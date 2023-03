29 maart. Net binnen: poolreiziger Robert Scott vriest dood

2010 In de ochtendspits plegen moslimterroristen uit Tsjetsjenië in de metro van Moskou twee zelfmoordaanslagen. Die kosten aan 40 mensen het leven en verwonden meer dan 100 personen. Een derde explosie was gepland rond 9u30 lokale tijd, maar vond niet plaats. Twee dagen later was er wel nog een aanslag in Kizljar (Dagestan) waarbij 12 mensen om het leven kwamen.

1992 Presidentskandidaat Bill Clinton zegt dat hij marihuana heeft gerookt, maar nooit geïnhaleerd. Als Clinton het zegt, moet het waar zijn.

1990 De Kamer keurt het wetsvoorstel Herman-Michielsens-Lallemand goed met 126 stemmen voor, 69 tegen en 12 onthoudingen. Hiermee wordt zwangerschapsonderbreking onder bepaalde voorwaarden niet langer strafbaar.

1989 Een man vernielt in het Dordrechts Museum tien schilderijen. Zes jaar later vernielt dezelfde dader weer schilderijen in hetzelfde museum.

1986 Enige honderden actievoerders verstoren een bijeenkomst van de Centrumpartij in Kedichem. Een hotel brandt totaal af en een lid van de CD raakt ernstig gewond. De zwaargewonde is Wilhelmina (Wil) Schuurman, later volksvertegenwoordiger voor de Centrum Democraten, die haar rechterbeen verliest. Als Tweede Kamer-lid kreeg ze een zolderkamer als bureau toegewezen, zonder lift. Dit had tot gevolg dat zij elke werkdag door twee bewakers naar haar werkkamer moest worden gedragen.

1973 De laatste Amerikaanse militairen verlaten Vietnam. Over het aantal slachtoffers van de Vietnamese oorlog bestaat nog altijd veel onduidelijkheid. Meestal gaat men uit van 58 000 gesneuvelde Amerikanen en twee miljoen Vietnamezen.

1969 De Nederlandse zangeres Lenny Kuhr wint met het nummer De troubadour het 14de Eurovisie Songfestival in Madrid, Spanje.

1956 In Londen demonstreren wetenschappers uit de Sovjet-Unie de eerste elektronenmicroscoop.

1951 In de VS worden het echtpaar Julius Rosenberg (°1918) en Ethel Rosenberg (°1916) door een jury schuldig bevonden aan hoogverraad en ‘atoomspionage’ voor de Sovjet-Unie. Het vonnis leidt tot internationale protesten. Over hun schuld bleef bij sommigen twijfel bestaan, maar in 1997 erkende de voormalige Russische spionagechef Alexsandr Feklisov dat hij tussen 1943 en 1946 ‘ontmoetingen had gehad’ met Julius Rosenberg. Ethel Rosenberg was volgens hem onschuldig. De Rosenbergs stonden bekend om hun communistisch engagement. Ze hadden elkaar leren kennen in de jeugdafdeling van de Communistische Partij van de Verenigde Staten. Op 19 juni 1953 sterven ze op de elektrische stoel in de Sing-Sing gevangenis in New York.

1947 Eerste nummer van Branding, Vlaams solidaristisch weekblad, een initiatief van studenten aan de KULeuven, met name Frans van Mechelen, Karel van der Mueren en Manu Ruys. Deze laatste beschreef het opzet als volgt: ‘De redactie riep de intellectuele jeugd op tot een maatschappelijke ordening met als fundamenten de waarden van solidariteit en verzoening. Vrij van kerkelijke bindingen sprak het blad zich uit voor de christelijke ethiek. Op politiek vlak kwam het op voor diegenen die onterecht veroordeeld of vervolgd werden voor collaboratie met de Duitse bezetter. Het plaatste zijn solidarisme tegen de klassenstrijd-theorie van het marxisme, waarin het een groot gevaar zag voor het naoorlogse Europa. De uitgave werd gestaakt toen bleek dat de respons gering was en het maandblad Golfslag beter aansloeg bij de studenten. Van Mechelen en Ruys zouden later enkele gedachten van Branding ontwikkelen in hun respectievelijke politieke en journalistieke loopbaan’.

