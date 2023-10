‘De groene prins’: ex-Hamas-strijder: ‘In Gaza is er meer angst dan steun voor Hamas’

In het escalerende conflict tussen Israël en Hamas lijkt het soms alsof beide partijen één gesloten blok vormen. Dat er aan Israëlische kant ook heel wat dissidente stemmen zijn, las u wellicht al in de pers. Maar ook bij Hamas zijn er opstandelingen. Eén ervan ging zelfs zo ver dat hij informant werd voor de Israëlische veiligheidsdienst. Dit is het verhaal van Mosab Hassan Yousef.

Na de Israëlische oproepen tot evacuatie aan de burgerbevolking van de Gazastrook zijn volgens het VN-agentschap dat zich ontfermt over Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) meer dan een miljoen Palestijnen naar het zuiden van Gaza getrokken. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat Israël Palestijnen gedwongen heeft om te verhuizen. Anderzijds, de geschiedenis heeft ook aangetoond dat Israël vele pogingen heeft gedaan om vreedzaam met de Palestijnen samen te leven. Onder andere door hen meerdere keren onafhankelijkheid aan te bieden.

Het meest bekend zijn de Oslo-akkoorden in 1993 en de Camp David-top in 2000. Bovendien heeft Israël in 2005 eenzijdig elke militaire of civiele aanwezigheid uit Gaza teruggetrokken waardoor de Palestijnen de afgelopen 18 jaar de volledige controle over dat gebied kregen. Dat dit niet tot vrede heeft geleid, hebben we afgelopen weken op dramatische wijze gezien.

‘Zoon van Hamas’

Mosab Hassan Yousef, bijgenaamd ‘The Green Prince’, is de zoon van Sheikh Hassan Yousef, een van de oprichters van Hamas. Zijn levensloop leest als een Hollywoodthriller – van terreurmilitant tot spion en redder van levens van ‘de vijand’. In 2010 schreef hij zijn autobiografie ‘Son of Hamas’, en in 2014 werd een documentaire ‘The Green Prince’ over hem gemaakt. Vader Sheikh Yousef bracht bijna een derde van zijn leven door in Israëlische gevangenissen en wordt beschouwd als een van de spirituele leiders van de terreurbeweging.

Toen zoon Yousef opgroeide in Ramallah, wilde hij ook strijder worden omdat dat volgens hem was wat er van Palestijnse kinderen op de Westelijke Jordaanoever werd verwacht. Hij werd voor het eerst gearresteerd toen hij tien was, tijdens de eerste Intifada, voor het gooien van stenen naar Israëlische kolonisten. Verder belandde hij talloze keren in gevangenissen. Als oudste zoon van zijn vader werd hij gezien als zijn vermoedelijke erfgenaam. Hij had directe contacten met de andere hoogste Palestijnse leiders.

Yousef zei dat hij het licht zag tijdens een periode in de Israëlische Megiddo-gevangenis in het midden van de jaren 1990. Daar zag hij hoe Hamas-gevangenen een brutale campagne leidden om vermeende Israëlische collaborateurs in hun midden uit te roeien. ‘Tijdens mijn verblijf daar martelde en doodde Hamas honderden van haar eigen mensen,’ getuigde Yousef. Hij beschreef gedetailleerd over naalden onder vingernagels en lichamen die werden verkoold met brandend plastic. Of ze nu schuldig waren of niet… ‘Ik zal hun geschreeuw nooit vergeten. Ik begon mezelf af te vragen: wat als Hamas erin zou slagen Israël te vernietigen en een staat op te bouwen? Zullen zij ons volk ook op deze manier vernietigen?’

Spion voor Shin Bet

Mosab Hassan Yousef besloot een aanbod te accepteren van Shin Bet, de Israëlische veiligheidsdienst, om informant te worden. Vanaf 1997 werd Yousef beschouwd als de meest betrouwbare bron van Shin Bet in de Hamas-leiding. De inlichtingen die hij Israël leverde, leidden tot de ontmaskering van vele Hamas-cellen en het redden van vele mensenlevens. Yousef zei dat hij het gevaarlijke werk niet deed voor geld, maar dat zijn motivaties ideologisch en religieus waren en dat hij alleen levens wilde redden.

Zijn religieuze motivatie kreeg volgens zijn eigen verhaal vorm toen hij in 1999 een Britse zendeling ontmoette die hem introduceerde in het christendom. Tussen de jaren 1999 en 2000 omarmde Yousef geleidelijk het christendom. In 2005 werd hij in het geheim gedoopt in Tel Aviv door een onbekende christelijke toerist. Hij verliet de Westelijke Jordaanoever voor de Verenigde Staten in 2007, waar hij asiel kreeg, en woonde een tijd in San Diego, Californië, waar hij lid werd van de Barabbas Road Church. Hij haalde zich uiteraard, als ‘verrader’, de haat op zijn nek van zijn familie en zijn volk, en Al Qaeda sprak een doodvonnis over hem uit. Ondanks de constante doodsbedreigingen geeft hij altijd ongezouten en onbevreesd zijn mening over Hamas voor vele tv-stations en zelfs voor de VN.

De informatie die Yousef verstrekte, voorkwam tientallen zelfmoordaanslagen en moorden en hielp Israël bij de jacht op vele militanten. Hij ging daarbij zelfs zo ver in tegen de Hamas beweging dat hij in 2021 in een vraaggesprek met dagblad New York Post verklaarde dat Israël Hamas een lesje moest leren door zijn leiders simpelweg te doden. Al in 2021 stelde hij: ‘De volgende keer, voordat je burgers van beide kanten in een bloedbad betrekt, moet je duizend keer nadenken’, zei hij. ‘Hoewel het vermoorden van de Hamas-leiders niet zal leiden tot de directe vernietiging van de terreurgroep, zal het afhakken van de kop van de slang er wel voor zorgen dat Hamas eindelijk eens verantwoordelijk wordt gehouden’.

Hamasleiders: in veilige bunkers

Hij beschuldigt de leiding van Hamas – onder wie zijn vader – ervan veilig weggedoken te zitten in ondergrondse bunkers, terwijl ze de dood van de gewone ’bovengrondse’ Palestijnen gebruiken om propagandapunten te scoren. ‘Honderden kinderen hebben de prijs al betaald. Dit soort mensen mag niet wegkomen met wat ze hebben gedaan. Ze zouden zich geen dag veilig moeten voelen. Hamas haat Israël meer dan dat zij van hun eigen kinderen houden.’

Mosab stelt in de New York Post verder dat de populariteit van Hamas in Gaza sterk overdreven wordt. ‘De stilte van de meerderheid van Gaza is niet omdat ze Hamas steunen, maar omdat ze bang zijn voor Hamas.’ Volgens Mosab leven de mensen in Gaza in angst omdat ‘Hamas regeert met het zwaard. Als je Hamas tegenwerkt, zullen ze je neerschieten of je onmiddellijk ophangen.’