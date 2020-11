Beeldenstormers dragen ereteken Leopold II: ronduit beschamend

De standbeelden van Leopold II staan (weer) volop ter discussie in het licht van het wereldwijde protest tegen racisme. De hypocriete beeldenstorm op onder andere standbeelden van Koning Leopold II die bepaalde politici nu organiseren gaat voor mij echter een stap te ver. Onze geschiedenis is wat ze is. Verduidelijk ze, leg ze uit, maar verberg ze niet. Door beelden te verwijderen verander je geen gebeurtenissen.

De acties van sommige politici hebben bovendien niets te maken met Leopold II, maar alles met electorale motieven om bepaalde bevolkingsgroepen te paaien. Wat blijkt? Meerdere politici van de politiek correcte partijen die oproepen om beelden van Leopold II weg te halen ontvingen eerder een prestigieus ereteken van dezelfde boosaardige Leopold II. Daar kan je maar één zinnige verklaring voor verzinnen: je reinste hypocrisie.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is staatssecretaris Pascal Smet (sp.a) bereid om de standbeelden van Leopold II te verwijderen. Ook Brussels politicus Bruno De Lille (Groen) wil deze beelden weg en vergeleek in 2015 Leopold II met Hitler. Dit jaar riep De Lille op om van deze monumenten symbolen van dekolonisering te maken. Diezelfde De Lille aanvaardde vorig jaar wel nog een prestigieus ereteken van grootofficier in de orde van Leopold II.

De Lille is niet de enige beeldenstormer die een strijd voert tegen standbeelden van Leopold II én lid is van de orde van Leopold II. Ook de vorige burgemeester van Leuven Louis Tobback (sp.a) draagt het grootkruis van de orde van Leopold II, net zoals Mark Eyskens (CD&V) en huidig schepen in Leuven Carl Devlies (CD&V) die commandeur is in de orde van Leopold II. Het sp.a-Groen-CD&V stadsbestuur van Leuven liet deze week het standbeeld van Leopold II uit de nis van het stadhuis van Leuven verwijderen. Maar ook voormalig Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld), die stelde dat de waarheid schokkend is en het parlement hierover een uitvoerig debat moest voeren, draagt het prestigieuze grootkruis in de orde van Leopold II.

Deze hypocrisie ben ik ronduit beu. Ik roep politici van de partijen die pleiten voor het verwijderen van de standbeelden van Leopold II dan ook op om hun Ridderorde in de orde van Leopold II terug te sturen naar het Koninklijk Paleis. Beste beeldenstormers, wees eerlijk met jezelf en neem dan afstand van dit prestigieuze ereteken.