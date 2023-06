8 juni. Net binnen: Franse kroonprins dood, veertig vervangers dienen zich aan

Elk jaar In het Oude Griekenland, viering van de terugkeer van Theseus (Oudgrieks: Θησεύς), een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was de held van Athene en de omliggende streek Attica. Zijn

bekendste daad was het doden van de Minotaurus, half mens, half stier, op Kreta. Theseus speelt ook een rol in de romantische komedie Een Midzomernachtsdroom (1594 of 1595) van William Shakespeare. De nacht van de beschreven droom is ook de nacht van het huwelijk van hertog Theseus met de amazonekoningin Hippolyta.

1992 Overlijden in Madinet Nasr van Farag Foda (46), Egyptisch islamitisch denker en columnist. Hij werd door moslimfundamentalisten vermoord. De daders werden niet bestraft.

1986 Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kurt Waldheim wint de Oostenrijkse presidentsverkiezingen, ondanks verwoede pogingen om hem te beschadigen met zijn oorlogsverleden.

1983 Geboorte in Bilzen (Limburg) van Kim Clijsters, Vlaamse tennisster.

1978 De Nieuw-Zeelandse Naomi James voltooit een solozeiltocht rond de wereld na 272 dagen.

1967 Het Amerikaanse slagschip USS Liberty wordt in de oostelijke Middellandse Zee, gebombardeerd door de Israëlische luchtmacht. Er zijn vierendertig doden onder de bemanningsleden. De inval was bevolen door minister van Defensie Moshe Dayan, die ervan overtuigd was dat de Liberty de communicatie van het Israëlische leger bespioneerde, dat toen verwikkeld was in de Zesdaagse Oorlog.

1963 Overlijden in Schilde (Antwerpen) van Antoon Mermans (64), journalist, vanaf 1937 hoofdredacteur van de VNV-krant Volk en Staat. Mermans wordt bij het begin van de oorlog aangehouden, hoewel er geen aanklacht tegen hem loopt, en illegaal naar een Frans strafkamp gedeporteerd. In augustus 1940 wordt hij vrijgelaten en kaart terug naar Vlaanderen. Als journalist heeft hij conflicten met de bezetter, onder meer wegens het omzeilen van de censuur. Hij wordt na de oorlog tot levenslange hechtenis veroordeeld. Na vijf jaar komt hij vrij. Antoon Mermans wordt meteen weer journalistiek actief en werkt mee aan het Vlaams-nationale weekblad Opstanding en aan het parochieblad Kerk en Leven.

1946 Koning Rama VIII van Thailand wordt doodgeschoten gevonden in zijn slaapkamer. Hij wordt opgevolgd door zijn broer Bhumibol. In 2008 vierde koning Bhumibol van Thailand zijn 62-jarig regeringsjubileum. Hij bleef koning ondanks 19 (militaire) staatsgrepen van 9 juni 1946 tot aan zijn overlijden op 13 oktober 2016 en was bij leven de langst regerende monarch ter wereld. Hij was, na de 72 jaar regerende Lodewijk XIV, tweede op de ranglijst van vorsten met de langste regeerperiode in de geschiedenis van de mensheid. Maar intussen is hij voorbijgestoken door koningin Elisabeth II die 70 jaar koningin was.

1927 Bij de Société astronautique de France in Parijs houdt de ingenieur Robert Esnault-Pelterie een presentatie over ‘De verkenning door raketten van de zeer hoge atmosfeer en de mogelijkheid van interplanetaire reizen’. Hij zal het zelf net niet meer meemaken. Hij overlijdt in 1957 op de leeftijd van 76.

1921 Geboorte in Kemusuk (Java) van Haji Mohammed Soeharto, Indonesische generaal en van 1968 tot 1998 de tweede president van zijn land, nadat hij Soekarno had uitgeschakeld. In 1998 treedt hij af na een opstand. Hij wordt beschuldigd van het verduisteren van miljarden euro’s en het laten ombrengen van honderdduizenden politieke tegenstanders. Hij overlijdt in 2008.

