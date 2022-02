23 februari. Net binnen: Leo Baekeland, uitvinder bakeliet, overleden

Elk jaar In Rusland, Wit-Rusland, Kirgizië en Tadzjikistan Dag van de Verdedigers van het Vaderland (День защитника Отечества), een nationale feestdag (vrije dag).

Centraal staan de prestaties van de strijdkrachten. De officiële viering van de dag bestaat dan ook uit militaire parades en optochten ter ere van de veteranen. In principe worden op deze dag zowel de mannen als de vrouwen geëerd die in militaire dienst zitten of zaten. In de praktijk is het meer een ‘Mannendag’ geworden, als tegenhanger van Internationale Vrouwendag op 8 maart. Vrouwen geven presentjes en kaarten aan de mannen in hun leven, in het bijzonder aan hun echtgenoten of vriendjes, vaders en zonen en daarnaast ook aan hun mannelijke collega’s.

1987 Officieel begin van de (zelf)censuur inzake islam. Tijdens een live uitgezonden telefoongesprek in de VARA-actualiteitenrubriek Achter het Nieuws vraagt de Nederlandse minister Hans van den Broek aan eindredacteur-presentator Paul Witteman om een satirisch item van Rudi Carrell over de Iraanse leider Khomeini niet uit te zenden. Carrell liet zien hoe Khomeini – zogenaamd – werd toegezwaaid met damesondergoed. In Duitsland had het item een diplomatieke rel veroorzaakt. Witteman buigt het hoofd en besluit het onderwerp te schrappen uit zijn uitzending.

1956 Geboortedag in Den Haag van Sylvia Millecam, actrice, comédienne en presentatrice. Ze was twee jaar achter elkaar de ‘populairste vrouw van Nederland’ en kreeg in Vlaanderen grote bekendheid door haar rol in de film Hector, over en met Urbanus. Verder was ze te zien op televisie in onder meer Ook dat nog (KRO), De Sylvia Millecam Show (RTL4), Miss Millecam, Knoop in je zakdoek (Teleacen) in films als De gulle minnaar, Come back. Ze overleed in 2001 aan borstkanker. Alje Kamphuis schreef haar biografie: Sylvia Millecam: op gevoel.

1949 Tijdens een vergadering van het Centraal Comité van de Franse communistische partij (PCF), verklaart secretaris-generaal Maurice Thorez dat in geval ‘het Sovjetleger bij zijn verdediging van de zaak van de volkeren, van de zaak van het socialisme, ertoe zou gebracht worden de aanvallers te achtervolgen tot op onze bodem’ de Franse communisten zullen kiezen voor een collaboratiepolitiek met de Sovjets. De Belgische communisten volgen eenzelfde pad. Dit wordt ook de ‘vierde collaboratie’ genoemd, tijdens de Koude Oorlog, na de collaboraties tijdens de Franse Revolutie (1795-1814), de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).

1944 Overlijden In Beacon (Florida) van Leo Baekeland, Vlaams-Amerikaanse chemicus, geboren in Sint-Martens-Latem, en uitvinder van onder meer bakeliet, een van de eerste kunststoffen. In Gent, Edegem, Kapellen, Ekeren en andere plaatsen zijn straten naar hem genoemd.

1932 Zes Vlaamse Kamerleden (vier katholieken, een socialist en een Vlaams-nationalist) interpelleren over de bestuurlijke amnestie. De regering beloofde een onderzoek en richt in september 1932 een adviescommissie op, de zogenaamde Commissie Colson. Toen bekend werd dat een aantal ambtenaren mogelijkerwijze opnieuw in dienst zou kunnen komen, beginnen Belgische oud-strijdersverenigingen, de zogenaamde Fraternellen, daartegen te ageren. Zij organiseren op 31 december 1933 een manifestatie in Brussel, dringen de neutrale zone rondom het parlementsgebouw binnen en dreigen het te bestormen. Koning Albert I schrijft op 3 januari 1934 een brief aan de premier. Hij stelt een compromis voor dat minder ver gaat: een commissie van beroep, bestaande uit magistraten, moet over ieder geval afzonderlijk beslissen. De regering sluit zich hierbij aan. Dat wordt dan de Commissie Goddijn, opgericht op 6 januari 1934. Maar eind 1934, bij de bekendmaking van het verslag van die commissie dreigt nieuwe belgicistische agitatie. Het probleem van de bestuurlijke amnestie bleef verder etteren.

