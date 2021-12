4 december. Historische dag: De Standaard verschijnt voor het eerst

Elk jaar De Internationale Dag van de Cheeta, bedoeld om het bewustzijn over de kwetsbare status van de cheeta (het jachtluipaard) te vergroten en het belang van de bescherming en het behoud van cheeta’s extra onder de aandacht te brengen.

2004 Overlijden van Willem Duyn (67), Nederlands zanger, beter bekend als Big Mouth van het duo Mouth & MacNeal. Maggie MacNeal is het pseudoniem van Sjoukje van ’t Spijker (°1950).

2000 Overlijden te Alphen aan den Rijn van Henck Arron (64), Surinaams politicus van de Nationale Partij Suriname (NPS). Hij was de eerste premier van de onafhankelijke republiek Suriname. Op de verjaardag van Arrons vrouw overleed hij tijdens een familiebezoek in Alphen aan den Rijn aan een hartstilstand. De Gravenstraat in Paramaribo wordt omgedoopt tot Henck Arronstraat. In de Palmentuin, recht tegenover het kabinet van de president, staat een standbeeld van Henck Arron, gebeeldhouwd door Erwin de Vries.

1998 Overlijden te Antwerpen van Henk Molenberg, Nederlands toneel- en tv-acteur. Hij was afkomstig uit Groningen. In de jaren 1980 verhuist hij naar Antwerpen en besluit het wat rustiger aan te doen. Hij schreef vooral nog kookboeken. Hij overlijdt op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.

1991 De Amerikaanse journalist Terry Anderson wordt vrijgelaten na zeven jaar in Beiroet te zijn gegijzeld door islamitische Hezbollahstrijders.

1968 Geboorte in de grensgemeente Valkenswaard (Noord-Brabant) van Irene van de Laar, Nederlandse tv-presentatrice. In het begin vergissen de cameralui zich als eens in de framing, omwille van haar lengte (1m91). Ze is ook fotomodel en wordt in 1994 Miss Universe Nederland. In 1995 debuteert ze als presentatrice op de televisie met het programma De nachtrijder. Dat mag symbool staan voor haar bewogen leven.

1934 Overlijden te Brussel van Adrien de Gerlache de Gomery (68), Belgisch ontdekkingsreiziger en marineofficier, afkomstig uit Hasselt. Zijn expeditie was het eerste dat overwinterde op de Zuidpool. De Gerlache nam deel aan verschillenden andere expedities, o.m. naar de Perzische Golf, nogmaals naar Antarctica, naar de Groenlandzee, naar de Barentszzee en de Karazee. Aan deze expeditie nam ook de Hasseltse bioloog Louis Stappers deel. Een zeestraat, de Gerlachestraat, en een geslacht van Antarctische draakvissen, de Gerlachea, werden naar hem genoemd. Gaston de Gerlache, een zoon uit zijn tweede huwelijk met de Zweedse Elisabeth Höjer, trok ook naar Antarctica.

1921 Oprichting in Den Haag van het Verbond van Vlaamse Nationalisten De Blauwvoet. Tot de stichters behoren Josué de Decker, Robrecht de Smet, Bob Standaert, Staf de Clercq, Berten Pil, Reimond Speleers, Jozef van den Broeck, Alfons Depla, Willem de Vreese, Hendrik Mommaerts en Ernest van den Berghe. Ondanks die overvloed aan bekende namen slaagt het Verbond er niet in op de voorgrond te treden en graaft zijn eigen graf door te ageren tegen de Frontpartij. De Blauwvoet sterft een stille dood.

1918 Het eerste nummer van het Vlaamse katholieke dagblad De Standaard rolt van de pers. Het werd genoemd naar een vooraanstaand Nederlands gereformeerd, antirevolutionair dagblad dat van 1872 tot 1944 verscheen.

