27 maart. Net binnen: Geert Wilders brengt een anti-islam film uit op internet

2008 Geert Wilders brengt zijn omstreden anti-Koranfilm Fitna uit op het internet, eigenlijk een kortfilm van 16 minuten. De film bestaat uit compilaties over de Koran, afgewisseld met archiefbeelden. Alle omroepen weigerden Fitna op televisie uit te zenden. Wilders bracht de film dan maar zelf op internet. Nog geen drie uur na de lancering was de film reeds drie miljoen keer bekeken.

Nog voordat de film was verschenen, zorgde deze voor commotie in de moslimwereld. Zo liet Iran weten dat er consequenties zouden volgen mocht de film daadwerkelijk worden uitgezonden. In Pakistan werd de beveiliging van Nederlandse diplomatieke vestigingen en bedrijven opgevoerd uit angst voor woedende moslims. De Arabisch-Europese Liga kondigde aan met een ‘tegenfilm’ te komen. Televisiemakers Ersin Kiris en Vincent van der Lem kwamen inderdaad met De Tegenfilm, een 28 minuten durend verslag waarin Kiris op zoek gaat naar ‘de grenzen van vrijheid van meningsuiting’.

De islamitische organisatie Hizb ut-Tahrir besloot naar aanleiding van het nieuws over de productie van de film folders uit te delen tegen ‘lasterwerk van de islam’. De Taliban dreigde met aanvallen op de Nederlandse soldaten in Afghanistan. De Nederlandse minister-president Jan Peter Balkenende (CDA) sprak van ‘een forse crisissituatie’. Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) vroeg burgemeesters extra alert te zijn in verband met de film. Fitna kreeg ook onverwachte bijval. Zo noemde minister Ella Vogelaar (PvdA) de film goed voor het integratiedebat.

1995 In Milaan wordt Maurizio Gucci (46) doodgeschoten voor zijn kantoor. Hij was een Italiaanse zakenman en voormalig hoofd van het modehuis Gucci, kleinzoon van de oprichter van het bedrijf, Guccio Gucci. Hij werd vermoord door een huurmoordenaar, betaald door zijn ex-vrouw Patrizia Reggiani. In 1998 werd ze veroordeeld tot 29 jaar gevangenisstraf wegens het beramen van de moord, straf die nadien door het Hof van beroep werd verlaagd tot 26 jaar.

In 2005 overtuigden de advocaten van Reggiani, ondanks regels tegen huisdieren in de gevangenis, de overheid om haar fret als huisdier bij haar te laten wonen. In oktober 2011 kwam ze in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating in het kader van een programma voor vrijwillige arbeid, maar ze weigerde en zei: ‘Ik heb nog nooit van mijn leven gewerkt en ik ga er nu zeker niet aan beginnen’. Wegens goed gedrag werd ze in oktober 2016 vrijgelaten na 18 jaar gevangenisstraf. Ze bleef in Milaan wonen en wordt er nog regelmatig gezien met haar papegaai op de schouder.

1977 Een Amerikaanse en een Nederlandse jumbojet botsen door zware mist op elkaar op het vliegveld van Tenerife (Canarische Eilanden). 583 mensen komen om.

1968 Overlijden in Novosjolovo van Joeri Gagarin (34), Russisch kosmonaut en de eerste mens in de ruimte. Hij komt om het leven bij een ongeluk met een MiG-15 straaljager tijdens een routinetrainingsvlucht nabij Moskou.

1964 Het door jezuïeten geleide weekblad De Linie stopt ermee. Hiermee komt de weg vrij voor de uitgave van De Nieuwe, uitgegeven door enkele gewezen lekenredacteuren van De Linie onder de leiding van Mark Grammens.

1958 De gewezen rechterhand van Stalin, Nikita Chroesjtsjov (1894-1971), wordt premier van de Sovjet-Unie.

1937 In Rotterdam wordt het Stadion Feijenoord, De Kuip, officieel in gebruik genomen. Feyenoord speelt een wedstrijd tegen Beerschot en wint met 5-2.

