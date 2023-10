Geert De Cubber over de synode in Rome: ‘Alles ligt op tafel’

‘Bij de vorige paus zouden we dit gesprek niet gehad hebben, want dan zou ik niet naar de synode gaan.’ Zo vat Geert De Cubber (°1974) samen dat er iets veranderd is in de kerk. Hij reist begin oktober af als deelnemer aan de synode in Rome, en dat is bijzonder. Want hij is geen bisschop en toch zal hij er kunnen spreken en zelfs stemmen. Maar wat is dat die synode, waarom is daar zoveel over te doen, en…

‘Bij de vorige paus zouden we dit gesprek niet gehad hebben, want dan zou ik niet naar de synode gaan.’ Zo vat Geert De Cubber (°1974) samen dat er iets veranderd is in de kerk. Hij reist begin oktober af als deelnemer aan de synode in Rome, en dat is bijzonder. Want hij is geen bisschop en toch zal hij er kunnen spreken en zelfs stemmen. Maar wat is dat die synode, waarom is daar zoveel over te doen, en wat wordt er besproken?

Kerknet

Geert De Cubber: ‘Eigenlijk heet dat normaal bisschoppensynode. Maar sinds paus Franciscus spreekt men van synode. Die synode is een vergadering, met vertegenwoordigers, niet meer alleen bisschoppen, vanuit heel de wereld. Het initiatief gaat uit van Rome, van de paus als primus inter paris, de eerste onder de gelijken van alle bisschoppen ter wereld en dus eigenlijk ook van alle andere kerken, kerkgemeenschappen ter wereld. Ook van die kerken zijn er aanwezigen. Die synode moet de paus informeren en adviseren. De idee erachter is dat je in Rome niet kan weten hoe het er overal in de wereld aan toe gaat. Je hebt getuigen uit Zuid-Amerika, Afrika of Europa om te zeggen hoe het er daar aan toe gaat. Op het einde komt daar een advies uit.’

Mogen we dat dan zien als een soort internationaal parlement van de kerk?

‘Dat is het uitdrukkelijk niet. Synode betekent samen op weg gaan. Vanuit het Grieks, synhodos, samen de weg maken. De synode in oktober 2023 gaat net over synodaliteit. De vraag is hoe we kerk willen vormen, zouden moeten vormen. Dan wordt nogal snel gezegd dat die synodaliteit neerkomt op samenwerken, maar het is veel meer dan dat. Het begint met echt luisteren naar elkaar. Niet elkaar overtuigen maar proberen te onderscheiden wat de weg is die je moet gaan, door te luisteren. Het is een gelovig proces waarin de Heilige Geest een hoofdrol speelt. Dat kan abstract klinken, zeker als je dat niet veel zegt. Maar het is fundamenteel om te verstaan wat daar gebeurt en hoe dat gebeurt. We zijn samen, we overleggen in een biddende sfeer. Zo proberen we te luisteren naar elkaar, te luisteren naar de Geest, en te onderscheiden wat de volgende stap is.’

Als ik u goed begrijp zijn dat geen parlementaire debatten. Maar hoe wordt dan wel gewerkt? Hoe ziet zo’n synodale dag er dan uit?

‘Het is meer dan een dag, het hele proces is belangrijk. Het synodale proces verloopt in drie fases. De eerste fase was plaatselijk, per bisdom. Dat eindigt met een rapport per bisdom over hun eigen synodale weg. De vragen daaruit worden doorgegeven naar een continentale fase. De Europeanen kwamen met zo’n 140 samen in Praag. Hoe daar vergaderd werd, zo zal het ongeveer ook in Rome zijn.’

