de Romeinse dichter Ovidius, voluit Publius Ovidius Naso, auteur van Metamorfosen, Heroides, De kunst van het liefhebben, enz.