1886 Na de heftige schoolstrijd die van 1879 tot 1884 het land verdeelde, leidt het voorzichtige en verzoenende optreden van minister August Beernaert tot een verkiezingsoverwinning van de katholieken. In de Kamer zetelen voortaan 98 katholieken tegen 40 liberalen, waaronder geen enkele meer uit Vlaanderen. Opmerkelijk was het ‘kantelen’ van Gent: in het arrondissement Gent verliezen de liberalen hun 8 zetels.

1867 Geboorte in Richland Center (Wisconsin) van Frank Lloyd Wright († 1959), invloedrijk Amerikaans architect. Geen enkele structuur belichaamt de ‘organische’ benadering van Wright beter als Fallingwater, het huis dat hij in 1935-1939 bouwde in Pennsylvania. De Unesco heeft het in 2019 uitgeroepen tot Werelderfgoed.

1863 De parlementsverkiezingen leiden tot een liberale nederlaag en een langdurige regeringscrisis. In de Kamer verliezen de liberalen vijf zetels in Antwerpen, een zetel in Bastogne en een zetel in Brugge. Dat de liberale voorman Paul Devaux in Brugge zijn zetel kwijtspeelde was in grote mate te wijten aan de Vlaamsgezinde kiezers. In 1862 had hij immers in de gemeenteraad stelling genomen tegen het Zevende Nederlandse Taalcongres, dat in Brugge doorging. Maar na de verkiezingen van 8 juni 1863 bewaren de liberalen toch nog zes zetels meerderheid in de Kamer (61 tegen 55). De uitslag wordt echter door de Kamer verbroken wegens corruptie en de verkiezingen moeten worden overgedaan. Dat kost de liberalen in Brugge nog twee zetels, zodat er in de Kamer nu 59 liberalen zetelen tegen 57 katholieken.

1795 Dood van de Dauphin (kroonprins), zoon van Lodewijk XVI en Marie-Antoinette, in de Tempelgevangenis. Hij was tien jaar oud. Bij de aankondiging van de verdwijning van zijn neef verklaart de graaf van de Provence, de toekomstige Lodewijk XVIII, in Verona dat hij er alles aan zal doen om het Franse koningschap in zijn rechten te herstellen. In 1801 publiceert Jean-Joseph Regnault-Warin een royalistische roman getiteld Le Cimetière de la Madeleine, die geloof hecht aan de stelling van de ontsnapping en ‘overleving’ van de dauphin, die meteen als ‘Lodewijk XVII’ wordt aangeduid. Het enorme succes van dit boek maakt dat er in de jaren die volgen meer dan veertig ‘valse dauphins’ opduiken, daaronder zowel bewuste fraudeurs als ongelukkige kinderen die door hun ouders zijn opgevoed in het geloof dat ze écht Lodewijk XVII zijn.

1794 Feest van het Opperwezen. In de Tuin van de Tuilerieën steekt de Franse revolutionair Robespierre met een fakkel vijf standbeelden in brand die ‘atheïsme, ambitie, egoïsme, onenigheid en valse eenvoud’ vertegenwoordigden.

1546 Verdrag van Aarde (Ardres) waarbij Frankrijk de helft van het gebied rond de Frans-Vlaamse stad Bonen (Boulogne-sur-Mer) aan Engeland afstaat. Engeland krijgt zo een bruggenhoofd aan de overzijde van de Noordzee.

1042 Overlijden op een bruiloft in Lambeth (Zuid-Londen) van Knoet III, bijgenaamd Hardeknoet, Vikingkoning van Denemarken en Engeland. Zijn halfbroer Eduard de Belijder volgt hem op als koning van Engeland, Magnus I als koning van Denemarken en Noorwegen.

793 Drie Scandinavische schepen landen op de oevers van het eiland Lindisfarne, aan de noordkust van Northumbria, Engeland, en vallen daar het klooster van Sint Cuthbert aan. Deze expeditie wordt algemeen beschouwd als het begin van het Vikingtijdperk.

632 Mohammed, profeet en grondlegger van de islamitische godsdienst, overlijdt in Medina na een kort ziekbed op de leeftijd van ca. 62. Zijn volledige naam is Moehammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn ‘Abd Manaf al-Koeraisji ibn Kielaab ibn Moerra ibn Ka’b ibn Loe’ay ibn Ghalib ibn Fahr. Hij wordt opgevolgd door Aboe Bakr.