Doorbraak van opiniesite naar journalistiek

Doorbraak is geen nieuw verhaal. In het laatste nummer van het maandblad Doorbraak, december 2013, beschreef Karl Drabbe de geschiedenis ervan: Doorbraak: van ledenblad naar opiniesite. Vandaag schrijven we het vervolg van dat verhaal.

Doorbraak.be

In 2013 koos Doorbraak om volledig online te gaan. We hadden toen een maandblad met een oplage van 7.500 exemplaren. Op onze beginnende website haalden we 166.000 unieke bezoekers. In 2012 waren dat er net geen 30.000. Een stijging die ons deed duizelen. In 2014 raakten we overtuigd van ons gelijk. Het aantal unieke bezoekers verdubbelde toen net niet. Om door te groeien tot meer dan bijna 600.000 in 2017. Toen deden we de actie ‘verdubbel Doorbraak’ en dat lukte. Om in 2019 de kaap van anderhalf miljoen unieke bezoekers te ronden. Zonder veel geld aan marketing uit te geven.

Er was maar één ‘maar’. Ons publiek groeide, maar we hadden nog altijd geen solide financiële basis. Doorbraak leefde vooral van giften van lezers. Ondertussen hadden we meer dan duizend ‘vrienden’-lezers die Doorbraak steunden, maandelijks of jaarlijks voor 120 euro of meer. Maar het was niet zo dat als het aantal bezoekers steeg ook onze inkomsten mee stegen. Investeren en werken op lange termijn was moeilijk.

Doorbraak+

De volgende stap was een stap in het onbekende. We waren er al snel van overtuigd dat de enige weg een abonnement op onze site was. Dat was opnieuw een koerswijziging. In 2013 waren we begonnen met het idee een gratis website op de markt te gooien. In 2019 kwamen we tot de constatatie dat als we een stabiele journalistieke werking willen, we enkel met abonnementen kunnen werken. Journalistiek is niet gratis. Daar kruipt werk in. Uren van goede journalisten en die moet je vergoeden. Net zoals we ook al onze vast columnisten vergoedden.

We namen een aanloop. In 2019 lanceerden we Doorbraak+. Artikels konden enkel gelezen worden als je inlogde. Zo konden we iets meer weten wie onze lezers waren. Het was voor de programmeurs ook het fundament van wat later de abonnementsformule moest worden. De kinderziekten gingen eruit in 2019. In februari 2020 gingen we van start met de ‘echte’ Doorbraak+. Een betalend abonnement. Vaste columnisten en journalistieke artikels zaten voortaal in een abonnementsformule. 90 euro per jaar of 9 euro per maand.

Gokken

Eerlijk? We hadden geen idee op hoeveel abonnees we konden rekenen. In het ijle is het moeilijk plannen maken of begrotingen opstellen. Maar dat is het boeiende aan werken aan Doorbraak. Het werkveld verandert altijd weer. We haalden dubbel zoveel abonnees als we zelf – we moeten toegeven conservatief – geschat hadden.

Tot onze tevredenheid verlengden de meesten een jaar later. Het aantal abonnees is in jaar 2 met 60% gestegen. We noteren een vrij constante groei. En dat met een heel conservatieve marketing. Doorbraak.be verkoopt zichzelf met de inhoud. En onze abonnees, die artikels kunnen delen met vrienden en hen zo kunnen laten lezen wat enkel voor abonnees is, zijn onze marketeers. We vragen ons soms af wat reclame met onze cijfers zou doen.

Perruptio

Doorbraak.be is ondertussen deel van een snel groeiende media-startup Perruptio bijvoorbeeld: naast Doorbraak.be heeft Doorbraak zijn eigen uitgeverij – Doorbraak Boeken -, een online boekwinkel boeken.doorbraak.be, een podcast met snel stijgende luistercijfers, en natuurlijk Doorbraak Reizen. Allemaal activiteiten die ons sterker maken. Die een gemeenschap bouwen rond Doorbraak en/of ons financieel sterker maken.

Deze maand verschijnt het nulnummer van Doorbraak Magazine. Opnieuw op papier. Een driemaandelijks bewaarnummer. Lange artikels. Waar we in 2013 korte versies van een interview in het blad plaatsten en de langere versie online, doen we dat in 2021 omgekeerd. Als we het al doen. Want het is de bedoeling om wat in het Magazine staat daar ook te houden. Waarom is dat veranderd? Online publiceren heeft de markt veranderd. Doorbraak kan je ondertussen lezen via een app op je telefoon. Meer en meer mensen doen dat ook.

Doorbraak Deluxe

Op papier lezen is een luxe geworden. Dat willen we met het nieuwe Doorbraak Magazine meegeven. Langere artikels die makkelijker lezen op papier en er ook mooier opgemaakt kunnen worden.

Het is een volgende stap in de – al lange – geschiedenis van Doorbraak. Maar ons uitgangspunt blijft onveranderd. We willen een rol spelen in het publieke debat in Vlaanderen. We doen dat met opinies die de smalle marges die de mainstream media zetten, te doorbreken. Maar meer en meer doen we het ook door journalistiek het verschil te maken. Want ook daar hebben de grote mediagroepen smalle grenzen gezet over wat wel en niet nieuwswaardig is. Ook daar willen we de grenzen verleggen. Online én op papier.

Met ons nulnummer gaan we van start met het verzamelen van de nodige fondsen bij steuners, abonnees en adverteerders. We hopen op uw steun, en kijken alvast uit naar de eerste nieuwe jaargang in 2022.