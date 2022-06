7 juni. Net binnen: Urbanus geboren

Elk jaar Op Pinksterdinsdag in het Luxemburgse stadje Echternach: de Processie van Echternach naar het graf van Sint-Willibrord. Groepjes pelgrims, ieder met eigen muziekkorps, verzamelen zich bij de lindeboom van de heilige.

Deze springprocessie vindt al plaats sinds de Middeleeuwen. In 2010 is ze opgenomen in de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed. De deelnemers zijn aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Dit is in 1947 zo ingesteld omdat het klassieke ritme (drie stappen naar voren en twee terug) voor chaos zorgde. Als uitdrukking wordt ‘Processie van Echternach’ gebruikt om te illustreren hoe een proces onnodig traag of inefficiënt kan verlopen: drie stappen voor-, twee achteruit.

De deelnemers begeven zich op de maat van de muziek naar de basiliek. De twee uur durende tocht voert eerst langs de linkeroever van de rivier de Sauer en daarna langs de rechteroever. Het oversteken van het riviertje wordt gezien als symbool van de overgang van het heidendom naar het christendom dat Willibrord indertijd in deze streek bracht.

2004 Overlijden in Wuustwezel van Karel Biddeloo (60), Vlaams striptekenaar, vooral bekend van de reeks De Rode Ridder, die hij eind jaren 1960 van Willy Vandersteen overnam. Vanaf album 37, De wilde jacht, werkte Karel Biddeloo de schetsen van Willy Vandersteen uit, maar vanaf album 44, Drie huurlingen, schreef en tekende Biddeloo de verhalen geheel zelfstandig. Zijn laatste album is nr. 206, Gog en Magog, dat zich afspeelt in de Sinaïwoestijn, en bij de Tempeliersorde.

1997 In het programma van de nieuwe regering Tindemans IV (christendemocraten, socialisten, Volksunie en FDF) dat premier Leo Tindemans in het parlement voorleest, komt een passus voor die verwijst naar het taboebegrip amnestie: ‘De regering zal maatregelen bestuderen die, met het oog op de pacificatie tussen de gemeenschappen, kunnen bijdragen tot de verzoening tussen alle burgers’. Aan de minister van wetenschapsbeleid, de VU’er Rik Vandekerckhove, wordt de opdracht gegeven een inventaris te maken van wat er nog aan gevolgen van de repressie rest. Met de crisis rond het Egmontpact en het daaropvolgend ontslag van premier Leo Tindemans valt deze ontwikkeling echter stil.

1990 In Zuid-Afrika heft president Frederik Willem de Klerk de vier jaar oude noodtoestand in heel het land op, uitgezonderd in de provincie Natal. Nelson Mandela noemt dit ‘een overwinning voor alle Zuid-Afrikanen, zwart en blank’.

1981 De Israëlische luchtmacht vernietigt de kerncentrale Osiraq, 18 km ten zuidoosten van Bagdad (Irak). Zo wilde de Israëlische regering Irak het onmogelijk maken nucleaire wapens te ontwikkelen. De Israëlische aanval werd streng veroordeeld door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en door de VS, maar in 1991 (na het einde van de Eerste Golfoorlog) werd Israël door dezelfde organisatie én door Amerika geprezen om zijn moedige besluit het Irakese streven naar massavernietigingswapens te dwarsbomen.

1981 Geboortedag in Moskou van de Russisch-Amerikaanse proftennisspeelster en fotomodel Anna Sergejevna Kournikova. Ze verhuist op haar 11de naar de VS en wordt in 1998 een wereld-top-10-speelster. Ze zou in 2007 in het geheim zijn getrouwd met de Spaanse zanger Enrique Iglesias maar ook weer van hem zijn gescheiden (hoewel het stel ging samenwonen in Miami en in 2017 een tweeling kreeg). Ze stopte in 2007 met proftennis. In 2001 werd een computervirus naar haar genoemd.

