België is blut geblokkeerd

De Vlaamse regering maakt onderling ruzie over het stikstofakkoord. Dat heeft Vivaldi niet nodig. Er is ook geen akkoord om ruzie over te maken. Modderen we uit angst voor verkiezingen nog twee jaar aan?

Beter België

Iemand met slechte wil zou al kunnen denken dat Open Vld en CD&V op Vlaams niveau ruzie maken om de aandacht af te leiden van de stilstaande regering van Vivaldi. Dit blijkt dé ultieme Belgische regering te zijn: niets is nog mogelijk, alles blijft bij hetzelfde, zelfs als de wereld ondertussen radicaal verandert. Vivaldi gebracht door Status Quo. Zonder veel ‘Rockin’ All Over the World’ dan toch, tenzij voor de reislustige premier/minister van Buitenlandse Zaken.

Het laatste succesmoment van de Vivaldiregering was de lancering van de bevraging ‘Een land voor de Toekomst’. Na de lancering volgde enkel hoongelach. Een rector vroeg zelfs uit plaatsvervangende schaamte om de website offline te halen. Weggegooid geld voor Vivaldidromen van een Beter België.

Gegokt en verkoren

Dan kwam de ronkende aankondiging dat deze regering reclame op gokken zou verbieden. Tot bleek dat Justitieminister Vincent van Quickenborne (Open Vld) met zijn voorstel piepeken duik had gespeeld met de MR. Waarop Georges-Louis Bouchez (MR), spits van de voetballobby in deze regering, het voorstel wegdribbelde. Het ligt in de schuif bij de hogere sociale bijdragen voor sportclubs.

Of wat te denken van de grote hervorming van de personenbelasting waar minister Van Peteghem zo gezwind aan begonnen was. Maar die niemand hem nog gunt. Ze is nodig, maar ze zal er niet meer komen, ook al is er nog twee jaar te regeren. Niemand gunt het hem.

2%

Ondertussen blokkeren Ecolo/Groen en Vooruit de 2% voor Defensie. Na jarenlang onderinvesteren en mismeesteren van het leger. Tot het een soort gewapende ngo werd, met liefst geen aanvalskracht. Herinner u de ophef die Vooruit maakte over de aankoop van de F35. Daar vloog uw pensioen. En een gevechtsvliegtuig hadden wij niet nodig! Maar een leger blijkt een noodzaak te zijn in de wereld, die toch onvoorspelbaar blijft en gevaarlijk. Maar neen, non, ook dat zal deze regering blijkbaar niet beslissen.

Het is niet dat we geld over hebben. Zowat het interessantste persbericht de jongste tijd kwam van de staatssecretaris voor Begroting Eva de Bleeker (Open Vld). Ze stuurde er een ‘infovisual’ over de begroting. Zeer leerrijk. We geven u die graag mee.

Zoveel

Let op dat de federale overheid met een budget van 22,7 miljard, 40 miljard uitgeeft. Mocht het u niet zijn opgevallen. Tel daarbij de 2,6 miljard op die te kort is in de sociale zekerheid en je ziet de staatsschuld aanzwellen waar je bij staat. België staat er slecht voor.

Er is dus geen ruimte meer voor niets. Al hoor je weinig over de begroting. Het zou alle alarmbellen moeten doen afgaan. En toch…

Dit is geen begroting

Het status quo behouden is geen optie. In België regeert het surrealisme. Lonen stijgen sneller dan in de buurlanden en de vakbonden staken voor een hoger loon. De kosten van de sociale zekerheid swingen de pan uit, er is een structureel tekort. De PS komt met een plan om nog meer uit te geven. Vakbonden pleiten voor hogere belastingen op kapitaal, die zijn in België al bij de hoogste van Europa. Net zoals de belastingen op arbeid bij de hoogste zijn, zeker van de ons omringende landen. De regering moet dus niet op zoek naar extra inkomsten… Het moet anders, radicaal anders.

De begroting zou de eerste bekommernis moeten zijn van de regering. Maar die rekent zich rijk. Door de inflatie verdampt de schuld, klinkt het. Maar ook de rente verhoogt en de schulden in Brussel en Wallonië maken het beeld enkel nog erger…

Ronkende 20

Er zijn geen eenvoudige en geen makkelijke oplossingen, alleen pijnlijke. De ronkende jaren ’20 van deze eeuw zullen er zijn waarin we de broeksriem moeten aanspannen. De overheid moet besparen.

Er is een lichtpuntje. De Vlaamse situatie is iets beter. Maar we blijven deel van het geheel. De Vlaamse regering maakt niet de beste indruk in het stikstofdossier. Maakt niet de beste indruk algemeen. Niet van die aard om de Vlaming te overtuigen om radicaal Vlaams te gaan. Als de Vlaamse regering nu het verschil met de federale niet kan maken, dan zal ze het nooit kunnen.

Blut geblokkeerd

Er komt geen beter België. Nooit. Als de prijzen blijven stijgen, vlees onbetaalbaar wordt, reizen niet meer kan, een auto luxe wordt, de verwarming in de winter onbetaalbaar is, dan dreigt de revolutie. Zeker in Brussel en Wallonië, maar zelfs in Vlaanderen.

Helaas is ons politiek systeem niet meer in staat er ook maar iets aan te verhelpen. België is blut geblokkeerd. Nog twee jaar aanmodderen en niets beslissen is geen optie. De regering heeft twee keuzes, ofwel regeren ofwel verkiezingen organiseren.