1896 Overlijden in Parijs van de Frans-Vlaamse voorman en schrijver Lodewijk de Baecker. Hij is jurist en filoloog van opleiding, maar wordt vooral bekend als dynamisch verdediger van de Nederlandse taal en cultuur in Frankrijk. Zijn werk Les Flamands de France. Etudes sur leur langue, leur litérature et leurs monuments (1850) is een mijlpaal in de heropleving van de Nederlandse gedachte in Frankrijk. Een rechtstreeks gevolg van dit succesboek is de oprichting in 1853 van het Comité Flamand de France (CFF), de eerste georganiseerde Vlaamse actiegroep in Frans-Vlaanderen. De Baecker is medestichter en eerste ondervoorzitter van het CFF, maar hij keert het later de rug toe wegens gebrek aan radicalisme.

Hij blijft onvermoeibaar actief voor de verdediging en het onderwijs van het Nederlands in Frankrijk. De Baecker was een van de eerste Frans-Vlamingen die sprak over het Nederlands in plaats van over het Vlaams. Lodewijk de Baecker laat een omvangrijk oeuvre achter als germanist en filoloog: een vijftigtal boeken over zijn geboortestreek, maar ook en vooral over de grote epossen van de Germaanse literatuur als De Niebelungen, Beowulf, Gudrun, de Heliand, enz. Een van zijn merkwaardigste werken heet De la religion dans le Nord de la France avant le christianisme. In dit boek schetst hij een beeld van de Germaanse mythologie en zoekt hij naar sporen van heidense overlevering in de cultuur en tradities van de Zuidelijkste Nederlanden.

Lodewijk de Baecker was bevriend met grote Vlaamse en Europese auteurs uit zijn tijd, zoals. Ferdinand Snellaert in Vlaanderen, J.A. Alberdingk Thijm in Nederland, alsook Jacob Grimm en Hoffmann von Fallersleben in Duitsland. Hij ligt begraven in het Frans-Vlaamse dorpje Noordpeene waar hij ook een kasteeltje bezat.

1864 Roemenië neemt een wet aan die joden uitsluit van juridische functies.

1845 Oprichting van het Heilig Verbond, benaming van een besloten letterkundig genootschap in de schoot van De Toekomst. Deze vereniging is op maçonnieke wijze georganiseerd en het Heilig Verbond vormt er de ‘eerste graad’ van. Het wil een bezielende en coördinerende kern zijn en de Vlaamse belangen verdedigen met meer dan alleen literaire middelen.

1795 Geboorte in Ecclefechan (graafschap Dumfries) van de Schotse schrijver en historicus Thomas Carlyle, die in 1865 rector van de Universiteit Edinburgh wordt. Jarenlang correspondeert hij met Goethe. Zijn driedelige The French Revolution: A History (1837) draagt sterk bij tot de ontluistering van de Franse Revolutie als bron van vooruitgang en democratie. Voor Carlyle is ze integendeel een orgie van losgeslagen moordzucht, wanorde en decadentie. Als sociaal geweten van de victoriaanse tijd in Groot-Brittannië streed hij tegen materialisme, koopmansgeest, uitbuiting en verpaupering. Tijdens de Eerste Wereldoorlog inspireren zijn geschriften onder meer Joris van Severen.

1679 Overlijden in Hardwick Hall (Derbyshire) van Thomas Hobbes (91), Engels filosoof, auteur van de Leviathan (1651).

1679 In het studentenregister van de Universiteit Leiden, faculteit rechten, wordt Quirinus Gerbrandtszoon van Blankenburg ingeschreven. Hij zal echter een heel andere carrière uitbouwen, als muziektheoreticus, organist, beiaardier en componist. In 1684 publiceert hij in Amsterdam zijn Onderwijzinge hoe men alle de Toonen en halve Toonen, die meest gebruijkelijck zijn, op de Handt-Fluijt zal konnen t’eene mael zuijver Blaezen.

1655 De Zeeuwse stad Middelburg verbiedt het bouwen van een synagoge.

1422 Triomfantelijke intrede van Filips de Goede, de ‘Grote Hertog van het Westen’, in Parijs. Het garnizoen van deze stad is in die tijd, en sinds jaren, samengesteld uit soldaten uit de Lage Landen.