‘De methode is “spreken in de geest”. Dat begint met gebed, je begint met uit te spreken dat wij hier niet op eigen initiatief zijn. We worden samengeroepen, en wij hopen dat de Geest ons zal begeleiden. Daarna kreeg elke bisschoppenconferentie zes minuten de tijd om iets te zeggen over de situatie in het eigen land. Hoe verhoudt de kerk zich tegenover de maatschappij, hoe zit het met de kerk, is dat een levendige kerk, is dat vooral een oude kerk. Maar daarover is geen debat. Het is een oefening in luisteren. Om de vier of vijf bijdragen is er een gebedsstilte van een aantal minuten. Om dan te hernemen. Ik kan u wel verzekeren dat zoiets redelijk vermoeiend is. Maar het heeft wonderwel gewerkt.’

Maar hoe kom je dan tot een conclusie, een einddocument?

‘Je houdt dat spreken in de geest geen dagenlang vol, dus tussendoor werd er in kleinere groepen overlegd over vragen die naar boven gekomen waren. Er was ook een redactioneel comité van een zestal mensen. Die schreven op basis van die samenkomsten een rapport. Eerlijk gezegd, was ik echt benieuwd naar het resultaat. Ze hebben er ook tot een stuk in de nacht aan gewerkt. En tot ieders verrassing kon iedereen zich daarin herkennen.’

‘Het geeft heel goed weer wat er besproken is, hoe we die dagen beleefd hebben. Het resultaat is belangrijk, maar even belangrijk is ook de weg die je samen aflegt. Dat heb ik zelf ook heel sterk ervaren. Dat leidt naar een stuk bekering. Dat woord gebruiken we vandaag niet zo graag, maar we hebben dat nodig. Afstappen van je eigen groot gelijk en luisteren naar wat die te zeggen heeft. Ik zal dat eens concreet maken. Voor het overleg zat ik in een Duitstalige groep, een van mijn collega’s daar was een Oost-Europese priester. Ongeveer alles wat hij zei, daar ging ik niet mee akkoord. En ongeveer alles wat ik zei, daar ging hij niet mee akkoord. Maar op een middag stonden we samen aan het buffet, toevallig. Bij het gesprek aan tafel zijn we tot de conclusie gekomen dat we het helemaal niet eens zijn met elkaar, maar dat is niet erg. Het belangrijke is dat we spreken met elkaar.’

Gaat datzelfde proces zich nu herhalen in Rome? Want een van de verwijten van conservatieven in de kerk is net dat de synode allemaal show is. Dat de conclusies al zijn geschreven.

‘De conclusies liggen niet vast, je ziet dat aan het instrumentum laboris, het werkdocument voor de synode. Wie dat document las, wist welke richting het moest uitgaan. Hier en daar een punt en een komma, meer kon er niet aan veranderd worden. Deze keer worden er vooral veel ragen gesteld, in alle openheid. Pas op, dat heeft ook iets beangstigend. Moeten we op al die vragen een antwoord formuleren? Wat als we ons vergissen? Zijn onze eigen zekerheden geen pseudo-zekerheden?’

Er moet toch ergens een ijkpunt zijn?

‘Het ijkpunt is het evangelie en Christus. Dat is eigenlijk het enige dat we centraal moeten stellen. Maar ook daar zijn verschillende interpretaties. Wat is dat evangelie? Er zit spanning op het antwoord daarop. Dat is heel duidelijk in de rapporten van andere continenten. De spanning tussen enerzijds het beleven van het evangelie en anderzijds de leer van de kerk. De kerk in het Westen is nu volop aan het herontdekken dat die leer niet heiligmakend is, maar dat we vooral moeten uitgaan van het evangelie. We moeten het evangelie herontdekken. Dat is de bron is van waaruit we als christenen iets te zeggen kunnen hebben. Terwijl, in Oost-Europa bijvoorbeeld, houden ze heel sterk vast aan de leer van de kerk. Dat geeft zekerheid. Dat komt ook niet uit het ijle. Na de Tweede Wereldoorlog moesten ze onderduiken. Dat heeft bij een aantal aanleiding gegeven tot de overtuiging dat ze na die periode ervoor moesten zorgen dat de kerk de macht overneemt.’

In de jongere kerken van Afrika en Azië, vind je ook die nadruk op de leer van de kerk.

‘Dat klopt. Ik vermoed dat die spanning in de hele wereldkerk zit.’