1919 De oud-strijder en socialist Benito Mussolini (1883-1945) richt op de Piazza San Sepolcro in Milaan een eigen beweging op, de Fasci Italiani di Combattimento (Italiaanse strijdgroepen). De leden, die zich ‘fascisten’ noemden, dragen een zwart hemd. In 1921 zal de beweging worden omgezet in een politieke partij: de Partito Nazionale Fascista (PNF).

1917 De Russische Revolutie barst los in Petrograd (nieuwe naam van Sint-Petersburg), de hoofdstad van Rusland. Op 2 maart noteert tsaar Nikolaas II in zijn dagboek: ‘Rondom mij is alles verraad, lafheid en barbarij’. Enkele uren later wordt hij gedwongen af te treden.

1905 Paul Harris sticht in Chicago de Rotary Club.

1872 Geboorte in Antwerpen van Lodewijk Severeijns, effectenmakelaar, Vlaams-nationalist en activist. Hij kwam uit Antwerpse Vlaamsgezinde kringen, sluit zich tijdens de Eerste Wereldoorlog aan bij het radicale Vlaamse activisme en wordt lid van de Raad van Vlaanderen. Het feit dat hij werkzaam was in de financiële wereld, bevorderde zonder twijfel zijn belangstelling voor de economische aspecten van de Vlaamse problematiek. Dat blijkt uit een aantal invloedrijke en op grote schaal verspreide brochures die hij schrijft onder het pseudoniem van Claudius Severus.

Hierin stelt hij de economische en sociale achterstand van Vlaanderen aan de kaak en brandmerkt hij het vooroorlogse Belgische bestel als schuldige. Na de oorlog wijkt hij eerst uit naar Nederland. Hij wordt bij verstek ter dood veroordeeld. Hij verhuist naar Duitsland waar hij nog contact onderhoudt met andere uitgeweken activisten maar, door de afstand, weinig rechtstreekse invloed heeft op de Vlaamse beweging. Severeijns keert nog terug naar Vlaanderen en vestigt zich na de Tweede Wereldoorlog in het Brusselse. Hij overlijdt in 1957.

1836 Mexicaanse troepen onder leiding van generaal Santa Ana belegeren The Alamo in San Antonio, Texas. Het fort houdt dapper stand tot 6 maart. Toen was de munitie op. Alle 145 Texanen, waaronder de aanvoerders Davy Crockett en Jim Bowie, worden bij de laatste bestorming gedood. Het is één van de bekendste gebeurtenissen in de geschiedenis van Texas.

1685 Geboorte in Halle an der Saale (Saksen-Anhalt) van de Duitse componist en organist Georg Friedrich Händel. Samen met Johann Sebastian Bach (1685-1750) wordt hij beschouwd als één van de grootste componisten van zijn tijd. In Londen kent zijn opera Rinaldo (1711) een ongekend succes. Hij blijft er wonen, in koninklijke dienst. Händel componeerde meer dan 610 werken, waaronder 42 opera’s, 29 oratoria, en meer dan 120 cantates, trio’s en duetten, onder meer The messiah, Te deum, Israel in Egypt, Rodrigo, Samson. Vele daarvan worden nog altijd uitgevoerd, zo de suite Water Music, gecomponeerd voor een boottocht van koning George I op de Theems op 17 juli 1717. Hij was de laatste jaren van zijn leven blind en overleed in 1759. Händel was en vermogend man. Zijn fortuin schonk hij voor de helft weg aan een nicht in Gotha. De rest ging naar enkele neven, een tante, zijn bedienden, een bevriende weduwe en zijn dokter.