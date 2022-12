28 december. Net binnen: Guy Héraud overleden, bezieler van het Europa der volkeren

2016 Overlijden in Los Angeles (Californië) van de Amerikaanse actrice, zangeres en danseres Debbie Reynolds. Ze sterft een dag na het overlijden van haar dochter Carrie Fisher (1956-2016) waarover we het gisteren hadden. Ze kreeg een Oscar voor The unsinkable Molly Brown. Andere films: Singin’ in the rain. The singin nun, Wedding bell blues, How the West was won, Divorce American style, What’s the matter with Helen?, Mother, The bodyguard, Behind the candelabra, enz. Op televisie was ze onder meer te zien in haar eigen The Debbie Reynolds show. Ze zong: Tammy, Moonglow, A very special love, enz.

2012 Overlijden in Gent van Jacques Vandersichel (80), vanaf 1962 Vlaams televisiejournalist. De laatste jaren van zijn loopbaan was hij directeur van de Wereldomroep, tot 2011 bekend onder Radio Vlaanderen Internationaal.

2006 De Unie van Islamitische Rechtbanken wordt door troepen van het Somalische regeringsleger en het leger van Ethiopië uit de Somalische hoofdstad Mogadishu verjaagd.

2003 Overlijden in Pau (Aquitaine) van Guy Héraud (83), jurist, hoogleraar, voormalig voorzitter van de Franse Europese Federalistische Partij en theoreticus van het ‘Europa der Volkeren’. Zijn hele leven lang militeerde hij voor het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Auteur van onder meer Peuples et Langues d’Europe (1968), Les principes du fédéralisme et la fédération européenne (1968), Fédéralisme et Communautés ethniques (1971). Héraud had grote belangstelling voor de Vlaamse Beweging, waarin hij een na te volgen model zag voor andere volkse ‘heropstandingsbewegingen’. Ik herinner me hoe hij zijn boek L’Europe des ethnies (1963) kwam voorstellen in Antwerpen, in de zaal van de VTB, ingeleid door Dr. Karel Delahaye (1921-1971), toen voorzitter van de Volksunie in Antwerpen.

1986 Overlijden te Amsterdam van Jan Nieuwenhuys (64), Nederlands kunstschilder, vooral bekend als een van de oprichters van de groep CoBrA in 1948.

1975 Start van de publieke radiozender Hilversum 4 (later Radio 4), de klassieke muziek- en cultuurzender van Nederland. Ontstond na een succesvolle lobby van de Stichting Nederland Muziek, een actiegroep van ontevreden radioluisteraars. De zender wordt geopend door de Veronica Omroep Organisatie, die tevens haar debuut maakt als publieke omroep, na haar afscheid op 31 augustus 1974 als zeezender.

1974 Overlijden in Enniscorthy (Ierland) van de Ierse nationalist Stephen Hayes (72), voormalig IRA-stafchef van april 1939 tot juni 1941.

1971 Geboorte in Amsterdam van de zangeres-songwriter en presentatrice Anita Doth. Groep: 2 Unlimited, met Ray Slijngaard, tot 1996. Bekende nummers: No limit, Twilight zone, Faces, Tribal dance, Jump for joy, Here I go, No one, Universe. Ze kondigde in 2009 een comeback aan als duo met Ray Slijngaard onder de naam Ray & Anita, maar de comeback werd verstoord toen bij Anita borstkanker werd gevonden. Docente op de Herman Brood Academie (popacademie) in Utrecht.

1969 Geboorte te Helsinki van Linus Torvalds, Fins informaticus, ontwerper van het computerprogramma Linux. Hij behoort tot de Zweedssprekende minderheid in Finland, maar woont sinds 2008 in de Verenigde Staten en heeft zich in 2010 laten naturaliseren tot Amerikaan.

1959 Overlijden in Madrid van Ante Pavelić (70), een Kroatisch leider, stichter van de nationaal-revolutionaire Ustaša-beweging en vervolgens van de Kroatische staat die in 1941 werd opgericht met de steun van Duitsland en Italië. In mei 1945 werd hij verbannen, emigreerde eerst naar Argentinië en vestigde zich daarna in Spanje.

