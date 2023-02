26 februari. Net binnen: Victor Hugo geboren, schrijft Les Misérables, pleit voor zelfbeschikkingsrecht volkeren

2018 Overlijden in Elst (Utrecht) van Mies Bouwman (88), waarschijnlijk de meest populaire televisiepresentatrice uit het Nederlands taalgebied. Zie Vandaag van 26 februari 2022.

2011 De Vlaamse komische serie FC De Kampioenen komt na 21 jaar definitief ten einde.

1993 In de parkeergarage onder het New York City World Trade Center, beter bekend als de Twin Towers, ontploft een bestelbus met 1500 kg explosieven. Zes mensen sterven, meer dan 1000 personen raken gewond. Deskundigen verbazen zich over het feit dat de fundamenten van het gebouw niet zijn aangetast. Doel van de aanslag was om één van de torens van het WTC te laten omvallen. Bij een nieuwe aanslag in 2001 – met passagiersvliegtuigen – wordt het WTC alsnog volledig verwoest.

De daders van de aanslag in 1993 zijn de Arabische moslim-extremisten Mohammed Salmeh, Ahmad Ajaj, Nidal Ayyad, en Mahmud Abouhalima. Ze krijgen in 1994 levenslang. Als hoofddader wordt vanaf april 1993 gezocht naar Ramzi Ahmed Yousef, een Koeweits/Pakistaans terrorist. Na zijn arrestatie in Pakistan in 1995 blijkt Yousef het brein te zijn achter meerdere mislukte, allemaal door Al Qaeda gefinancierde aanslagen. Doelwitten waren onder andere de Pakistaanse president Benazir Bhutto, de Amerikaanse president Clinton, elf vliegtuigen, paus Johannes Paulus II en het CIA-hoofdkwartier. In 1997 krijgt ook Ramzi Ahmed Yousef levenslang.

1991 De Iraakse leider Saddam Hoessein kondigt het terugtrekken aan van de Iraakse troepen uit Koeweit. Hiermee komt de Eerste Golfoorlog tot een einde. De Tweede Golfoorlog is de oorlog die in 2003 begon met de internationale, voornamelijk Amerikaans-Britse invasie in Irak.

1990 De Tsjechoslowaakse president Václav Havel brengt een bezoek aan de Sovjetpresident Michail Gorbatsjov. De twee staatshoofden bereiken een akkoord over de terugtrekking van Sovjettroepen uit Tsjechoslowakije tegen 1 juli 1991.

1990 Violeta Barrios de Chamorro (°1929) van de Unie van Nationale Oppositie (UNO) verslaat Daniel Ortega van het Sandinistisch Front in de presidentsverkiezingen in Nicaragua. Einde van de regering van de sandinisten Op het Amerikaanse continent was ze de derde vrouw die de functie van staatshoofd en regeringsleider bekleedde, na Isabel Perón in Argentinië en Lidia Gueiler Tejada in Bolivia.

1964 Overlijden in Antwerpen van Arnold J. Hendrix (97), Vlaams apotheker en politicus. Hij wordt geboren in Peer (Limburg) en studeert voor apotheker aan de KULeuven. Hij is er actief in Met Tijd en Vlijt, richt in Limburg studentenbonden op en organiseert er gouwdagen. Samen met Lodewijk Plessers sticht hij in 1885 de Limburgse Gouwgilde en ijverde voor de vernederlandsing van het openbare leven, vooral van het provinciebestuur, in Limburg.

Na zijn studies vestigt Hendrix zich in 1890 als apotheker te Antwerpen, waar hij bevriend raakt met Lieven Gevaert en zeer actief blijft in de Vlaamse culturele beweging. Hij was tot 1914 voorzitter van het Katholiek Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond (KVOHV). Daarnaast was Hendrix lid van de Nederduitse Bond. Hij ijvert voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Als in 1912 met financiële steun van Gevaert te Antwerpen de Sint-Lutgardisschool en in 1929 het Sint-Lievenscollege starten, wordt Hendrix voorzitter van hun beheerraad. Hendrix werkte ook mee aan de oprichting van de uitgeverij De Standaard en van de Standaard Boekhandel. Van 1933 tot zijn overlijden is hij voorzitter van de beheerraad van NV De Standaard. Hij is ook medestichter en eerste voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België.