Die spanning zit toch ook bij ons. Je ziet jongeren die terugkeren naar een conservatief christendom, dat meer vasthoudt aan de leer.

‘Ja, zeker. Maar we hebben toch gezien en moeten vaststellen dat dat kwalijke neveneffecten heeft. Trouwens, ik ben niet tegen de leer van de kerk, maar het is niet de basis voor mij. En ik denk dat dat geldt voor de meeste West-Europeanen op de synode. De basis is Christus, de basis is het evangelie.’

Is de leer van de kerk ook geen meervoud? Er zijn verschillende tradities in de kerkgeschiedenis.

‘Zeker en vast. Ik denk dat het ook belangrijk is dat elke generatie die leer actualiseert. Dan ga je vanuit de traditie zoeken naar de weg die je vandaag moet gaan. Hoe zet je de weg van de vorige generaties vandaag verder.’

Het heette vroeger bisschoppelijke synode, het heet nu synode. U bent geen bisschop, u bent zelfs geen priester en toch gaat u naar de synode. Bent u een unicum?

‘Ik zal daar niet de enige zijn. Van elk continent, en het Vaticaan heeft zeven continenten, om historische redenen, zijn er tien niet-bisschoppen gevraagd als volledig lid van de synode.’

Volledig lid. Dus u heeft evenveel te zeggen als elke andere bisschop die daar is. Dat is een revolutie?

‘Tijdens de persconferentie waarop dat werd voorgesteld, zeiden de twee kardinalen die verantwoordelijk zijn voor de synode dat het geen revolutie was maar een evolutie. Het is een aanpassing aan een evolutie die al bezig is. Dat klopt, maar toch is het echt de eerste keer dat dit gebeurt.’

Dus toch revolutionair. Zeker omdat er ook vrouwen zullen zijn met stemrecht.

‘Jazeker, die hebben ook stemrecht, absoluut. Zes van de zeven continenten sturen als vertegenwoordigers zes vrouwen en vier mannen, alleen in Oceanië is het gelijk, vijf-vijf. Dat er voor vrouwen gekozen wordt vind ik een zeer goede zaak. Ik heb gemerkt in Praag dat vrouwen een kijk binnenbrengen die mannen wel eens vergeten. Vrouwen kijken over het algemeen meer naar het volledige plaatje. Terwijl ik de indruk heb dat mannen meer kijken naar de eigen positie. En het veiligstellen van die positie.’

Vrouwen hebben geen positie te verdedigen in de kerk want ze hebben er geen. Terwijl er al jaren onderzoeken zijn naar vrouwelijke diaconessen. Ligt dat op de tafel van de synode?

‘Elk hangijzer ligt op tafel. Dat is er ook een van. In het concrete geval van de vrouwelijke diakens, lijkt het echt op politiek. Onder Franciscus en Benedictus zijn er al twee commissies geweest die allebei tot dezelfde conclusie komen, namelijk dat er wel degelijk diaconessen geweest zijn in de vroege kerk. De discussie is dan: wat was hun taak? Maar vergelijk het met hoe het diaconaat voor mannen opnieuw is ingevuld sinds 50 jaar. Hun taak nu is niet dezelfde als in die vroege kerk. Dus dat argument, dat wringt. Ik denk dat je nu wel een principiële beslissing kunt nemen daarover.’

Maar ook hierover zijn er spanningen in de wereldkerk.

‘Het zal niet gemakkelijk zijn. Maar desnoods moet je besluiten om iedereen daarin vrij te laten. Zo heeft men ook het permanente diaconaat opnieuw ingevoerd. Er zijn ook in Europa landen waar dat niet geïnstalleerd is. Er zijn bisschoppen die zeggen dat daar bij hen geen nood aan is of omdat ze de meerwaarde niet zien.’

U zegt: alle hete hangijzers liggen op de synodetafel. Betekent dat ook gehuwd priesterschap, problemen met seksueel misbruik en noem maar alle problemen op van de kerk vandaag?