1979 Voor het eerst stemmen de kiezers in de negen EG-landen rechtstreeks voor het Europees Parlement. Van de in totaal ruim 180 miljoen kiesgerechtigden brengt 63 procent een stem uitbrengen.

1952 Geboorte in Istanboel van Orhan Pamuk, Turkse journalist en schrijver. Hij geniet internationaal aanzien als een van de grootste Turkse schrijvers van deze eeuw. Nobelprijs literatuur 2006. Pamuk is in eigen land omstreden, omdat hij geen blad voor de mond neemt over wat de Koerden in Turkije werd en wordt aangedaan. Ook ontkent hij de genocide op de Armeniërs niet.

1949 Geboorte in Sint-Gertrudis-Pede (Vlaams-Brabant) van Urbanus, artiestennaam van Urbain Servranckx, cabaretier, zanger en acteur, ons allen bekend. Hij werd in 2007 uitgeroepen tot ‘bekendste Vlaming in Nederland’.

1948 Eduard Benes treedt af als president van Tsjechoslowakije. Hij doet dit liever dan een grondwet tekenen die zijn land communistisch maakt.

1944 Koning Leopold III wordt samen met zijn gezin naar Duitsland gedeporteerd.

1942 Geboorte in Tondano (Indonesië) van de zangeres Anneke Grönloh, als dochter van een militair van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) uit Den Haag. Ze groeide op in Jappenkampen en kwam pas in 1949 naar Nederland. Bekende nummers van haar zijn onder meer Brandend zand, Paradiso, Soerabaja, Cimeroni, Jij bent mijn leven. Wereldwijd verkocht ze meer dan 30 miljoen platen. Ze kreeg in 2016 een zware longembolie, stopte in 2017 met zingen vanwege kortademigheid en overleed in 2018 in Frankrijk, waar ze was gaan wonen.

1929 Ondertekening van het Young-Plan. Dit document bepaalt voor Duitsland nieuwe afbetalingsmodaliteiten voor de in Versailles opgelegde ‘herstelbetalingen’. Het gaat om het toen astronomische bedrag van 903,50 miljoen dollar, te betalen in 61 jaar. Voor de propaganda van Hitler is dit ‘gefundenes Fressen’, een hapklare brok.

1926 De beroemde Catalaanse architect Antoni Gaudí (73) wordt aangereden door een tram in zijn woonplaats Barcelona. Hij sterft enkele dagen later.

1905 Einde van de unie tussen Noorwegen en Zweden. Noorwegen is voortaan een zelfstandig koninkrijk. Naast de splitsing van Tsjechië en Slowakije (1993) wordt de afscheiding van Noorwegen vaak aangehaald als een voorbeeld van vreedzaam separatisme.

Geschillen tussen de twee staten leidden tot een onafhankelijkheidsverklaring door het Noorse parlement op 7 juni 1905. Zweden accepteerde even later het einde van de unie en sloot met Noorwegen op 26 oktober het Verdrag van Karlstad. Zweden en Noorwegen waren eerder voor twee periodes verenigd, van 1319 tot 1343 en daarna door de Unie van Kalmar. Die verenigde van 1397 tot 1523 de drie Scandinavische koninkrijken Denemarken, Noorwegen en Zweden onder één monarch. Ze omvatte tevens IJsland, Groenland, de Faeröer, de Orkney-eilanden, de Shetlandeilanden, Sleeswijk, Holstein en delen van Finland.

1888 In Brussel verschijnt het eerste nummer van Het Laatste Nieuws, liberaal Vlaamsgezind dagblad.

1840 Overlijden in Berlijn van Frederik Willem III, koning van Pruisen. Hij organiseerde in 1813 de Bevrijdingsoorlogen tegen Napoleon die in Waterloo eindigen.

1672 In de Slag van Solebay, aan de oostkant van Engeland, verslaat de Nederlandse vloot, geleid door de Zeeuwse admiraal Michiel de Ruyter, een enorme Frans-Engelse vloot.

1654 Lodewijk XIV wordt tot koning van Frankrijk gekroond. Het begin van een nog agressievere politiek tegen de Nederlanden.