1956 Geboortedag van de Britse violist Nigel Kennedy, in Brighton. Geniale violist met een gevarieerd repertoire, van klassiek (‘dead guys’ stuff’) tot Jimi Hendrix-bewerkingen en jazz. Begon viool te spelen op zijn vijfde, en maakte op zijn 16de zijn debuut in New York. Begeleidingsband: The Kennedy Experience. Anderzijds: een omstreden enfant terrible, zelfbenoemd socialist, uitgesproken liefhebber van cannabis en van de voetbalclub Aston Villa. Hij wil sinds 1997 liefst kortweg Kennedy worden genoemd.

1941 Het Sovjetleger verovert de steden Kertsj en Feodosija op de Krim, die sinds november bezet waren door de Wehrmacht. In het militair hospitaal van Feodosija worden 160 gewonde Duitse soldaten afgeslacht. Degenen die niet ter plekke worden neergeschoten, sleurt men uit hun bed, werpt hen door het raam naar buiten, kleedt hen helemaal uit en overgiet ze vervolgens met water. Waarna ze doodvriezen.

1938 Geboorte in Emmen (Drenthe) van dierentuindirectrice en ondernemer Aleid Rensen (Aleida Digna Rensen-Oosting). Ze bouwde van 1970 tot 1995, samen met haar echtgenoot architect Jacob Rensen, het Noorder Dierenpark in Emmen uit tot een topattractie, voorloper van Wildlands Adventure Zoo. Zakenvrouw van het jaar 1991. Culturele prijs van Drenthe 1974. Ze schreef: De verdwenen dierentuin. Voorzitster van de Stichting Het Drentse Landschap (1996-2006). Ereburger van Emmen. Ze was de dochter van Willem Oosting (1906-1983), die in 1935 de dierentuin in Emmen begon. Ze overleed in 2016 op de leeftijd van 77.

1937 Overlijden te Parijs van Maurice Ravel (62), Franse componist en pianist met een Baskische moeder en een Zwitserse vader. Bekendste werken: Boléro, Gaspard de la nuit, Miroirs, Le rouet. Voor de Ballets Russes van Sergej Diaghilev schreef Ravel in 1912 het grootschalig opgezette ballet Daphnis et Chloé. In 1913 leerde Ravel Igor Stravinsky kennen, met wie hij samen Moessorgski’s onvoltooide opera Chovansjtsjina bewerkte.

1923 Overlijden in Parijs van de Franse ingenieur en architect Gustav Eiffel (1832-1923). Zie Vandaag van 15 december.

1921 Nadat hij een paar maanden eerder benoemd was tot professor in Saint-Cyr, wordt kapitein Charles de Gaulle (1890-1970) vader van een jongen, die hij Philippe noemt ter ere van maarschalk Pétain.

1919 Na de onderbreking van de Eerste Wereldoorlog worden de jaarlijkse Vlaamse wetenschappelijke congressen voortgezet. Zo op 27 en 28 december 1919 het 18de Natuur- en Geneeskundig Congres. In 1920 wordt ook met succes de traditie van de Vlaamse filologencongressen hervat. Bovendien ontstond in 1920 onder impuls van Jef Goossenaerts (1882-1963) de Gezamenlijke Regelingscommissie, die de verschillende naast elkaar werkende congressen (er waren er nog meer dan de twee genoemde) een meer gecentraliseerde werking moest geven. Goossenaerts werd de bezielende secretaris en bleef dit tot 1944.

1908 Aardbeving op Sicilië en omliggende gebieden, gevolgd door een enorme vloedgolf. De steden Messina en Reggio Calabria zijn volledig verwoest. Ruim 100 000 mensen verliezen het leven.

1884 Geboorte in Luik van Joseph Pholien, Waals christendemocratisch politicus. Gewezen senator, minister van Justitie en premier van België. Het was hij die de repressie na de Tweede Wereldoorlog karakteriseerde als een ‘justice de roi nègres’. Hij overleed in 1968 op de leeftijd van 83.

1719 Clément de Guer-Malestroit, markies de Pontcallec, oprichter en leider van een beweging voor de bevrijding van Bretagne, wordt gearresteerd in Lignol (Morbihan). Drie maanden later zal hij samen met zijn metgezellen in Nantes worden onthoofd. Hij was 40.

Koop nu Vandaag in de loop der jaren in de Doorbraak-boekhandel.