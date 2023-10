Openingsdebat KVHV Leuven: weinig animo voor staatshervorming.

Maandag 16 oktober organiseerde het KVHV van Leuven een openingsdebat over de communautaire problematiek. Aan tafel zaten Theo Francken (N-VA), Koen Geens (CD&V) en Bruno Tobback (Vooruit). Ikzelf, Bart Maddens, was moderator. Vermoedelijk zijn de talrijke aanwezigen niet vertrokken met veel optimisme over een staatshervorming na de verkiezingen van volgend jaar. Bruno Tobback liet er alvast geen twijfel over bestaan dat een staatshervorming voor Vooruit alles behalve een prioriteit is. 'Het is ongelofelijk hoeveel politieke energie we hebben gestoken in…

Maandag 16 oktober organiseerde het KVHV van Leuven een openingsdebat over de communautaire problematiek. Aan tafel zaten Theo Francken (N-VA), Koen Geens (CD&V) en Bruno Tobback (Vooruit). Ikzelf, Bart Maddens, was moderator. Vermoedelijk zijn de talrijke aanwezigen niet vertrokken met veel optimisme over een staatshervorming na de verkiezingen van volgend jaar.

Bruno Tobback liet er alvast geen twijfel over bestaan dat een staatshervorming voor Vooruit alles behalve een prioriteit is. ‘Het is ongelofelijk hoeveel politieke energie we hebben gestoken in al die staatshervormingen’, zei hij. ‘En het is twijfelachtig of de burger daar zoveel beter van is geworden. En hoeveel tijd hebben we niet verspild aan de splitsing van BHV? Wie lag daar eigenlijk wakker van?’

Gezondheidszorg

Als er ooit een nieuwe staatshervorming komt, dan zal die voor Vooruit vooral gericht moeten zijn op meer efficiëntie, zonder taboes. Een splitsing van de zorg zou daar eventueel toe kunnen bijdragen, maar dan wel op voorwaarde dat de ziekteverzekering federaal blijft en dat in Brussel het Gewest bevoegd wordt voor de gezondheidszorg, en niet de twee gemeenschappen. Voor Vooruit blijven de bevoegdheden van de Vlaamse en Franse Gemeenschap in Brussel best beperkt tot onderwijs en cultuur.

Theo Francken reageerde onthutst. ‘Denk je nu echt dat de gezondheidszorg beter zal functioneren als je die toevertrouwt aan het Brussels Gewest? Alles draait vierkant in Brussel. Het is een en al wanbeleid. Financieel is Brussel een zootje. We maken Brussel best voor zo weinig mogelijk bevoegd.’ Maar is dat dan een rode lijn voor de N-VA? Dat wou Francken nu ook niet met zoveel woorden gezegd hebben. ‘Het zal zo al moeilijk genoeg zijn’, zei hij, ‘dus zijn we best zuinig met veto’s en rode lijnen’.

Olifanten in de kamer

Ook Koen Geens liet zich niet betrappen op straffe uitspraken, zoals bij Pro Flandria (‘Federaal is bijna geen enkele ernstige hervorming nog mogelijk. Dat lukt niet meer.’) Zijn discours was dit keer meer bezadigd en academisch. Al haalde hij wel even uit naar Bruno Tobback, die in zijn ogen een te negatief beeld schetste van de voorbije staatshervormingen (nochtans stuk voor stuk mee goedgekeurd door de socialisten).

Intussen kon de moderator niet langer naast de twee olifanten kijken die achteraan de aula stonden, maar die iedereen negeerde: het Vlaams Belang en de PVDA. Volgens de jongste HLN-peiling zouden die twee partijen 47 van de 150 zetels halen. Het zou dus wel eens kunnen dat zelfs alle andere partijen samen niet meer aan de vereiste twee derde meerderheid komen om de staat te hervormen. Zoals Karel De Gucht het ooit formuleerde: ‘Mijn verstand is te klein om te bevroeden hoe het tot een staatshervorming zou kunnen komen.’

Steun van Vlaams Belang?

Voor Theo Francken is het niet ondenkbaar dat het Vlaams Belang vanuit de oppositie de meerderheid zou kunnen leveren voor een staatshervorming. ‘Met zoveel stemmen komt ook een grote verantwoordelijkheid’, zei hij. ‘Dan is het niet onredelijk om te verwachten dat de partij zich constructief opstelt als dit meer autonomie oplevert voor Vlaanderen’. Geens vond dat totaal onrealistisch: ‘No way dat de Franstaligen de goedkeuring van een staatshervorming zullen laten afhangen van uiterst-rechts‘.

Met 103 zetels voor de democratische partijen zou er wel een staatshervorming mogelijk blijven, denkt hij. Blijkbaar acht Geens het mogelijk dat alle andere partijen, van uiterst Belgicistisch tot uiterst Vlaams, een akkoord zouden bereiken.

Zweeds bis?

Zowel Geens als Tobback gingen ook in tegen wat zij ‘electoraal defaitisme’ noemen. ‘In de plaats van te jammeren over virtuele olifanten in de kamer moeten we de kiezer overtuigen met een wervend verhaal’, zei Tobback. ‘En dan’, voegde Geens eraan toe, ‘is het goed mogelijk dat de niet-democratische partijen veel lager scoren dan de peilingen nu doen uitschijnen’.

Zou een soort van Zweedse regering bis een optie zijn voor de N-VA? Een regering met een gewone meerderheid die geen staatshervorming doorvoert maar wel de facto splitst door op een aantal vlakken een asymmetrisch ‘bicefaal’ beleid te voeren? Nee, reageert Francken, wat mij betreft kunnen we enkel nog Belgisch meeregeren als het is om de staat fundamenteel te hervormen.

Cordon

Tijdens de korte vragenronde komt onvermijdelijk het cordon ter sprake. Theo Francken stelde eerder voor dat VB enkel lijsten zou indienen voor het Vlaams Parlement. Nu blijkt dat het Vlaams Belang inderdaad vooral inzet op dat Parlement. Tom Van Grieken is lijsttrekker op de Vlaamse lijst in de kieskring Antwerpen. De oudere garde moet een stapje opzij doen. Is dat dan geen tegemoetkoming aan de N-VA? Maar Francken heeft duidelijk geen zin in grote verklaringen, zo laat op de avond. ‘Eigenlijk is het simpel’, zegt hij, ‘een stem voor het Vlaams Belang is een verloren stem die enkel zal leiden tot Vivaldi twee.’

Wat hebben we vanavond geleerd? Vooruit staat niet te springen voor een nieuwe staatshervorming. Ook bij CD&V druipt het enthousiasme er niet van af. Bij Theo Francken wel, maar je voelt in zijn discours ook een zekere moedeloosheid. Al kan dat ook te maken hebben met het nieuws over de terreuraanslag op Zweedse supporters in Brussel. In de loop van de avond lijkt de rechtse olifant alweer een stuk minder virtueel te worden.