1943 Geboorte in Brussel van Jean Boterdael, stichter en voorzitter van de heemkundige kring van Molenbeek. Sinds 1959 verzamelde hij zowat alles met betrekking tot Molenbeek. Niet veel later ging hij aan de slag op de gemeente, waar hij tot aan zijn pensioen in 2008 zijn hele professionele carrière uitbouwde. Hij brengt het tot directeur van de dienst Bevolking. Samen met Maria Vandenbosch stichtte hij in 2000 Molenbecca, dat hij strikt tweetalig hield. Jean Boterdael overlijdt in 2020 aan Covid-19 op de leeftijd van 77.

1912 De Engelse marineofficier en ontdekkingsreiziger Robert Falcon Scott, die beroemd is geworden als leider van twee expedities naar Antarctica, zit met vier metgezellen vast op de terugtocht van de Zuidpool. Een vliegende sneeuwstorm bedelft hen in hun tent. Scott maakt zijn laatste dagboekaantekening: ‘For God’s sake look after our people’ en vriest dood in de uren die volgen. Hij was 43. Scott had de Zuidpool bereikt op 17 januari 1912, een maand na Roald Amundsen.

1899 Geboorte in Merkheuli (Georgië) van Lavrenti Beria, hoofd van de Sovjet geheime politie NKVD. Beria werd ooit door Sovjetleider Jozef Stalin – ook een Georgiër – voorgesteld aan de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt als ‘onze Heinrich Himmler’. Beria was een van de machtigste Sovjetpolitici. Hij was ook maarschalk van de Sovjet-Unie en organiseerde het bloedbad van Katyn in Polen, waar 22 000 Poolse militaire officieren en intellectuelen werden vermoord na de Sovjetinvasie van Polen in 1939.

Hij hield ook toezicht op de enorme uitbreiding van het concentratiekampsysteem van de Goelag tijdens de Tweede Wereldoorlog en leidde na de oorlog de communistische overname van instellingen in Oost-Europa. In minder dan vijf jaar leidde en voltooide hij het Sovjet-atoombomproject. Na de dood van Stalin in 1953 komt Beria’s ambitie om hem op te volgen naar voren. Hij werd

echter onmiddellijk uitgeschakeld door Chroesjtsjov met hulp van generaal Georgi Zjoekov. Beria wordt gearresteerd, berecht, ter dood veroordeeld en geëxecuteerd op 23 december 1953. Tijdens zijn proces en na zijn dood wordt bekend dat Beria een actief seksueel roofdier was, die vrouwen ontvoerde, verkrachtte en in sommige gevallen vermoorde.

1896 Oprichting te Antwerpen van de Zuid-Nederlandse Toneelbond. Vanuit het streven naar een Vlaamse theatercultuur, wil men een eigen afdeling van het Nederlands Toneelverbond stichten. Het doel is het theaterniveau te verhogen door onder andere de opleiding van acteurs en actrices te verbeteren, de eigen toneelliteratuur te stimuleren, de theaterkritiek uit te diepen en verdienstelijke acteurs en auteurs aan te moedigen. Dat blijkt te hoog gegrepen. Uiteindelijk wordt de Toneelbond een lokale drukkingsgroep om nieuwe auteurs te programmeren in de Nederlandse Schouwburg te Antwerpen.

1895 Geboorte in Heidelberg (Baden-Württemberg) van Ernst Jünger, beroemd Duits auteur die tot de Conservatieve Revolutie behoort (Armin Mohler). Hij zal 102 worden.

1849 Groot-Brittannië annexeert de Punjab, een valleigebied op de grens van het huidige India en Pakistan.

1828 Een groot deel van de steenkolenmijn te Seraing (Henegouwen) stort in. Van de 75 aanwezige kompels komen er 39 om het leven.

1799 In New York wordt een wet aangenomen die ‘langzamerhand’ de slavernij moet afschaffen.

1650 Overlijden in Antwerpen van Cornelis Galle (74), de beroemdste telg van een graveursfamilie. Hij werkte onder meer voor Titiaan en Rafaël. Cornelis volgde in 1615 zijn broer Theodoor op als bijna-exclusieve uitvoerder van de ontwerpen van Rubens. Hij wordt soms Cornelis Galle I genoemd, om hem te onderscheiden van zijn zoon Cornelis Galle II (1615-1678), eveneens graveur.