1924 Adolf Hitler wordt veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf.

1950 Eerste steen voor de nieuwe Opel-fabriek in Antwerpen, in het kader van het Marshallplan. Een van de voorwaarden die de Amerikaanse eigenaars oplegden voor de herstart van de fabriek was: geen Belgische subsidies voor het maken van films in eigen land…

1918 Waarschijnlijk het eerste van een grote reeks munitiedrama’s tegen het einde van en na de Eerste Wereldoorlog: in Nieuwenhove (Waregem) spelen kinderen met een gevonden 75mm obus. De ontploffing berooft 16 kinderen van het leven, op één na allemaal tussen 7 en 13 jaar.

1899 Guglielmo Marconi brengt een draadloze radioverbinding tot stand over het Kanaal.

1883 De 18-jarige student Adolf Pauwels organiseert met groot succes een Vlaamse studentenlanddag in Antwerpen en op 10 september 1883 ook in Mechelen. Deze beide dagen bevestigden de weer groter wordende invloed van de studentenbeweging die na het overlijden van Albrecht Rodenbach (1856-1880) nog geen tweede adem had gevonden. Ze waren het begin van een hele reeks, gevolgd en aangevuld door gouwdagen en hebben stimulerend gewerkt op de totstandkoming van de taalwetgeving en de dynamiek van de Vlaamse Beweging.

1871 In Edinburgh wordt de eerste officiële rugbyinterland uit de geschiedenis gespeeld. Schotland wint op Raeburn Place van Engeland.

1845 Geboorte in Remscheid (Noordrijn-Westfalen) van Wilhelm Conrad Röntgen. Deze Duitse natuurkundige ontdekte de ‘röntgenstralen’ en krijgt hiervoor in 1901 de eerste Nobelprijs voor Natuurkunde.

1816 Tussen Knokke en Heist strandt het Russische zeilschip Le Patriarche. Van de 28 opvarenden komen er 7 om het leven.

1802 De Vrede van Amiens (Picardië) maakt een einde aan de oorlog tussen Groot-Brittannië en de Franse republiek die begonnen was met de Franse oorlogsverklaring van 1793. Het ‘Bataafse Gemenebest’, zoals het met Frankrijk collaborerende Noord-Nederland toen heette, raakte aan de onderhandelingstafel Ceylon definitief kwijt, maar kreeg de Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika terug.

1679 Overlijden in Utrecht van Abraham Mignon (38), Zuid–Nederlands kunstschilder, bekend gebleven voor zijn weelderige en uiterst gedetailleerde stillevens met felle kleurcontrasten.

1537 Einde van de Staten-Generaal die Maria van Hongarije, landvoogdes van de Nederlanden, op 24 maart heeft samengeroepen rond de bedeaanvraag. Dit is een belasting ten bedrage van 1,2 miljoen Carolusgulden die haar broer keizer Karel V haar vraagt op te leggen. Hiermee moet zij snel een leger op de been brengen, maar de nieuwe belasting vormt de directe aanleiding voor een Gentse Opstand. Maria en de president van de Geheime Raad, Lodewijk van Schore, dringen aan op de noodzaak om de Franse overweldigers te verdrijven en doen ook beroep op de gehechtheid van de gewesten aan hun privileges. Brabant verklaart zich bereid tot de verdediging van onze gewesten bij te dragen, omdat al de provinciën ‘makende een corpus’ solidair moeten zijn. De Staten besluiten een maandelijkse belasting van 200 000 Carolusgulden te bewilligen, als soldij van een leger van 30 000 man. Alle Nederlandse gewesten stemmen zonder morren in, maar Gent niet. Het zit al met een schuldenberg (boetes wegens opstandigheid), geërfd uit de Bourgondische periode. Kasselrij Kortrijk, het Land van Waas, en Ninove sluiten zich bij Gent aan.

1309 De Franse paus Clemens V excommuniceert Venetië en al zijn inwoners. De stad stelt zich naar zijn smaak te onafhankelijk op ten aanzien van de Kerk en hanteert een voor die tijd hoge mate van intellectuele vrijheid.