1954 Geboorte in Istanboel van de Turkse politicus Recep Tayyip Erdogan, een soennitische islamiet. In 2014 werd hij president van Turkije. Daarvoor was hij van 2003 tot 2014 Turks premier en van 1994 tot 1998 burgemeester van Istanboel. Autoritaire bestuurder met dictatoriale drang, bekritiseerd vanwege onder andere mediacensuur, vermeende verkiezingsfraude, hardhandig uitschakelen van tegenstanders en de omstreden bouw van ‘s werelds grootste paleis in beschermd bosgebied. Na een mislukte staatsgreep tegen hem in 2016 vergroot hij nog zijn macht. Hij komt in conflict met onder meer Nederland, Duitsland en Zweden door zijn eigengereid optreden in de NAVO.

1947 Geboorte in Dagenham (Essex) van Sandie Shaw, artiestenaam van Sandra Ann Goodrich, een van de populairste Engelse zangeressen uit de jaren 1960. Bekende nummers van haar zijn onder meer Long live love, Puppet on a string (waarmee ze het Eurovisie Songfestival 1967 wint), Girl don’t come, Tomorrow, Message understood, I know, Tell the boys, Hand in glove, Nothing less than brilliant. Ze treedt vaak blootvoets op en trouwt in 1968 met modeontwerper Jeff Banks. Eind jaren 1970 bekeert ze zich tot het boeddhisme. Autobiografie: The world at my feet.

1945 Voor de eerste keer wordt Omloop Het Volk (nu ‘Het Nieuwsblad’) gereden.

1932 Geboorte in Kingsland (Arkansas) van countryzanger en acteur Johnny Cash. Bekende nummers van hem zijn onder meer A boy named Sue, Folsom Prison blues, I walk the line, Ring of fire, Sunday morning coming down, The chicken in black, Girl from the north country (met Bob Dylan). Hij was van 1968 tot haar dood getrouwd met June Carter en zong met haar een reeks duetten. Hij overlijdt in 2003, op zijn 71ste.

1925 Geboorte in Rotterdam (Zuid-Holland) van acteur en regisseur Kees Brusse. Theater, radio, televisie en film. TV-series: Pension Hommeles, Maigret, Mensen zoals jij en ik, ‘t Schaep met de 5 pooten, Dagboek van een herdershond, De erfenis. Films: Dakota, VD, Dokter Pulder zaait papavers, Blue movie, De overval, Ciske de rat, Rooie Sien, Vader is zo stil de laatste tijd. Woonde van 2002 tot 2013 in Australië, maar overleed in 2013 in Laren (Noord-Holland).

1848 De Februari-omwenteling leidt tot de Tweede Franse Republiek en doet heel Europa beven. De koningen Leopold I en Willem II zeggen elkaar steun toe in geval van moeilijkheden. België en Nederland beseften voor de eerste maal sedert 1830 dat niet alle bruggen waren opgeblazen.

1802 Geboorte in Besançon (Franche-Comté) van de Franse auteur en politicus Victor Hugo, als zoon van een generaal van Napoleon. Deze bijzonder invloedrijke Franse auteur schreef romans, gedichten, toneelstukken en essays, waaronder Les misérables, Cromwell, Hernani, Les burgraves, De klokkenluider van de Notre Dame. Meerdere zangers (onder andere Georges Brassens) hebben gedichten van Hugo op muziek gezet. Vele van zijn romans zijn verfilmd, Les misérables zelfs 20 keer. Als politicus strijdt hij tegen de doodstraf, voor gratis openbaar onderwijs en algemeen kiesrecht. Dat levert hem de haat op van keizer Napoleon III die hem in 1852 verbant. Hugo vlucht eerst naar Brussel, dan naar het kanaaleiland Guernsey. Hij keert pas in 1870 terug naar Frankrijk. Victor Hugo blijft beroemd als hartstochtelijk verdediger van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren en van de Verenigde Staten van Europa, frontaal tegen het Frans staatsnationalisme in. Hij overlijdt in 1885 op de leeftijd van 83.