‘Alles wat belang heeft, moet besproken worden, zeker daar. Het is duidelijk dat we daar nu niet onderuit kunnen en niet onderuit mogen.’

Wat verwacht u eigenlijk van die synode?

‘Ik probeer zelf om geen verwachtingen te hebben, om met een zo open mogelijke geest naar de synode te gaan. Om mij te laten onderdompelen en op die manier zo vrij mogelijk van gedachten te kunnen wisselen. Het enige wat ik verwacht, dat is dat we naar elkaar luisteren. Dat we de dynamiek die daar ontstaat alle kansen geven. Hopelijk kunnen we de dynamiek die we daar voelen meenemen naar huis. Om die synodaliteit uit te proberen.’

Het is toch een cultuuromslag in de kerk. Een van de eigenheden van de Rooms-Katholieke kerk is die hiërarchie.

‘Het ene sluit het andere niet uit, denk ik. Kijk, onze Gentse bisschop is een monnik. Hij was abt van de trappisten in Orval. In de regel van Benedictus, die de trappisten volgen, staat er dat de abt beslist. Als je dat doortrekt naar de Wereldkerk, kan je zeggen: het is de paus die beslist. Dat is ook zo. Maar, in de regel van Benedictus staat ook, als de abt geconfronteerd wordt met een probleem, moet hij zijn gemeenschap raadplegen. Hoe moeilijker het probleem is, hoe meer mensen hij moet raadplegen. Uiteindelijk, nadat hij iedereen gehoord heeft, en vooral de jongsten, staat er dan in de regel van Benedictus, neemt hij de beslissing. Daarbij kan hij ook niet het tegenovergestelde beslissen van wat hij gehoord heeft. Het is dus geen democratie, het is moeilijker. Niet de helft plus één beslist. Dat is geen synodaliteit.’

Maar toch wordt er ook gestemd.

‘Er zal gestemd worden. Over het slotdocument. Al denk ik dat je dat stemrecht symbolisch moet bekijken. Stemmen is het ultieme middel, als we er niet uit geraken. Ik kan mij voorstellen dat in sommige gevallen het nodig is om te stemmen, om vooruit te geraken. Ik denk dat in het verleden een paragraaf van een slotdocument een tweederde meerderheid moest halen. Dat lijkt mij zeer redelijk. Tweederde meerderheid, dat vertegenwoordigt toch wel een hele grote groep. Zelfs in de kerk zitten we dan altijd met contrairen.’

Maar uiteindelijk beslist de paus. Bestaat dan niet de mogelijkheid dat een volgende paus die hele synodaliteit afwijst?

‘De vraag is of dat kan. De synodale geest is uit de fles en krijg die er dan maar terug in. Het is een proces waar we doorgaan. Als dat nu plots zou stoppen, dan hebben we een gigantisch probleem in de Wereldkerk. Als we dat nu terugdraaien, dan mogen we hier in het Westen de boeken sluiten. Als je nog iets van geloofwaardigheid wil uitstralen, moet je die synodaliteit serieus nemen en die weg gaan. We beginnen eraan en zien wel waar we komen.’

Deze synode is ook geen eindpunt, volgend jaar is er opnieuw een synode, over synodaliteit.

‘Ja, en eigenlijk zijn we al bezig sinds 2021. Het is een werk van lange adem. Maar het is bijzonder slim om te zeggen dat het niet gedaan is in 2023. We herhalen dat in 2024. Tussendoor kun je dan terugschakelen. Er komt in principe een document. Maar dat zal een werkdocument zijn voor de volgende synode. Het is dus geen einddocument. Dat geeft ruimte.’

Geert De Cubber is germanist, oud-journalist, oud-leerkracht en zelfs oud-Lernout en Hauspie. Hij was altijd actief binnen de kerk, vooral in de jongerenpastoraal. Tien jaar geleden werd hij permanent diaken. Om in 2020 bisschoppelijk gedelegeerde te worden, bevoegd voor catechese. En nu is hij dus lid van de Belgische delegatie op de synode in Rome.